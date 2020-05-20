Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав:Странно, что наша прокуратура открывает дело против Пороха по пленкам, которые по сути ничего нового не рассказывают. И в то же время не открыто дело по возможной прослушке в кабинете президента, по вероятному разглашению гостайны..., как это было сделано по пленкам Ермака? Двойные стандарты?
А разве дело открыто против Порошенко ? Оно ж открыто по факту события. Как и в случае с убийством от Стерненко, Порошенко может и потерпевшим быть обьявлен. У нас теперь все возможно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Давайте по порядку 1 Шокін представник державної контори? Як на мене Генпрокурор - ого-го яка величина... Ви ним не задоволені і двома руками за-щоб його зняли 2 Порошенко зняв Шокіна? Ай-яй-ай-.... зняв під зовнішнім управлінням.. Але ж зняв ай-яй-ай -... зрада Але ж Ви цього вимагали ай-яй-яй - ... так, але якби він зняв сам , а то під тиском Так Україні за це дали 1 млрд доларів ай-яй-ай - .... зовнішній капітал нас гнобить... Так у вас свого то немає.. ай-яй-яй- ...от якби совок залишився...
а поставили нового, на коркусноi основi, для цього навiть новий ЗУ прийняли...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Вкладчик1234 написав:Порохоботы уже утвержают что "Порошенко выгодно продал Шокина"? Аж за целый миллиард баксов? )))
Дблы блть )))
Начальник никогда не опаздывает — он задерживается. Начальник никогда не спит — он отдыхает. Начальник не уходит с работы — его вызывают. Начальник никогда не читает газет в рабочее время — он их изучает. Начальник никогда не изменяет жене — он решает кадровые вопросы...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
budivelnik написав:1 Є два варіанти поведінки інших держав по відношенню до України Одна гне свою лінію - з допомогою танків Друга - даючи гроші...
Питання на засипку - поведінка якої Держави мені подобається більше? І яка Держава робить для України краще (вимагаючи зняти корупціонера ,навіть пропонуючи гроші) , а яка робить гірше (окуповуючи і ставлячи корупціонерів до влади Плотніцкій-захерченко-гоблін-пушилін і вбиваючи наших солдат) 2 на рахунок тарифів а - у нас найнижчі тарифи в Європі б - у нас в тарифах найбільша складова податків.а податки це допомога бідним. Тому я нічого не маю проти росту тарифів ще в 2 рази...при умові ,що весь цей ріст буде перечислений в Бюджет.
- Бро, знаешь второй закон Ньютона? - Я физик, чувак, а не юрист.
/коротко о вчерашней пресс-конференции Президента от Натальи Семенченко/
Посмотрел вчерашний ответ Зеленского на вопрос, как он относится к Закону о люстрации. Своими словами. - Я плохо отношусь к закону о люстрации. - И? Что собираетесь делать ? - Так а я причем, это папередники принимали закон.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
unicdima написав:Самая большая ошибка Зеленского в том, что он не посадил Порошенка.
Ваша ошибка, что вы предлагаете садить людей без доказательств, лишь по политической целесообразности. Так и до 37 года не далеко.
Странно, что наша прокуратура открывает дело против Пороха по пленкам, которые по сути ничего нового не рассказывают. И в то же время не открыто дело по возможной прослушке в кабинете президента, по вероятному разглашению гостайны..., как это было сделано по пленкам Ермака? Двойные стандарты?
вывсеврети один в один как ваши русские коллеги как раз доказательств то полно. вот интереснейшее видео, прямое доказательство госизмены.
для тех кто не в курсе, в это самое время группировка в Дебальцево находилась в полном окружении из-за преступного приказа по выведению украинских подразделений из Логвиново, которое сразу было занято российскими войсками. И вместо активных действий по деблокированию Порошенко приказывает вообще прекратить огонь по всему фронту. Комментируй.
Что тут комментировать. Я не буду отрицать, что в первые годы президентства Порох хотел достичь мира, чуть ли не любой ценой (чем был похож на нынешнего Зе) и наделал много ошибок. Но он исправился во второй половине президентского строка. Армия перешла от пассивной обороны к активной с отжиманием серой зоны "Жаб'ячими стрибками", занятием выгодных высот и уничтожением активных точек обстрела. Проблема в том, что Зе, вместо того, чтобы учится на ошибках Пороха, сегодня идет по тому же пути ошибок с разводами войск, переходом опять к пассивной обороне (при которой гибнет больше солдат) и т.д.