К сожалению знаю, но познания в основном базируются на опыте Африканских стран.
Были колониями, стали независимыми.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 21 тра, 2020 11:22
К сожалению знаю, но познания в основном базируются на опыте Африканских стран.
Были колониями, стали независимыми.
Востаннє редагувалось justit в Чет 21 тра, 2020 11:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 тра, 2020 11:38
А навіщо шукати приклади колоній так далеко...Африка...
Я знаю більш красномовний приклад колонії,який Росія приготувала для України - ОРДЛО.
Тепер дуже легко ,можна порівнювати
ОРДЛО захопили російські військові....-приклад перетворення в колонію
Україна - на території якої политичний а тим більш військовий вплив росії відсутній.
І що краще?
Кредит від США чи російський танк на подвірї?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 21 тра, 2020 11:46
Бо Африці на нас насрати, тому її приклад кращий
Додано: Чет 21 тра, 2020 13:07
А як коментувати ідіотські звинувачення?
Знаєте, у БУДЬ-ЯКІЙ війні одна сторона виграє битви інші програє. Якщо сторона програє - то це означає що була держзрада.
У вас виходить будь-яка програна битва - це держзрада головнокомандуючого.
Станін напевне здав СРСР Гітреру в 41. А потім Гітлер здав Рейх Сталіну в 43-45.
Для доказу держзради потрібні серйозні докази, а не ролики з ютубу. Жаль що Зедебіли цього не розуміють.
Додано: Чет 21 тра, 2020 13:16
І взагалі Зеленський поступає по-дурному, нападаючи на Порошенка.
Він вже раз обломався зі справою Шаремета. Хоч там були 100% докази, справа мертва.
Я впевнений, що він почав цю гру, тому що думає що народ ненавидить По. І він планує заробити собі рейтинг таким чином. Він діє як шоумен, це в нього в крові.
Може тактично це і правильно, але стратегічно він програє і це очевидно. Через 4 роки, коли народ прийде на виборчі дільниці, він(народ) буде оцінювати Зе "по делах" а не по справі По.
Політика це не шоу, тут ніхто не забуває як ти шуткував 5 років тому.
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