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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6151615261536154> Додано: Чет 21 тра, 2020 11:22 Shram написав: Знаете чем колонния отличается от полноценной независимой страны? Знаете чем колонния отличается от полноценной независимой страны?



К сожалению знаю, но познания в основном базируются на опыте Африканских стран.

Были колониями, стали независимыми. К сожалению знаю, но познания в основном базируются на опыте Африканских стран.Были колониями, стали независимыми. Востаннє редагувалось justit в Чет 21 тра, 2020 11:44, всього редагувалось 1 раз. justit Повідомлень: 4784 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1488 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 11:38 justit написав: Shram написав: Знаете чем колонния отличается от полноценной независимой страны? Знаете чем колонния отличается от полноценной независимой страны? К сожиления знаю, но познания в основном базируются на опыте Авриканских стран.

Были колониями, стали независимыми. К сожиления знаю, но познания в основном базируются на опыте Авриканских стран.Были колониями, стали независимыми. А навіщо шукати приклади колоній так далеко...Африка...

Я знаю більш красномовний приклад колонії,який Росія приготувала для України - ОРДЛО.

Тепер дуже легко ,можна порівнювати

ОРДЛО захопили російські військові....-приклад перетворення в колонію

Україна - на території якої политичний а тим більш військовий вплив росії відсутній.

І що краще?

Кредит від США чи російський танк на подвірї? А навіщо шукати приклади колоній так далеко...Африка...Я знаю більш красномовний приклад колонії,який Росія приготувала для України - ОРДЛО.Тепер дуже легко ,можна порівнюватиОРДЛО захопили російські військові....-приклад перетворення в колоніюУкраїна - на території якої политичний а тим більш військовий вплив росії відсутній.І що краще?Кредит від США чи російський танк на подвірї? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22855 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 11:46 budivelnik написав: justit написав: Shram написав: Знаете чем колонния отличается от полноценной независимой страны? Знаете чем колонния отличается от полноценной независимой страны? К сожиления знаю, но познания в основном базируются на опыте Авриканских стран.

Были колониями, стали независимыми. К сожиления знаю, но познания в основном базируются на опыте Авриканских стран.Были колониями, стали независимыми. А навіщо шукати приклади колоній так далеко...Африка...

А навіщо шукати приклади колоній так далеко...Африка...



Бо Африці на нас насрати, тому її приклад кращий Бо Африці на нас насрати, тому її приклад кращий justit Повідомлень: 4784 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1488 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 13:07 unicdima написав: один в один как ваши русские коллеги

как раз доказательств то полно.

вот интереснейшее видео, прямое доказательство госизмены.

для тех кто не в курсе, в это самое время группировка в Дебальцево находилась в полном окружении из-за преступного приказа по выведению украинских подразделений из Логвиново, которое сразу было занято российскими войсками. И вместо активных действий по деблокированию Порошенко приказывает вообще прекратить огонь по всему фронту.

Комментируй. один в один как ваши русские коллегикак раз доказательств то полно.вот интереснейшее видео, прямое доказательство госизмены.для тех кто не в курсе, в это самое время группировка в Дебальцево находилась в полном окружении из-за преступного приказа по выведению украинских подразделений из Логвиново, которое сразу было занято российскими войсками. И вместо активных действий по деблокированию Порошенко приказывает вообще прекратить огонь по всему фронту.Комментируй.

А як коментувати ідіотські звинувачення?

Знаєте, у БУДЬ-ЯКІЙ війні одна сторона виграє битви інші програє. Якщо сторона програє - то це означає що була держзрада.

У вас виходить будь-яка програна битва - це держзрада головнокомандуючого.

Станін напевне здав СРСР Гітреру в 41. А потім Гітлер здав Рейх Сталіну в 43-45.

Для доказу держзради потрібні серйозні докази, а не ролики з ютубу. Жаль що Зедебіли цього не розуміють. А як коментувати ідіотські звинувачення?Знаєте, увійні одна сторона виграє битви інші програє. Якщо сторона програє - то це означає що була держзрада.У вас виходить будь-яка програна битва - це держзрада головнокомандуючого.Станін напевне здав СРСР Гітреру в 41. А потім Гітлер здав Рейх Сталіну в 43-45.Для доказу держзради потрібні серйозні докази, а не ролики з ютубу. Жаль що Зедебіли цього не розуміють. andrijk777

Повідомлень: 2132 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 13:16 І взагалі Зеленський поступає по-дурному, нападаючи на Порошенка.

Він вже раз обломався зі справою Шаремета. Хоч там були "100% докази", справа мертва.

