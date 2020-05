Додано: Чет 21 тра, 2020 09:06

budivelnik написав: Puente написав: Все регулюється олігархами , прикриваючись державними конторами . Все регулюється олігархами , прикриваючись державними конторами . Давайте по порядку

1 Шокін представник державної контори?

Як на мене Генпрокурор - ого-го яка величина...

Ви ним не задоволені і двома руками за-щоб його зняли

2 Порошенко зняв Шокіна?

Ай-яй-ай-.... зняв під зовнішнім управлінням..

Але ж зняв

ай-яй-ай -... зрада

Але ж Ви цього вимагали

ай-яй-яй - ... так, але якби він зняв сам , а то під тиском

Так Україні за це дали 1 млрд доларів

ай-яй-ай - .... зовнішній капітал нас гнобить...

Так у вас свого то немає..

ай-яй-яй- ...от якби совок залишився... Давайте по порядку1 Шокін представник державної контори?Як на мене Генпрокурор - ого-го яка величина...Ви ним не задоволені і двома руками за-щоб його зняли2 Порошенко зняв Шокіна?Ай-яй-ай-.... зняв під зовнішнім управлінням..Але ж знявай-яй-ай -... зрадаАле ж Ви цього вимагалиай-яй-яй - ... так, але якби він зняв сам , а то під тискомТак Україні за це дали 1 млрд доларівай-яй-ай - .... зовнішній капітал нас гнобить...Так у вас свого то немає..ай-яй-яй- ...от якби совок залишився...

а поставили нового, на коркусноi основi,

для цього навiть новий ЗУ прийняли... а поставили нового, на коркусноi основi,для цього навiть новий ЗУ прийняли...

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/