Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав:Что тут комментировать. Я не буду отрицать, что в первые годы президентства Порох хотел достичь мира, чуть ли не любой ценой (чем был похож на нынешнего Зе) и наделал много ошибок. Но он исправился во второй половине президентского строка. Армия перешла от пассивной обороны к активной с отжиманием серой зоны "Жаб'ячими стрибками", занятием выгодных высот и уничтожением активных точек обстрела. Проблема в том, что Зе, вместо того, чтобы учится на ошибках Пороха, сегодня идет по тому же пути ошибок с разводами войск, переходом опять к пассивной обороне (при которой гибнет больше солдат) и т.д.
какого такого мира? там в окружение попало более 2,5тыс человек, они были бы уничтожены или взяты в плен, Иловайская трагедия померкла бы на этом фоне. И только план по выводу войск, разработанный группой офицеров в Дебальцево, в полной тайне от генштаба, позволил избежать таких катастрофических потерь. У Порошенка был какой-то интерес к таким потерям. Эти все "жабячие прижки" не имеют никакого реального стратегического или тактического смысла, в случае активных боевых действий эти полевые укрепления уничтожаются в считанные часы. Смысл есть только в захвате крупных населенных пунктов.
unicdima написав:из-за преступного приказа по выведению украинских подразделений из Логвиново
detroytred написав: приказ вообще прекратить огонь по всему фронту*.
Ви читати вмієте? Читайте оригінальний пост. І Сталін і Гітлер віддавали прикази "по выведению *** подразделений из ***". І підтверджуйте ці всі "приказы" якимись фактами. А то завтра заявите що По віддавав ще якісь прикази... фантазія ж у людей безмежна.
unicdima написав:там в окружение попало более 2,5тыс человек, они были бы уничтожены или взяты в плен, Иловайская трагедия померкла бы на этом фоне. И только план по выводу войск, разработанный группой офицеров в Дебальцево, в полной тайне от генштаба, позволил избежать таких катастрофических потерь. У Порошенка был какой-то интерес к таким потерям.
В 41 в оточення попадали мільйони, гинули мільйони. У Сталина был какой-то интерес к таким потерям. Напевно він був завербований Гітлером ще до війни. Просто ваші "факти" нічим і ніким не підтверджені, розраховані на людей які не люблять По і які тупо в це вірять. Якби були реально злочинні накази - їх би уже давно опублікували, незважаючи що вони можливо секретні. Зараз вони точно не секретні. Нічого в Зе немає, він тільки дує на вітряки.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 21 тра, 2020 17:26, всього редагувалось 1 раз.
По информации журналистов, боевики, находящиеся на полигонах и в районах учения, возвращены в свои гарнизоны, а личный состав отозван из отпусков и командировок. Вооружение и боевая техника оккупантов переведена в боевое состояние. Ранее главы формирований "Л/ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили о приведении вооруженных сил группировок "ЛНР" в боевую готовность.
Та з вашими запросами тільки Ісус на президента України підійде.
Попав в "яблучко".
В білобілетної помилки природи не підійде ніхто.. Це просто сцикливе створіння,яке потрапило в якусь секту і тепер робить тільки те,на що спроможна та частина яка в нього називається головою - постити простині. При чому Вже рік тому.коли це природне непорозуміння вже позволяло собі подібне - його пару разів забанили і воно злякавшись перестало фігнею займатись. Зараз чомусь не банять...От воно і розійшлось. Самопожертва... - а ти самопожертвувало? Гологофа - а тебе розіпяли.... Кесар - а ти що зробив щоб лідеру допомогти?
Пропоную активніше скаржитись на простині-і тоді даю 90% що це сцикло саме самоздується. Просто якщо кніпочку скарга буде тиснути один і той самий - то логічно що модератор не зверне увагу,бо це виглядатиме як склока між двома.. А якщо пяток різних натиснуть скарга з класифікацією- не має відношення до теми ... або флуд...або спам.. То думаю що тут відразу чистіше стане.
Якщо ви про себе - то я вас підтримаю Якщо про опонента - то у вас дійсно важкий випадок. 1 У жодній війні не були виграні усі битви 2 У жодній війні не було 100% вірних наказів командирів і вірного виконання підлеглих.
Звідси висновок Будь яке мурло , в стані звинуватити будь - якого полководця у відсутності верхнього гудзика на гімнастьорці якогось солдата...і на підставі цього звинувачення може розвести демагогію про зайві втрати чи не вірні дії...
budivelnik написав:звинуватити будь - якого полководця у відсутності верхнього гудзика на гімнастьорці якогось солдата...і на підставі цього звинувачення може розвести демагогію про зайві втрати чи не вірні дії...
Нічого собі гудзики... Втратили Крим і частину Донбасу, нормальні такі гудзики. І ніхто не винний. А нє, населення не тієї якості там, підкачало, сцикуни. От був би Бідівельник там, він показав би, як треба воювати. Але то не справа Будівельника, бо він покаже свій геній полководця і чудеса хоробрості, коли лише ворог до кордонів Лвівської області дійде. А поки Донецьк повинні звільняти дончане, Крим - кримчане. А Будівельника хата с краю...