Я впевнений, що він почав цю гру, тому що думає що народ ненавидить По. І він планує заробити собі рейтинг таким чином. Він діє як шоумен, це в нього в крові.

Може тактично це і правильно, але стратегічно він програє і це очевидно. Через 4 роки, коли народ прийде на виборчі дільниці, він(народ) буде оцінювати Зе "по делах" а не по справі По. А після того, як він програє вибори - йому це згадають.

Політика це не шоу, тут ніхто не забуває як ти шуткував 5 років тому. Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 21 тра, 2020 13:59, всього редагувалось 2 разів. andrijk777

Повідомлень: 2132 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 13:47 freeze написав: Schmit написав: Странно, что наша прокуратура открывает дело против Пороха по пленкам, которые по сути ничего нового не рассказывают. И в то же время не открыто дело по возможной прослушке в кабинете президента, по вероятному разглашению гостайны..., как это было сделано по пленкам Ермака? Двойные стандарты?



А разве дело открыто против Порошенко ? Оно ж открыто по факту события.

Как и в случае с убийством от Стерненко, Порошенко может и потерпевшим быть обьявлен.

У нас теперь все возможно. А разве дело открыто против Порошенко ? Оно ж открыто по факту события.Как и в случае с убийством от Стерненко, Порошенко может и потерпевшим быть обьявлен.У нас теперь все возможно.



Дела открыты за державну зраду та зловживання службовим становищем.

Если По будет потерпевшим, то обвиняемым значит будет Байден? Может его еще на допрос вызовут?

Вместо того, чтобы открыть дела за прослушку, разглашение гостайны и т.д. зе сейчас может уничтожить отношения с демпартией США, что грозит Украине катастрофой.

Дела открыты за державну зраду та зловживання службовим становищем.Если По будет потерпевшим, то обвиняемым значит будет Байден? Может его еще на допрос вызовут?Вместо того, чтобы открыть дела за прослушку, разглашение гостайны и т.д. зе сейчас может уничтожить отношения с демпартией США, что грозит Украине катастрофой. Schmit

Повідомлень: 1291 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 14:30 andrijk777 написав: І взагалі Зеленський поступає по-дурному, нападаючи на Порошенка.

Він вже раз обломався зі справою Шаремета. Хоч там були "100% докази", справа мертва.

Я впевнений, що він почав цю гру, тому що думає що народ ненавидить По. І він планує заробити собі рейтинг таким чином. Він діє як шоумен, це в нього в крові.

Може тактично це і правильно, але стратегічно він програє і це очевидно. Через 4 роки, коли народ прийде на виборчі дільниці, він(народ) буде оцінювати Зе "по делах" а не по справі По. А після того, як він програє вибори - йому це згадають.

Політика це не шоу, тут ніхто не забуває як ти шуткував 5 років тому. І взагалі Зеленський поступає по-дурному, нападаючи на Порошенка.Він вже раз обломався зі справою Шаремета. Хоч там були "100% докази", справа мертва.Я впевнений, що він почав цю гру, тому що думає що народ ненавидить По. І він планує заробити собі рейтинг таким чином. Він діє як шоумен, це в нього в крові.Може тактично це і правильно, але стратегічно він програє і це очевидно. Через 4 роки, коли народ прийде на виборчі дільниці, він(народ) буде оцінювати Зе "по делах" а не по справі По. А після того, як він програє вибори - йому це згадають.Політика це не шоу, тут ніхто не забуває як ти шуткував 5 років тому.

Наврядли тут дело в рейтинге.

Думаю, что ЗЕ не хуже Вас понимает, что абсолютно бесперспективное дело против ПО не принесёт ему поддержки рейтинга. Наврядли тут дело в рейтинге.Думаю, что ЗЕ не хуже Вас понимает, что абсолютно бесперспективное дело против ПО не принесёт ему поддержки рейтинга. detroytred

Повідомлень: 22977 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 14:34 Re: Політичні дискусії Schmit написав: Дела открыты за державну зраду та зловживання службовим становищем.

Если По будет потерпевшим, то обвиняемым значит будет Байден? Может его еще на допрос вызовут?



Поскольку тут попадание в замес американской предвыборной гонки, легко и Байден может стать обвиняемым, и даже на допрос могут вызвать, понято что на допрос не прилетит, это битва титанов, а Украина тут фоном проходит.



В принципе очевидно, что тут вины Байдена гораздо больше, чем Порошенко.

