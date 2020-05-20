Додано: Чет 21 тра, 2020 09:47

- Бро, знаешь второй закон Ньютона?

- Я физик, чувак, а не юрист.



/коротко о вчерашней пресс-конференции Президента от Натальи Семенченко/



Посмотрел вчерашний ответ Зеленского на вопрос, как он относится к Закону о люстрации.

Своими словами.

- Я плохо отношусь к закону о люстрации.

- И? Что собираетесь делать ?

- Так а я причем, это папередники принимали закон.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.