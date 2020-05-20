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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6151615261536154 Додано: Чет 21 тра, 2020 14:57 Re: Політичні дискусії Schmit написав: Вместо того, чтобы открыть дела за прослушку, разглашение гостайны и т.д. зе сейчас может уничтожить отношения с демпартией США, что грозит Украине катастрофой.



Инсайдят, якобы никакой прослушки не было, в АП как положено записывали все межгосударственные разговоры, это все было на сервере, которые исчезли из знаменитой секретной комнаты в АП, об этом много шумели, и Данилюк показывал вырванную с корнем розетку.

Но эти сервера якобы не полили кислотой и сожгли, а информацию стерли, и сервера пустили дальше в дело, не выкидывать же, денег стоит.

Определенные круги зная о скупости ПАПа получили доступ к серверам, и восстановили стертое.

Версия выглядит достаточно правдоподобной.

В этом случае, наш ждут другие замечательные разговоры. Инсайдят, якобы никакой прослушки не было, в АП как положено записывали все межгосударственные разговоры, это все было на сервере, которые исчезли из знаменитой секретной комнаты в АП, об этом много шумели, и Данилюк показывал вырванную с корнем розетку.Но эти сервера якобы не полили кислотой и сожгли, а информацию стерли, и сервера пустили дальше в дело, не выкидывать же, денег стоит.Определенные круги зная о скупости ПАПа получили доступ к серверам, и восстановили стертое.Версия выглядит достаточно правдоподобной.В этом случае, наш ждут другие замечательные разговоры. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16908 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4193 раз. Подякували: 6698 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 15:02 unicdima написав: из-за преступного приказа по выведению украинских подразделений из Логвиново

detroytred написав: приказ вообще прекратить огонь по всему фронту*.

приказ вообще прекратить огонь по всему фронту*.

Ви читати вмієте? Читайте оригінальний пост. І Сталін і Гітлер віддавали прикази "по выведению *** подразделений из ***".

І підтверджуйте ці всі "приказы" якимись фактами. А то завтра заявите що По віддавав ще якісь прикази... фантазія ж у людей безмежна. Ви читати вмієте? Читайте оригінальний пост. І Сталін і Гітлер віддавали прикази "по выведению *** подразделений из ***".І підтверджуйте ці всі "приказы" якимись фактами. А то завтра заявите що По віддавав ще якісь прикази... фантазія ж у людей безмежна. andrijk777

Повідомлень: 2132 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6151615261536154 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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