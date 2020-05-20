Додано: Чет 21 тра, 2020 17:24

andrijk777 написав: Puente написав: Якось десь почув випадково Карасьова про політиків . Так він говорив , що політика і мораль - це непоєднувані речі . МОраль політика - професіоналізм в роботі . А звичайна людська мораль для нього не підходить в принципі .

Напевно в цьому щось є - але тоді розглядати оце все не бачу - як ... Якось десь почув випадково Карасьова про політиків . Так він говорив , що політика і мораль - це непоєднувані речі . МОраль політика - професіоналізм в роботі . А звичайна людська мораль для нього не підходить в принципі .Напевно в цьому щось є - але тоді розглядати оце все не бачу - як ...

Я думаю ця проблема є гостра тільки для пострадянського простору. Тому що країни молоді, політичні системи не сформовані до кінця.

Звичайно, що в ТОП100 укрполітиків моральних немає.

Не думаю що ця проблема є гострою "на Заході" - там політичні системі більш відкриті, існує система стримань і противаг.

А для "відсталих" країн ця проблема не є гостра, тому що люди вже давно все зрозуміли, і не дивуються "моралі" своїх політиків.

Українці ж обсмоктують кожен пук Порошенка, ніби він якийсь месія, і продовжують цьому всьому дивуватись. А можливо просто СМІ це все так нагнітають , по замовленню своїх власників-олігархів. Я думаю ця проблема є гостра тільки для пострадянського простору. Тому що країни молоді, політичні системи не сформовані до кінця.Звичайно, що в ТОП100 укрполітиків моральних немає.Не думаю що ця проблема є гострою "на Заході" - там політичні системі більш відкриті, існує система стримань і противаг.А для "відсталих" країн ця проблема не є гостра, тому що люди вже давно все зрозуміли, і не дивуються "моралі" своїх політиків.Українці ж обсмоктують кожен пук Порошенка, ніби він якийсь месія, і продовжують цьому всьому дивуватись. А, по замовленню своїх власників-олігархів.

Моя думка - нагнітають ЗМІ1 Уявіть собі,що зараз основна маса вважає що головне правильно обрати - а далі все саме покращитьсяЗМІ цю мантру підгодовують...населення обирає...і на виході пшик..Або населення зрозуміє що воно вибрало не вірний алгоритм дій( і його життя в більшій мірі залежить від маленьких рішень для себе),або ЗМІ пояснять чого попередній вибір був поганий...бо лідер не так зробив і не те і крав і так далі...А будь-який лідер не Господь Бог ,він не може нагодувати двома хлібинами і напоїти з одного глечика.....ТомуПоки населення буде шукати причини своїх негараздів у комусь...Доти у того когось все буде нормально ,а в населення - поганоЯк тільки населення скаже:"пішли ви всі в дупу,розбирайтесь коломойські з ахметовими, а тимошенки з зеленськими - а я буду дбати про себе і свою сімю... і навіть деколи можу за когось з вас проголосувати"Так відразу в політику підуть не нарциси на зарплаті в олігархів, а робочі конячки/менеджери по обслуговуванню інтересів населення.