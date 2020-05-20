Schmit написав:Вместо того, чтобы открыть дела за прослушку, разглашение гостайны и т.д. зе сейчас может уничтожить отношения с демпартией США, что грозит Украине катастрофой.
Инсайдят, якобы никакой прослушки не было, в АП как положено записывали все межгосударственные разговоры, это все было на сервере, которые исчезли из знаменитой секретной комнаты в АП, об этом много шумели, и Данилюк показывал вырванную с корнем розетку.
Но эти сервера якобы не полили кислотой и сожгли, а информацию стерли, и сервера пустили дальше в дело, не выкидывать же, денег стоит.
Определенные круги зная о скупости ПАПа получили доступ к серверам, и восстановили стертое.
Версия выглядит достаточно правдоподобной.
В этом случае, наш ждут другие замечательные разговоры.