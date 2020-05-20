Shram написав: budivelnik написав: Shram написав:
И при этом вы радостно приветствуете того кто суверенитет этой Украины продает в открытую, выпрашивая разрешение на то кого поставить на ту или иную должность.
Да ещё и хвалится перед чужим государственным деятелем тем, что он своё население нагибает по тарифам не на 75% как ему приказали а на 100%.
Вам точно Україна подобається?
1 Є два варіанти поведінки інших держав по відношенню до України
Одна гне свою лінію - з допомогою танків
Друга - даючи гроші...
Питання на засипку - поведінка якої Держави мені подобається більше? І яка Держава робить для України краще (вимагаючи зняти корупціонера ,навіть пропонуючи гроші) , а яка робить гірше (окуповуючи і ставлячи корупціонерів до влади Плотніцкій-захерченко-гоблін-пушилін і вбиваючи наших солдат)
2 на рахунок тарифів
а - у нас найнижчі тарифи в Європі
б - у нас в тарифах найбільша складова податків.а податки це допомога бідним.
Тому я нічого не маю проти росту тарифів ще в 2 рази...при умові ,що весь цей ріст буде перечислений в Бюджет.
А тому кто дает гроши обязательно нужно диктовать кого и кем назначать в стране?
Коли я даю комусь гроші- то або знаю навіщо( і погоджуюсь що це правильно) , або виставляю умови на що і з ким ці гроші можуть бути витрачені.
Чому в інших повинно бути по іншому?
Shram написав:
Если тот кто дает гроши ещё и при этом управляет верхушкой власти и превращает государство Украину в доильный аппарат по выкачиванию денег и ресурсов - то типа не так и обидно за сдачу суверенитета и независимости?
Як мене дістали плакси по справедливості?
1 Що особисто з Вас здоїла США або Україна?
2 Чи користуєтесь Ви можливістю спрощеного оподаткування?
Якщо так - то ви доїте сильніше ніж вас
Якщо ні - чому?
3 Який суверінітет здала Україна США
Американські танки в Криму чи Галичині?
Поляки обіцяли захопити Київ з Лондоном?