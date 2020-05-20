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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6152615361546155
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:25

  Schmit написав:
  Козак-характерник написав:

Та з вашими запросами тільки Ісус на президента України підійде.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Попав в "яблучко".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:31

  Schmit написав:
  Козак-характерник написав:
  Schmit написав:Печерский суд обязал ОГП расследовать вмешательство Байдена в работу Шокина
Таким образом Украина напрямую вмешивается в выборы США на стороне Трампа. Зевласти или не понимают, что творят, или выполняют заказ кремля. Похоже хорошим отношениям Украины и США скоро конец.

А до зевлади, інші влади не були ставленниками Кремля? Нічого не змінила й псевдолюстрація. Окупаційний режим не зник в Україні, ні в 1991, ні після Майданів. Лише мутує і приймає різноманітні форми, маскуючись навіть під націоналістів. Не здивуюся, що з часом, якщо Україна отримає дійсну незалежність, виявиться, що Поршенко був агентом пуйла, глибоко законспірованим. Вся логіка веде до такого висновку. Здати без бою значні територі, це не національна зрада? І вся ця локшина на вуха, про перемоги, що лише в уяві хворобливій, відбувалася під націоналістичними гаслами. Режим окупаційний дуже хитрий і ізворотливай, приймає такі форми, для маскування, що навіть населення західних областей України, увіровало в "націоналіста" Порошенка... :mrgreen: Ржунімагу.

Та з вашими запросами тільки Ісус на президента України підійде.

Пошли нам, Боже, другого Богдана,
Дай нам Мазепу і Залізняка,
Яви Павла, Симона і Степана –
Гетьмáна, вояка, провідника.
Помилуй, Отче! Гине Україна:
В Святій Русі поділено хрести,
І у своїй землі ми вже меншина
Посеред cучомовної орди.
Немає сил страждати і чекати,
Втомились ми від татя й лихваря.
Так дай корогву до небес здійняти:
Дай нам пророка, князя, бунтаря!
Ще є в нас порох у порохівницях.
Кострúщ старих ще жéвріє зола,
Дух Нації ще тліє у зіницях:
Нам треба іскра – й ватра запалá.
Даруй нам іскру, Боже Триєдиний,
Не дай зітліти, згинуть по росі,
Благослови підняти Україну
У Славі й Вірі, Величі й Красі!

Ви праві. В сучасній ситуації, справжній лідер повинен піти на добровільну Голгофу, на самопожертву, заради рятування нації, так само як Христос, пішов, рятуючи людство від гріхів. Викупна жертва. Той хто любить по справжньому свій народ, має достатньо сили Духу, а не прийшов збагатится і отримати миттєві бариші.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:40

  Puente написав:Якось десь почув випадково Карасьова про політиків . Так він говорив , що політика і мораль - це непоєднувані речі . МОраль політика - професіоналізм в роботі . А звичайна людська мораль для нього не підходить в принципі .
Напевно в цьому щось є - але тоді розглядати оце все не бачу - як ...

Я думаю ця проблема є гостра тільки для пострадянського простору. Тому що країни молоді, політичні системи не сформовані до кінця.
Звичайно, що в ТОП100 укрполітиків моральних немає.
Не думаю що ця проблема є гострою "на Заході" - там політичні системі більш відкриті, існує система стримань і противаг.
А для "відсталих" країн ця проблема не є гостра, тому що люди вже давно все зрозуміли, і не дивуються "моралі" своїх політиків.
Українці ж обсмоктують кожен пук Порошенка, ніби він якийсь месія, і продовжують цьому всьому дивуватись. А можливо просто СМІ це все так нагнітають, по замовленню своїх власників-олігархів.
andrijk777
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