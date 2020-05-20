К сожалению знаю, но познания в основном базируются на опыте Африканских стран.
Были колониями, стали независимыми.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 21 тра, 2020 11:22
К сожалению знаю, но познания в основном базируются на опыте Африканских стран.
Были колониями, стали независимыми.
Востаннє редагувалось justit в Чет 21 тра, 2020 11:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 тра, 2020 11:38
А навіщо шукати приклади колоній так далеко...Африка...
Я знаю більш красномовний приклад колонії,який Росія приготувала для України - ОРДЛО.
Тепер дуже легко ,можна порівнювати
ОРДЛО захопили російські військові....-приклад перетворення в колонію
Україна - на території якої политичний а тим більш військовий вплив росії відсутній.
І що краще?
Кредит від США чи російський танк на подвірї?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 21 тра, 2020 11:46
Бо Африці на нас насрати, тому її приклад кращий
Додано: Чет 21 тра, 2020 13:07
А як коментувати ідіотські звинувачення?
Знаєте, у БУДЬ-ЯКІЙ війні одна сторона виграє битви інші програє. Якщо сторона програє - то це означає що була держзрада.
У вас виходить будь-яка програна битва - це держзрада головнокомандуючого.
Станін напевне здав СРСР Гітреру в 41. А потім Гітлер здав Рейх Сталіну в 43-45.
Для доказу держзради потрібні серйозні докази, а не ролики з ютубу. Жаль що Зедебіли цього не розуміють.
Додано: Чет 21 тра, 2020 13:16
І взагалі Зеленський поступає по-дурному, нападаючи на Порошенка.
Він вже раз обломався зі справою Шаремета. Хоч там були "100% докази", справа мертва.
Я впевнений, що він почав цю гру, тому що думає що народ ненавидить По. І він планує заробити собі рейтинг таким чином. Він діє як шоумен, це в нього в крові.
Може тактично це і правильно, але стратегічно він програє і це очевидно. Через 4 роки, коли народ прийде на виборчі дільниці, він(народ) буде оцінювати Зе "по делах" а не по справі По. А після того, як він програє вибори - йому це згадають.
Політика це не шоу, тут ніхто не забуває як ти шуткував 5 років тому.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 21 тра, 2020 13:59, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 21 тра, 2020 13:47
Дела открыты за державну зраду та зловживання службовим становищем.
Если По будет потерпевшим, то обвиняемым значит будет Байден? Может его еще на допрос вызовут?
Вместо того, чтобы открыть дела за прослушку, разглашение гостайны и т.д. зе сейчас может уничтожить отношения с демпартией США, что грозит Украине катастрофой.
Додано: Чет 21 тра, 2020 14:30
Наврядли тут дело в рейтинге.
Думаю, что ЗЕ не хуже Вас понимает, что абсолютно бесперспективное дело против ПО не принесёт ему поддержки рейтинга.
Додано: Чет 21 тра, 2020 14:34
Re: Політичні дискусії
Поскольку тут попадание в замес американской предвыборной гонки, легко и Байден может стать обвиняемым, и даже на допрос могут вызвать, понято что на допрос не прилетит, это битва титанов, а Украина тут фоном проходит.
В принципе очевидно, что тут вины Байдена гораздо больше, чем Порошенко.
После того как генпрокурор Украины только попытался разобраться с конторой, где папенькин сынок получал хорошие деньги, Байден начал шантажировать Порошенко и фактически предлагал закамуфлированную взятку в виде кредита за увольнение генпрокурора.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 21 тра, 2020 14:41
Вот честное слово, я не понимаю, когда отвечают на сообщение, его хотя бы читают, ключевые слова?
Причём тут *будь-яка*?
Если оппонент указал конкретное условие -- *вместо активных действий по деблокированию приказ вообще прекратить огонь по всему фронту*.
То есть:
- можно или доказывать, что это было лучшим решением;
- или опровергать указанные оппонентом условия.
Но причём тут апелляция к *будь-якiй*?! Или ссылка на сталина-гитлера, которые не отдавали приказов прекратить огонь по всему фронту.
Додано: Чет 21 тра, 2020 14:46
Re: Політичні дискусії
''В Украине призывают на военную службу в июне-июле 500 офицеров запаса. Приказ подписал министр обороны Иван Руснак.
Речь идет о выпускниках военной кафедры, которым на данный момент еще нет 46 лет. Их направят на переподготовку и на повышение квалификации при военных вузах военных учебных подразделениях для обязательной подготовки в течение трех месяцев. После прохождения переквалификации предусматривается их назначение на должности в военные части ВСУ.
Изучили, когда и при каких обстоятельствах были последние такие крупные призывы. В 2019 году, во время осеннего призыва, речь шла о 700 офицерах запаса.
Справедливости ради, стоит признать, что с офицерами запаса у нас ситуация так себе. Потому что многие молодые люди шли на "военку" с целью не идти в армию в будущем. Поэтому и был большой поток младших лейтенантов запаса. Теперь ситуация другая. ''(С)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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