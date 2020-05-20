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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6148614961506151 Додано: Сер 20 тра, 2020 23:42 Re: Політичні дискусії shapo написав: Так тогда и Петра Порошенко нужно было люстрировать за работу в правительстве Азарова



Петя, когда принимали закон о люстрации, посчитал сколько месяцев он служил в правительстве Януковича-Азарова, накинул пару месяцев сверху и изобрел лимит для закона о люстрации, потом протолкнул этот лимит в Раде. Петя, когда принимали закон о люстрации, посчитал сколько месяцев он служил в правительстве Януковича-Азарова, накинул пару месяцев сверху и изобрел лимит для закона о люстрации, потом протолкнул этот лимит в Раде. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16898 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4193 раз. Подякували: 6694 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 23:43 freeze написав: shapo написав: Так тогда и Петра Порошенко нужно было люстрировать за работу в правительстве Азарова



Петя, когда принимали закон о люстрации, посчитал сколько месяцев он служил в правительстве Януковича-Азарова, накинул пару месяцев сверху и изобрел лимит для закона о люстрации, потом протолкнул этот лимит в Раде. Петя, когда принимали закон о люстрации, посчитал сколько месяцев он служил в правительстве Януковича-Азарова, накинул пару месяцев сверху и изобрел лимит для закона о люстрации, потом протолкнул этот лимит в Раде.

Не знал таких деталей Не знал таких деталей Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3421 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 608 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 00:59 budivelnik написав: Shram написав: budivelnik написав: Я живу в Україні - краще ніж 70% Ізраїльтян живуть в Ізраїлі..

Мені Україна подобається Я живу в Україні - краще ніж 70% Ізраїльтян живуть в Ізраїлі..Мені Україна подобається

И при этом вы радостно приветствуете того кто суверенитет этой Украины продает в открытую, выпрашивая разрешение на то кого поставить на ту или иную должность.

Да ещё и хвалится перед чужим государственным деятелем тем, что он своё население нагибает по тарифам не на 75% как ему приказали а на 100%.

Вам точно Україна подобається? И при этом вы радостно приветствуете того кто суверенитет этой Украины продает в открытую, выпрашивая разрешение на то кого поставить на ту или иную должность.Да ещё и хвалится перед чужим государственным деятелем тем, что он своё население нагибает по тарифам не на 75% как ему приказали а на 100%.Вам точно Україна подобається? 1 Є два варіанти поведінки інших держав по відношенню до України

Одна гне свою лінію - з допомогою танків

Друга - даючи гроші...

1 Є два варіанти поведінки інших держав по відношенню до УкраїниОдна гне свою лінію - з допомогою танківДруга - даючи гроші...



А тому кто дает гроши обязательно нужно диктовать кого и кем назначать в стране?



Если тот кто дает гроши ещё и при этом управляет верхушкой власти и превращает государство Украину в доильный аппарат по выкачиванию денег и ресурсов - то типа не так и обидно за сдачу суверенитета и независимости? А тому кто дает гроши обязательно нужно диктовать кого и кем назначать в стране?Если тот кто дает гроши ещё и при этом управляет верхушкой власти и превращает государство Украину в доильный аппарат по выкачиванию денег и ресурсов - то типа не так и обидно за сдачу суверенитета и независимости? Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3041 З нами з: 26.03.16 Подякував: 161 раз. Подякували: 953 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 01:17 Shram написав: budivelnik написав: Shram написав: И при этом вы радостно приветствуете того кто суверенитет этой Украины продает в открытую, выпрашивая разрешение на то кого поставить на ту или иную должность.

Да ещё и хвалится перед чужим государственным деятелем тем, что он своё население нагибает по тарифам не на 75% как ему приказали а на 100%.

Вам точно Україна подобається? И при этом вы радостно приветствуете того кто суверенитет этой Украины продает в открытую, выпрашивая разрешение на то кого поставить на ту или иную должность.Да ещё и хвалится перед чужим государственным деятелем тем, что он своё население нагибает по тарифам не на 75% как ему приказали а на 100%.Вам точно Україна подобається? 1 Є два варіанти поведінки інших держав по відношенню до України

Одна гне свою лінію - з допомогою танків

Друга - даючи гроші...



Питання на засипку - поведінка якої Держави мені подобається більше? І яка Держава робить для України краще (вимагаючи зняти корупціонера ,навіть пропонуючи гроші) , а яка робить гірше (окуповуючи і ставлячи корупціонерів до влади Плотніцкій-захерченко-гоблін-пушилін і вбиваючи наших солдат)

2 на рахунок тарифів

а - у нас найнижчі тарифи в Європі

б - у нас в тарифах найбільша складова податків.а податки це допомога бідним.

Тому я нічого не маю проти росту тарифів ще в 2 рази...при умові ,що весь цей ріст буде перечислений в Бюджет. 1 Є два варіанти поведінки інших держав по відношенню до УкраїниОдна гне свою лінію - з допомогою танківДруга - даючи гроші...Питання на засипку - поведінка якої Держави мені подобається більше? І яка Держава робить для України краще (вимагаючи зняти корупціонера ,навіть пропонуючи гроші) , а яка робить гірше (окуповуючи і ставлячи корупціонерів до влади Плотніцкій-захерченко-гоблін-пушилін і вбиваючи наших солдат)2 на рахунок тарифіва - у нас найнижчі тарифи в Європіб - у нас в тарифах найбільша складова податків.а податки це допомога бідним.Тому я нічого не маю проти росту тарифів ще в 2 рази...при умові ,що весь цей ріст буде перечислений в Бюджет. А тому кто дает гроши обязательно нужно диктовать кого и кем назначать в стране? А тому кто дает гроши обязательно нужно диктовать кого и кем назначать в стране? Коли я даю комусь гроші- то або знаю навіщо( і погоджуюсь що це правильно) , або виставляю умови на що і з ким ці гроші можуть бути витрачені.

Чому в інших повинно бути по іншому? Shram написав: Если тот кто дает гроши ещё и при этом управляет верхушкой власти и превращает государство Украину в доильный аппарат по выкачиванию денег и ресурсов - то типа не так и обидно за сдачу суверенитета и независимости? Если тот кто дает гроши ещё и при этом управляет верхушкой власти и превращает государство Украину в доильный аппарат по выкачиванию денег и ресурсов - то типа не так и обидно за сдачу суверенитета и независимости? Як мене дістали плакси по справедливості?

1 Що особисто з Вас здоїла США або Україна?

2 Чи користуєтесь Ви можливістю спрощеного оподаткування?

Якщо так - то ви доїте сильніше ніж вас

Якщо ні - чому?

3 Який суверінітет здала Україна США

Американські танки в Криму чи Галичині?

Поляки обіцяли захопити Київ з Лондоном? Коли я даю комусь гроші- то або знаю навіщо( і погоджуюсь що це правильно) , або виставляю умови на що і з ким ці гроші можуть бути витрачені.Чому в інших повинно бути по іншому?Як мене дістали плакси по справедливості?1 Що особисто з Вас здоїла США або Україна?2 Чи користуєтесь Ви можливістю спрощеного оподаткування?Якщо так - то ви доїте сильніше ніж васЯкщо ні - чому?3 Який суверінітет здала Україна СШААмериканські танки в Криму чи Галичині?Поляки обіцяли захопити Київ з Лондоном? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22853 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 06:54 budivelnik написав: Коли я даю комусь гроші- то або знаю навіщо( і погоджуюсь що це правильно) , або виставляю умови на що і з ким ці гроші можуть бути витрачені.

Чому в інших повинно бути по іншому? Коли я даю комусь гроші- то або знаю навіщо( і погоджуюсь що це правильно) , або виставляю умови на що і з ким ці гроші можуть бути витрачені.Чому в інших повинно бути по іншому?