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 21 тра, 2020 17:27, всього редагувалось 4 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Puente написав:Якось десь почув випадково Карасьова про політиків . Так він говорив , що політика і мораль - це непоєднувані речі . МОраль політика - професіоналізм в роботі . А звичайна людська мораль для нього не підходить в принципі . Напевно в цьому щось є - але тоді розглядати оце все не бачу - як ...
Я думаю ця проблема є гостра тільки для пострадянського простору. Тому що країни молоді, політичні системи не сформовані до кінця. Звичайно, що в ТОП100 укрполітиків моральних немає. Не думаю що ця проблема є гострою "на Заході" - там політичні системі більш відкриті, існує система стримань і противаг. А для "відсталих" країн ця проблема не є гостра, тому що люди вже давно все зрозуміли, і не дивуються "моралі" своїх політиків. Українці ж обсмоктують кожен пук Порошенка, ніби він якийсь месія, і продовжують цьому всьому дивуватись. А можливо просто СМІ це все так нагнітають, по замовленню своїх власників-олігархів.
Моя думка - нагнітають ЗМІ 1 Уявіть собі,що зараз основна маса вважає що головне правильно обрати - а далі все саме покращиться ЗМІ цю мантру підгодовують...населення обирає...і на виході пшик.. Або населення зрозуміє що воно вибрало не вірний алгоритм дій( і його життя в більшій мірі залежить від маленьких рішень для себе),або ЗМІ пояснять чого попередній вибір був поганий...бо лідер не так зробив і не те і крав і так далі... А будь-який лідер не Господь Бог ,він не може нагодувати двома хлібинами і напоїти з одного глечика..... Тому Поки населення буде шукати причини своїх негараздів у комусь... Доти у того когось все буде нормально ,а в населення - погано Як тільки населення скаже:"пішли ви всі в дупу,розбирайтесь коломойські з ахметовими, а тимошенки з зеленськими - а я буду дбати про себе і свою сімю... і навіть деколи можу за когось з вас проголосувати" Так відразу в політику підуть не нарциси на зарплаті в олігархів, а робочі конячки/менеджери по обслуговуванню інтересів населення.
budivelnik написав:звинуватити будь - якого полководця у відсутності верхнього гудзика на гімнастьорці якогось солдата...і на підставі цього звинувачення може розвести демагогію про зайві втрати чи не вірні дії...
Нічого собі гудзики... Втратили Крим і частину Донбасу, нормальні такі гудзики. І ніхто не винний. А нє, населення не тієї якості там, підкачало. От був би Бідівельник там, він показав би, як треба воювати. Але то не справа Будівельника, бо він покаже свій геній полководця, коли лише ворог до кордонів Лвівської області дійде.
Як це не винен? 1 Винні 12000 військовослужбовців.які залишились в Криму-тобто просто дезертирували 2 Винні святоші, які в себе в містечку коли колорадоси трьоколірні ганчірки піднімали - не вмерли з українським прапором в руках....
Ти сидиш у Львові. Ти бачив тут поляків які вели себе так само як колорадоси у тебе дома? Це чия заслуга? Кесаря чи львівян?
freeze написав:Инсайдят, якобы никакой прослушки не было, в АП как положено записывали все межгосударственные разговоры, это все было на сервере, которые исчезли из знаменитой секретной комнаты в АП, об этом много шумели, и Данилюк показывал вырванную с корнем розетку.
Не секретной, а ситуационной комнаты. Судя по всему, там было телекоммуникационное оборудование
freeze написав:Но эти сервера якобы не полили кислотой и сожгли, а информацию стерли, и сервера пустили дальше в дело, не выкидывать же, денег стоит. Определенные круги зная о скупости ПАПа получили доступ к серверам, и восстановили стертое.
Звучит как дичь. Объяснения приведу ниже
freeze написав:Версия выглядит достаточно правдоподобной.
Для пересичного, у которого сервер - это тот же домашний комп, только памяти и дисков побольше, версия сойдёт. Но не всё так просто.
Вот есть домашний комп, в котором есть 1 или 2 диска. Например, файл "жёское_порево_3D.avi" расположен на диске С. Части файла целиком находятся на этом диске. Можно удалить файл и даже форматировать весь диск. И после этого, гипотетически, можно восстановить файл. Но для этого нужно иметь вагон времени и иметь диск в своём полном распоряжении 24/7. Если диск в работе, то ничего не получится. Необходимая информация будет перезаписаны новыми данными
И низкоуровневым доступом к диску, по кусочкам, собирать информацию. Типа дай инфо из сектора 1234234, потом дай инфо с сектора 3432423 и постоянно искать нужные сектора с кучками файла. Файл размазан по секторам всего диска.
Примерно, как склеивать бумагу формата А4, после шрёдера. Только в случаи с жестким диском, дело будет с куском бумаги 10 километров на 10 километров после шрёдера Возможно, но крайне затратно.
В серверах диски по одиночке не используются, диски собираются в дисковые массивы посредством RAID-контролера. Куски файла будут размазаны по нескольким дискам, что и где хранится знает RAID-контролер. Но к нему хрен подступишься низкоуровнево - закрытое ПО и драйвера, а высокоуровневым доступом необходимой инфы не получишь.
Поэтому, я считаю, что версия - маловероятная.
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 21 тра, 2020 17:33, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой