Попав в "яблучко".
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 21 тра, 2020 16:25
Додано: Чет 21 тра, 2020 16:31
Пошли нам, Боже, другого Богдана,
Дай нам Мазепу і Залізняка,
Яви Павла, Симона і Степана –
Гетьмáна, вояка, провідника.
Помилуй, Отче! Гине Україна:
В Святій Русі поділено хрести,
І у своїй землі ми вже меншина
Посеред cучомовної орди.
Немає сил страждати і чекати,
Втомились ми від татя й лихваря.
Так дай корогву до небес здійняти:
Дай нам пророка, князя, бунтаря!
Ще є в нас порох у порохівницях.
Кострúщ старих ще жéвріє зола,
Дух Нації ще тліє у зіницях:
Нам треба іскра – й ватра запалá.
Даруй нам іскру, Боже Триєдиний,
Не дай зітліти, згинуть по росі,
Благослови підняти Україну
У Славі й Вірі, Величі й Красі!
Ви праві. В сучасній ситуації, справжній лідер повинен піти на добровільну Голгофу, на самопожертву, заради рятування нації, так само як Христос, пішов, рятуючи людство від гріхів. Викупна жертва. Той хто любить по справжньому свій народ, має достатньо сили Духу, а не прийшов збагатится і отримати миттєві бариші.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Чет 21 тра, 2020 16:40
Я думаю ця проблема є гостра тільки для пострадянського простору. Тому що країни молоді, політичні системи не сформовані до кінця.
Звичайно, що в ТОП100 укрполітиків моральних немає.
Не думаю що ця проблема є гострою "на Заході" - там політичні системі більш відкриті, існує система стримань і противаг.
А для "відсталих" країн ця проблема не є гостра, тому що люди вже давно все зрозуміли, і не дивуються "моралі" своїх політиків.
Українці ж обсмоктують кожен пук Порошенка, ніби він якийсь месія, і продовжують цьому всьому дивуватись. А можливо просто СМІ це все так нагнітають, по замовленню своїх власників-олігархів.
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