После того как генпрокурор Украины только попытался разобраться с конторой, где папенькин сынок получал хорошие деньги, Байден начал шантажировать Порошенко и фактически предлагал закамуфлированную взятку в виде кредита за увольнение генпрокурора. Поскольку тут попадание в замес американской предвыборной гонки, легко и Байден может стать обвиняемым, и даже на допрос могут вызвать, понято что на допрос не прилетит, это битва титанов, а Украина тут фоном проходит.В принципе очевидно, что тут вины Байдена гораздо больше, чем Порошенко.После того как генпрокурор Украины только попытался разобраться с конторой, где папенькин сынок получал хорошие деньги, Байден начал шантажировать Порошенко и фактически предлагал закамуфлированную взятку в виде кредита за увольнение генпрокурора. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16908 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4193 раз. Подякували: 6698 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 14:41 andrijk777 написав: unicdima написав: один в один как ваши русские коллеги

как раз доказательств то полно.

вот интереснейшее видео, прямое доказательство госизмены.

для тех кто не в курсе, в это самое время группировка в Дебальцево находилась в полном окружении из-за преступного приказа по выведению украинских подразделений из Логвиново, которое сразу было занято российскими войсками. И вместо активных действий по деблокированию Порошенко приказывает вообще прекратить огонь по всему фронту.

Комментируй. один в один как ваши русские коллегикак раз доказательств то полно.вот интереснейшее видео, прямое доказательство госизмены.для тех кто не в курсе, в это самое время группировка в Дебальцево находилась в полном окружении из-за преступного приказа по выведению украинских подразделений из Логвиново, которое сразу было занято российскими войсками. И вместо активных действий по деблокированию Порошенко приказывает вообще прекратить огонь по всему фронту.Комментируй.

А як коментувати ідіотські звинувачення?

Знаєте, у БУДЬ-ЯКІЙ війні одна сторона виграє битви інші програє. Якщо сторона програє - то це означає що була держзрада.

У вас виходить будь-яка програна битва - це держзрада головнокомандуючого.

Станін напевне здав СРСР Гітреру в 41. А потім Гітлер здав Рейх Сталіну в 43-45.

Для доказу держзради потрібні серйозні докази, а не ролики з ютубу. Жаль що Зедебіли цього не розуміють. А як коментувати ідіотські звинувачення?Знаєте, увійні одна сторона виграє битви інші програє. Якщо сторона програє - то це означає що була держзрада.У вас виходить будь-яка програна битва - це держзрада головнокомандуючого.Станін напевне здав СРСР Гітреру в 41. А потім Гітлер здав Рейх Сталіну в 43-45.Для доказу держзради потрібні серйозні докази, а не ролики з ютубу. Жаль що Зедебіли цього не розуміють.

Вот честное слово, я не понимаю, когда отвечают на сообщение, его хотя бы читают, ключевые слова?



Причём тут *будь-яка*?

Если оппонент указал конкретное условие -- *вместо активных действий по деблокированию приказ вообще прекратить огонь по всему фронту*.



То есть:

- можно или доказывать, что это было лучшим решением;

- или опровергать указанные оппонентом условия.

Но причём тут апелляция к *будь-якiй*?! Или ссылка на сталина-гитлера, которые не отдавали приказов прекратить огонь по всему фронту. Вот честное слово, я не понимаю, когда отвечают на сообщение, его хотя бы читают, ключевые слова?Причём тут *будь-яка*?Если оппонент указал конкретное условие -- *вместо активных действий по деблокированию приказ вообще прекратить огонь по всему фронту*.То есть:- можно или доказывать, что это было лучшим решением;- или опровергать указанные оппонентом условия.Но причём тут апелляция к *будь-якiй*?! Или ссылка на сталина-гитлера, которые не отдавали приказов прекратить огонь по всему фронту. detroytred

Повідомлень: 22977 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 14:46 Re: Політичні дискусії ''В Украине призывают на военную службу в июне-июле 500 офицеров запаса. Приказ подписал министр обороны Иван Руснак.



Речь идет о выпускниках военной кафедры, которым на данный момент еще нет 46 лет. Их направят на переподготовку и на повышение квалификации при военных вузах военных учебных подразделениях для обязательной подготовки в течение трех месяцев. После прохождения переквалификации предусматривается их назначение на должности в военные части ВСУ.



Изучили, когда и при каких обстоятельствах были последние такие крупные призывы. В 2019 году, во время осеннего призыва, речь шла о 700 офицерах запаса.

Справедливости ради, стоит признать, что с офицерами запаса у нас ситуация так себе. Потому что многие молодые люди шли на "военку" с целью не идти в армию в будущем. Поэтому и был большой поток младших лейтенантов запаса. Теперь ситуация другая. ''(С) Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16908 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4193 раз. Подякували: 6698 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 6151615261536154> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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