США дают кредиты(а это именно кредиты,а не безвозмездная помощь) многим странам, но при этом я что-то не слышал чтобы их условиями получения кредитов была смена прокуроров, и прочих представителей власти.



budivelnik написав: Shram написав: Если тот кто дает гроши ещё и при этом управляет верхушкой власти и превращает государство Украину в доильный аппарат по выкачиванию денег и ресурсов - то типа не так и обидно за сдачу суверенитета и независимости? Если тот кто дает гроши ещё и при этом управляет верхушкой власти и превращает государство Украину в доильный аппарат по выкачиванию денег и ресурсов - то типа не так и обидно за сдачу суверенитета и независимости? Як мене дістали плакси по справедливості? Як мене дістали плакси по справедливості?



При чем тут справедливость, и кто по ней плачет?



Есть факт внешнего управления страной путем прямого назначения угодных иностранному государству людей на высшие должностные посты, ради интересов иностранных государственных деятелей и во вред государства Украины.



budivelnik написав: 3 Який суверінітет здала Україна США

Американські танки в Криму чи Галичині?

Поляки обіцяли захопити Київ з Лондоном? 3 Який суверінітет здала Україна СШААмериканські танки в Криму чи Галичині?Поляки обіцяли захопити Київ з Лондоном?



Вы не понимаете что в 21 веке потерять независимость и суверенитет можно не только путем прямого военного вторжения, но и путем политического и экономического шантажа?

Знаете чем колонния отличается от полноценной независимой страны? США дают кредиты(а это именно кредиты,а не безвозмездная помощь) многим странам, но при этом я что-то не слышал чтобы их условиями получения кредитов была смена прокуроров, и прочих представителей власти.При чем тут справедливость, и кто по ней плачет?Есть факт внешнего управления страной путем прямого назначения угодных иностранному государству людей на высшие должностные посты, ради интересов иностранных государственных деятелей и во вред государства Украины.Вы не понимаете что в 21 веке потерять независимость и суверенитет можно не только путем прямого военного вторжения, но и путем политического и экономического шантажа?Знаете чем колонния отличается от полноценной независимой страны? Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3041 З нами з: 26.03.16 Подякував: 161 раз. Подякували: 953 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 07:26 unicdima написав: Schmit написав:

У Олешки очередной приступ ротной диареи

Если пленки озвучил Деркач то это брехня, патамушта у него папа кегебешник

Но больше всего противно это упорное копирование рожи Шария, но порохоботы от этого почему-то наоборот в восторге.

пысы

а говорят, что и Порошенко с Медведчуком кумы и отношения у них и сейчас довольно близкие и Медведчук и во время войны бывал у Порошенка дома.

Шо скажете порохоботы, кум Путина дома у Президента, тут пленки Байдена отдыхают, державна зрада просто зовет за решетку. У Олешки очередной приступ ротной диареиЕсли пленки озвучил Деркач то это брехня, патамушта у него папа кегебешникНо больше всего противно это упорное копирование рожи Шария, но порохоботы от этого почему-то наоборот в восторге.пысыа говорят, что и Порошенко с Медведчуком кумы и отношения у них и сейчас довольно близкие и Медведчук и во время войны бывал у Порошенка дома.Шо скажете порохоботы, кум Путина дома у Президента, тут пленки Байдена отдыхают, державна зрада просто зовет за решетку.



Вы на суть обращайте внимание, а не на Олешку заглядывайтесь. А суть в том, что реакция Зе втягивает Украину в политическое противостояние в США на стороне республиканцев, что грозит потерей двухпартийной поддержки, если республиканцы победят на президентских – вообще катастрофой. На самом деле, эти пленки, даже если они не редактированы, не открывают ничего нового. Требования США по реформам и прокурору не скрывались и были известны еще в 2016 году.

Про Порошенко с Медведчуком - лишь ваши фантазии. Вы на суть обращайте внимание, а не на Олешку заглядывайтесь. А суть в том, что реакция Зе втягивает Украину в политическое противостояние в США на стороне республиканцев, что грозит потерей двухпартийной поддержки, если республиканцы победят на президентских – вообще катастрофой. На самом деле, эти пленки, даже если они не редактированы, не открывают ничего нового. Требования США по реформам и прокурору не скрывались и были известны еще в 2016 году.Про Порошенко с Медведчуком - лишь ваши фантазии. Schmit

Повідомлень: 1288 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6148614961506151 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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