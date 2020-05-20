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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6151615261536154
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:57

Re: Політичні дискусії

Schmit написав:Вместо того, чтобы открыть дела за прослушку, разглашение гостайны и т.д. зе сейчас может уничтожить отношения с демпартией США, что грозит Украине катастрофой.


Инсайдят, якобы никакой прослушки не было, в АП как положено записывали все межгосударственные разговоры, это все было на сервере, которые исчезли из знаменитой секретной комнаты в АП, об этом много шумели, и Данилюк показывал вырванную с корнем розетку.
Но эти сервера якобы не полили кислотой и сожгли, а информацию стерли, и сервера пустили дальше в дело, не выкидывать же, денег стоит.
Определенные круги зная о скупости ПАПа получили доступ к серверам, и восстановили стертое.
Версия выглядит достаточно правдоподобной.
В этом случае, наш ждут другие замечательные разговоры.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:02

  unicdima написав:из-за преступного приказа по выведению украинских подразделений из Логвиново

  detroytred написав: приказ вообще прекратить огонь по всему фронту*.

Ви читати вмієте? Читайте оригінальний пост. І Сталін і Гітлер віддавали прикази "по выведению *** подразделений из ***".
І підтверджуйте ці всі "приказы" якимись фактами. А то завтра заявите що По віддавав ще якісь прикази... фантазія ж у людей безмежна.
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