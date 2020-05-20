RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6150615161526153
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:22

  Shram написав:Знаете чем колонния отличается от полноценной независимой страны?


К сожалению знаю, но познания в основном базируются на опыте Африканских стран.
Были колониями, стали независимыми. :mrgreen:
Востаннє редагувалось justit в Чет 21 тра, 2020 11:44, всього редагувалось 1 раз.
justit
 
Повідомлень: 4784
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1488 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:38

  justit написав:
  Shram написав:Знаете чем колонния отличается от полноценной независимой страны?
К сожиления знаю, но познания в основном базируются на опыте Авриканских стран.
Были колониями, стали независимыми. :mrgreen:
А навіщо шукати приклади колоній так далеко...Африка...
Я знаю більш красномовний приклад колонії,який Росія приготувала для України - ОРДЛО.
Тепер дуже легко ,можна порівнювати
ОРДЛО захопили російські військові....-приклад перетворення в колонію
Україна - на території якої политичний а тим більш військовий вплив росії відсутній.
І що краще?
Кредит від США чи російський танк на подвірї?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22855
З нами з: 15.01.09
Подякував: 172 раз.
Подякували: 2334 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:46

  budivelnik написав:
  justit написав:
  Shram написав:Знаете чем колонния отличается от полноценной независимой страны?
К сожиления знаю, но познания в основном базируются на опыте Авриканских стран.
Были колониями, стали независимыми. :mrgreen:
А навіщо шукати приклади колоній так далеко...Африка...


Бо Африці на нас насрати, тому її приклад кращий :D
justit
 
Повідомлень: 4784
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1488 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6150615161526153
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25029)
21.05.2020 12:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.