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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6150615161526153>
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 08:31

Re: Політичні дискусії

Schmit написав:Странно, что наша прокуратура открывает дело против Пороха по пленкам, которые по сути ничего нового не рассказывают. И в то же время не открыто дело по возможной прослушке в кабинете президента, по вероятному разглашению гостайны..., как это было сделано по пленкам Ермака? Двойные стандарты?


А разве дело открыто против Порошенко ? Оно ж открыто по факту события.
Как и в случае с убийством от Стерненко, Порошенко может и потерпевшим быть обьявлен.
У нас теперь все возможно.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 09:06

  budivelnik написав:
  Puente написав:Все регулюється олігархами , прикриваючись державними конторами .
Давайте по порядку
1 Шокін представник державної контори?
Як на мене Генпрокурор - ого-го яка величина...
Ви ним не задоволені і двома руками за-щоб його зняли
2 Порошенко зняв Шокіна?
Ай-яй-ай-.... зняв під зовнішнім управлінням..
Але ж зняв
ай-яй-ай -... зрада
Але ж Ви цього вимагали
ай-яй-яй - ... так, але якби він зняв сам , а то під тиском
Так Україні за це дали 1 млрд доларів
ай-яй-ай - .... зовнішній капітал нас гнобить...
Так у вас свого то немає..
ай-яй-яй- ...от якби совок залишився...

а поставили нового, на коркусноi основi,
для цього навiть новий ЗУ прийняли...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 09:23

  Вкладчик1234 написав:Порохоботы уже утвержают что "Порошенко выгодно продал Шокина"? Аж за целый миллиард баксов? )))

Дблы блть )))


Начальник никогда не опаздывает — он задерживается.
Начальник никогда не спит — он отдыхает.
Начальник не уходит с работы — его вызывают.
Начальник никогда не читает газет в рабочее время — он их изучает.
Начальник никогда не изменяет жене — он решает кадровые вопросы...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 09:43

  budivelnik написав:1 Є два варіанти поведінки інших держав по відношенню до України
Одна гне свою лінію - з допомогою танків
Друга - даючи гроші...

Питання на засипку - поведінка якої Держави мені подобається більше? І яка Держава робить для України краще (вимагаючи зняти корупціонера ,навіть пропонуючи гроші) , а яка робить гірше (окуповуючи і ставлячи корупціонерів до влади Плотніцкій-захерченко-гоблін-пушилін і вбиваючи наших солдат)
2 на рахунок тарифів
а - у нас найнижчі тарифи в Європі
б - у нас в тарифах найбільша складова податків.а податки це допомога бідним.
Тому я нічого не маю проти росту тарифів ще в 2 рази...при умові ,що весь цей ріст буде перечислений в Бюджет.


Зображення

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Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 09:47

Re: Політичні дискусії

- Бро, знаешь второй закон Ньютона?
- Я физик, чувак, а не юрист.

/коротко о вчерашней пресс-конференции Президента от Натальи Семенченко/

Посмотрел вчерашний ответ Зеленского на вопрос, как он относится к Закону о люстрации.
Своими словами.
- Я плохо отношусь к закону о люстрации.
- И? Что собираетесь делать ?
- Так а я причем, это папередники принимали закон.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:13

  unicdima написав:
  Schmit написав:
  unicdima написав:Самая большая ошибка Зеленского в том, что он не посадил Порошенка.

Ваша ошибка, что вы предлагаете садить людей без доказательств, лишь по политической целесообразности. Так и до 37 года не далеко.

Странно, что наша прокуратура открывает дело против Пороха по пленкам, которые по сути ничего нового не рассказывают. И в то же время не открыто дело по возможной прослушке в кабинете президента, по вероятному разглашению гостайны..., как это было сделано по пленкам Ермака? Двойные стандарты?

вывсеврети :D
один в один как ваши русские коллеги :D
как раз доказательств то полно.
вот интереснейшее видео, прямое доказательство госизмены.

для тех кто не в курсе, в это самое время группировка в Дебальцево находилась в полном окружении из-за преступного приказа по выведению украинских подразделений из Логвиново, которое сразу было занято российскими войсками. И вместо активных действий по деблокированию Порошенко приказывает вообще прекратить огонь по всему фронту.
Комментируй.

Что тут комментировать. Я не буду отрицать, что в первые годы президентства Порох хотел достичь мира, чуть ли не любой ценой (чем был похож на нынешнего Зе) и наделал много ошибок. Но он исправился во второй половине президентского строка. Армия перешла от пассивной обороны к активной с отжиманием серой зоны "Жаб'ячими стрибками", занятием выгодных высот и уничтожением активных точек обстрела. Проблема в том, что Зе, вместо того, чтобы учится на ошибках Пороха, сегодня идет по тому же пути ошибок с разводами войск, переходом опять к пассивной обороне (при которой гибнет больше солдат) и т.д.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:30

Re: Політичні дискусії

Насправді це просто показник низької кваліфікації генералів - які і самі не можуть прийняти правильні рішенні - і не можуть пояснити вищому керівництву помилковість неправильних ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:53

Re: Політичні дискусії


тут про те, що однi багачi кравасici, тобто багатiють знищуючи кормову базу (зменшуючи богатсво бiдних), що робили в Украiнi останнi 20..30 рокiв

а в багатих суспiльствi багачi багатiють разом з суспiльством (win-win)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:04

Re: Політичні дискусії

  Shram написав:Вы не понимаете что в 21 веке потерять независимость и суверенитет можно не только путем прямого военного вторжения, но и путем политического и экономического шантажа?
Тобто Вас непокоїть те Що ми не втратили суверенітет від військового шантажу бо отримали допомогу ззовні?
Що треба було здатись росії- тоді для вас це виглядало більш прийнятним?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:09

  Puente написав:Насправді це просто показник низької кваліфікації генералів - які і самі не можуть прийняти правильні рішенні - і не можуть пояснити вищому керівництву помилковість неправильних ...

И что является причиной такого положения?

Судя по тому, что высшее керiвництво ничего не делает для изменения такого положения, оное его вполне устраивает.

Всех управленцев всё устраивает...
Не устраивает низы.
Но рычаги управления, права на изменения-реформирования у власть имущих.
detroytred
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