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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6149615061516152
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 08:31

Re: Політичні дискусії

Schmit написав:Странно, что наша прокуратура открывает дело против Пороха по пленкам, которые по сути ничего нового не рассказывают. И в то же время не открыто дело по возможной прослушке в кабинете президента, по вероятному разглашению гостайны..., как это было сделано по пленкам Ермака? Двойные стандарты?


А разве дело открыто против Порошенко ? Оно ж открыто по факту события.
Как и в случае с убийством от Стерненко, Порошенко может и потерпевшим быть обьявлен.
У нас теперь все возможно.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 09:06

  budivelnik написав:
  Puente написав:Все регулюється олігархами , прикриваючись державними конторами .
Давайте по порядку
1 Шокін представник державної контори?
Як на мене Генпрокурор - ого-го яка величина...
Ви ним не задоволені і двома руками за-щоб його зняли
2 Порошенко зняв Шокіна?
Ай-яй-ай-.... зняв під зовнішнім управлінням..
Але ж зняв
ай-яй-ай -... зрада
Але ж Ви цього вимагали
ай-яй-яй - ... так, але якби він зняв сам , а то під тиском
Так Україні за це дали 1 млрд доларів
ай-яй-ай - .... зовнішній капітал нас гнобить...
Так у вас свого то немає..
ай-яй-яй- ...от якби совок залишився...

а поставили нового, на коркусноi основi,
для цього навiть новий ЗУ прийняли...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 09:23

  Вкладчик1234 написав:Порохоботы уже утвержают что "Порошенко выгодно продал Шокина"? Аж за целый миллиард баксов? )))

Дблы блть )))


Начальник никогда не опаздывает — он задерживается.
Начальник никогда не спит — он отдыхает.
Начальник не уходит с работы — его вызывают.
Начальник никогда не читает газет в рабочее время — он их изучает.
Начальник никогда не изменяет жене — он решает кадровые вопросы...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 09:43

  budivelnik написав:1 Є два варіанти поведінки інших держав по відношенню до України
Одна гне свою лінію - з допомогою танків
Друга - даючи гроші...

Питання на засипку - поведінка якої Держави мені подобається більше? І яка Держава робить для України краще (вимагаючи зняти корупціонера ,навіть пропонуючи гроші) , а яка робить гірше (окуповуючи і ставлячи корупціонерів до влади Плотніцкій-захерченко-гоблін-пушилін і вбиваючи наших солдат)
2 на рахунок тарифів
а - у нас найнижчі тарифи в Європі
б - у нас в тарифах найбільша складова податків.а податки це допомога бідним.
Тому я нічого не маю проти росту тарифів ще в 2 рази...при умові ,що весь цей ріст буде перечислений в Бюджет.


Зображення

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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 09:47

Re: Політичні дискусії

- Бро, знаешь второй закон Ньютона?
- Я физик, чувак, а не юрист.

/коротко о вчерашней пресс-конференции Президента от Натальи Семенченко/

Посмотрел вчерашний ответ Зеленского на вопрос, как он относится к Закону о люстрации.
Своими словами.
- Я плохо отношусь к закону о люстрации.
- И? Что собираетесь делать ?
- Так а я причем, это папередники принимали закон.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:13

  unicdima написав:
  Schmit написав:
  unicdima написав:Самая большая ошибка Зеленского в том, что он не посадил Порошенка.

Ваша ошибка, что вы предлагаете садить людей без доказательств, лишь по политической целесообразности. Так и до 37 года не далеко.

Странно, что наша прокуратура открывает дело против Пороха по пленкам, которые по сути ничего нового не рассказывают. И в то же время не открыто дело по возможной прослушке в кабинете президента, по вероятному разглашению гостайны..., как это было сделано по пленкам Ермака? Двойные стандарты?

вывсеврети :D
один в один как ваши русские коллеги :D
как раз доказательств то полно.
вот интереснейшее видео, прямое доказательство госизмены.

для тех кто не в курсе, в это самое время группировка в Дебальцево находилась в полном окружении из-за преступного приказа по выведению украинских подразделений из Логвиново, которое сразу было занято российскими войсками. И вместо активных действий по деблокированию Порошенко приказывает вообще прекратить огонь по всему фронту.
Комментируй.

Что тут комментировать. Я не буду отрицать, что в первые годы президентства Порох хотел достичь мира, чуть ли не любой ценой (чем был похож на нынешнего Зе) и наделал много ошибок. Но он исправился во второй половине президентского строка. Армия перешла от пассивной обороны к активной с отжиманием серой зоны "Жаб'ячими стрибками", занятием выгодных высот и уничтожением активных точек обстрела. Проблема в том, что Зе, вместо того, чтобы учится на ошибках Пороха, сегодня идет по тому же пути ошибок с разводами войск, переходом опять к пассивной обороне (при которой гибнет больше солдат) и т.д.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:30

Re: Політичні дискусії

Насправді це просто показник низької кваліфікації генералів - які і самі не можуть прийняти правильні рішенні - і не можуть пояснити вищому керівництву помилковість неправильних ...
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