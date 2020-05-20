|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 тра, 2020 23:42
shapo написав:Так тогда и Петра Порошенко нужно было люстрировать за работу в правительстве Азарова
Петя, когда принимали закон о люстрации, посчитал сколько месяцев он служил в правительстве Януковича-Азарова, накинул пару месяцев сверху и изобрел лимит для закона о люстрации, потом протолкнул этот лимит в Раде.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 16898
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4193 раз.
- Подякували: 6694 раз.
-
- Профіль
-
21
3
5
Додано: Сер 20 тра, 2020 23:43
freeze написав:
shapo написав:Так тогда и Петра Порошенко нужно было люстрировать за работу в правительстве Азарова
Петя, когда принимали закон о люстрации, посчитал сколько месяцев он служил в правительстве Януковича-Азарова, накинул пару месяцев сверху и изобрел лимит для закона о люстрации, потом протолкнул этот лимит в Раде.
Не знал таких деталей
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 3421
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 608 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 00:59
budivelnik написав: Shram написав: budivelnik написав:
Я живу в Україні - краще ніж 70% Ізраїльтян живуть в Ізраїлі..
Мені Україна подобається
И при этом вы радостно приветствуете того кто суверенитет этой Украины продает в открытую, выпрашивая разрешение на то кого поставить на ту или иную должность.
Да ещё и хвалится перед чужим государственным деятелем тем, что он своё население нагибает по тарифам не на 75% как ему приказали а на 100%.
Вам точно Україна подобається?
1 Є два варіанти поведінки інших держав по відношенню до України
Одна гне свою лінію - з допомогою танків
Друга - даючи гроші...
А тому кто дает гроши обязательно нужно диктовать кого и кем назначать в стране?
Если тот кто дает гроши ещё и при этом управляет верхушкой власти и превращает государство Украину в доильный аппарат по выкачиванию денег и ресурсов - то типа не так и обидно за сдачу суверенитета и независимости?
Теперь уже точно не вернусь
-
Shram
-
-
- Повідомлень: 3041
- З нами з: 26.03.16
- Подякував: 161 раз.
- Подякували: 953 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 21 тра, 2020 01:17
Shram написав: budivelnik написав: Shram написав:
И при этом вы радостно приветствуете того кто суверенитет этой Украины продает в открытую, выпрашивая разрешение на то кого поставить на ту или иную должность.
Да ещё и хвалится перед чужим государственным деятелем тем, что он своё население нагибает по тарифам не на 75% как ему приказали а на 100%.
Вам точно Україна подобається?
1 Є два варіанти поведінки інших держав по відношенню до України
Одна гне свою лінію - з допомогою танків
Друга - даючи гроші...
Питання на засипку - поведінка якої Держави мені подобається більше? І яка Держава робить для України краще (вимагаючи зняти корупціонера ,навіть пропонуючи гроші) , а яка робить гірше (окуповуючи і ставлячи корупціонерів до влади Плотніцкій-захерченко-гоблін-пушилін і вбиваючи наших солдат)
2 на рахунок тарифів
а - у нас найнижчі тарифи в Європі
б - у нас в тарифах найбільша складова податків.а податки це допомога бідним.
Тому я нічого не маю проти росту тарифів ще в 2 рази...при умові ,що весь цей ріст буде перечислений в Бюджет.
А тому кто дает гроши обязательно нужно диктовать кого и кем назначать в стране?
Коли я даю комусь гроші- то або знаю навіщо( і погоджуюсь що це правильно) , або виставляю умови на що і з ким ці гроші можуть бути витрачені.
Чому в інших повинно бути по іншому?
Shram написав:
Если тот кто дает гроши ещё и при этом управляет верхушкой власти и превращает государство Украину в доильный аппарат по выкачиванию денег и ресурсов - то типа не так и обидно за сдачу суверенитета и независимости?
Як мене дістали плакси по справедливості?
1 Що особисто з Вас здоїла США або Україна?
2 Чи користуєтесь Ви можливістю спрощеного оподаткування?
Якщо так - то ви доїте сильніше ніж вас
Якщо ні - чому?
3 Який суверінітет здала Україна США
Американські танки в Криму чи Галичині?
Поляки обіцяли захопити Київ з Лондоном?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 22853
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 172 раз.
- Подякували: 2334 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 21 тра, 2020 06:54
budivelnik написав:
Коли я даю комусь гроші- то або знаю навіщо( і погоджуюсь що це правильно) , або виставляю умови на що і з ким ці гроші можуть бути витрачені.
Чому в інших повинно бути по іншому?
США дают кредиты(а это именно кредиты,а не безвозмездная помощь) многим странам, но при этом я что-то не слышал чтобы их условиями получения кредитов была смена прокуроров, и прочих представителей власти.
budivelnik написав: Shram написав:
Если тот кто дает гроши ещё и при этом управляет верхушкой власти и превращает государство Украину в доильный аппарат по выкачиванию денег и ресурсов - то типа не так и обидно за сдачу суверенитета и независимости?
Як мене дістали плакси по справедливості?
При чем тут справедливость, и кто по ней плачет?
Есть факт внешнего управления страной путем прямого назначения угодных иностранному государству людей на высшие должностные посты, ради интересов иностранных государственных деятелей и во вред государства Украины.
budivelnik написав:
3 Який суверінітет здала Україна США
Американські танки в Криму чи Галичині?
Поляки обіцяли захопити Київ з Лондоном?
Вы не понимаете что в 21 веке потерять независимость и суверенитет можно не только путем прямого военного вторжения, но и путем политического и экономического шантажа?
Знаете чем колонния отличается от полноценной независимой страны?
Теперь уже точно не вернусь
-
Shram
-
-
- Повідомлень: 3041
- З нами з: 26.03.16
- Подякував: 161 раз.
- Подякували: 953 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 21 тра, 2020 07:26
unicdima написав: Schmit написав:
У Олешки очередной приступ ротной диареи
Если пленки озвучил Деркач то это брехня, патамушта у него папа кегебешник
Но больше всего противно это упорное копирование рожи Шария, но порохоботы от этого почему-то наоборот в восторге.
пысы
а говорят, что и Порошенко с Медведчуком кумы и отношения у них и сейчас довольно близкие и Медведчук и во время войны бывал у Порошенка дома.
Шо скажете порохоботы, кум Путина дома у Президента, тут пленки Байдена отдыхают, державна зрада просто зовет за решетку.
Вы на суть обращайте внимание, а не на Олешку заглядывайтесь. А суть в том, что реакция Зе втягивает Украину в политическое противостояние в США на стороне республиканцев, что грозит потерей двухпартийной поддержки, если республиканцы победят на президентских – вообще катастрофой. На самом деле, эти пленки, даже если они не редактированы, не открывают ничего нового. Требования США по реформам и прокурору не скрывались и были известны еще в 2016 году.
Про Порошенко с Медведчуком - лишь ваши фантазии.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 1288
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
|