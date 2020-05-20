К сожалению знаю, но познания в основном базируются на опыте Африканских стран.
Были колониями, стали независимыми.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 21 тра, 2020 11:22
К сожалению знаю, но познания в основном базируются на опыте Африканских стран.
Были колониями, стали независимыми.
Востаннє редагувалось justit в Чет 21 тра, 2020 11:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 тра, 2020 11:38
А навіщо шукати приклади колоній так далеко...Африка...
Я знаю більш красномовний приклад колонії,який Росія приготувала для України - ОРДЛО.
Тепер дуже легко ,можна порівнювати
ОРДЛО захопили російські військові....-приклад перетворення в колонію
Україна - на території якої политичний а тим більш військовий вплив росії відсутній.
І що краще?
Кредит від США чи російський танк на подвірї?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 21 тра, 2020 11:46
Бо Африці на нас насрати, тому її приклад кращий
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
|