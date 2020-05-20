Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:Якось десь почув випадково Карасьова про політиків . Так він говорив , що політика і мораль - це непоєднувані речі . МОраль політика - професіоналізм в роботі . А звичайна людська мораль для нього не підходить в принципі . Напевно в цьому щось є - але тоді розглядати оце все не бачу - як ...
Я думаю ця проблема є гостра тільки для пострадянського простору. Тому що країни молоді, політичні системи не сформовані до кінця. Звичайно, що в ТОП100 укрполітиків моральних немає. Не думаю що ця проблема є гострою "на Заході" - там політичні системі більш відкриті, існує система стримань і противаг. А для "відсталих" країн ця проблема не є гостра, тому що люди вже давно все зрозуміли, і не дивуються "моралі" своїх політиків. Українці ж обсмоктують кожен пук Порошенка, ніби він якийсь месія, і продовжують цьому всьому дивуватись. А можливо просто СМІ це все так нагнітають, по замовленню своїх власників-олігархів.
Моя думка - нагнітають ЗМІ 1 Уявіть собі,що зараз основна маса вважає що головне правильно обрати - а далі все саме покращиться ЗМІ цю мантру підгодовують...населення обирає...і на виході пшик.. Або населення зрозуміє що воно вибрало не вірний алгоритм дій( і його життя в більшій мірі залежить від маленьких рішень для себе),або ЗМІ пояснять чого попередній вибір був поганий...бо лідер не так зробив і не те і крав і так далі... А будь-який лідер не Господь Бог ,він не може нагодувати двома хлібинами і напоїти з одного глечика..... Тому Поки населення буде шукати причини своїх негараздів у комусь... Доти у того когось все буде нормально ,а в населення - погано Як тільки населення скаже:"пішли ви всі в дупу,розбирайтесь коломойські з ахметовими, а тимошенки з зеленськими - а я буду дбати про себе і свою сімю... і навіть деколи можу за когось з вас проголосувати" Так відразу в політику підуть не нарциси на зарплаті в олігархів, а робочі конячки/менеджери по обслуговуванню інтересів населення.
Так, так...знайома байка. Населення не тієї якості. Лише Будівельник - цвіт нації все знає і вміє. Треба нарешті Вам, висунути свою кандидатуру, щоб ми побачили талант геніального полководця, реформатора, наочно переконалися в чудесах хоробрості і сили Духу! Показати приклад сцикунцям, як треба Родіну любіть.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
budivelnik написав:Якщо ви про себе - то я вас підтримаю Якщо про опонента - то у вас дійсно важкий випадок. 1 У жодній війні не були виграні усі битви 2 У жодній війні не було 100% вірних наказів командирів і вірного виконання підлеглих.
Звідси висновок Будь яке мурло , в стані звинуватити будь - якого полководця у відсутності верхнього гудзика на гімнастьорці якогось солдата...і на підставі цього звинувачення може розвести демагогію про зайві втрати чи не вірні дії...
ніхто і не каже про 100% вірних, та і те, що вам я показую це лише невелика частина злочинних дій. ну не буває таких випадковостей. і те, що ви своїм пропагандонством виправдовуєте дії які призвели до тисяч жертв показує всю вашу гнилу сутність.
Schmit написав:Печерский суд обязал ОГП расследовать вмешательство Байдена в работу Шокина Таким образом Украина напрямую вмешивается в выборы США на стороне Трампа. Зевласти или не понимают, что творят, или выполняют заказ кремля. Похоже хорошим отношениям Украины и США скоро конец. Даже если победит Трамп - двухпартийной поддержки нам не видать. Если же Байден - вообще песец зелебобикам и нам всем до кучи. Зато скоро сможем гордо лепить надписи на свои жигуленки "обамачмо".
Хорошие отношения Украины и США это из какой сказки? С каких пор мелкий вассал имеет право на хорошее отношение сюзерена? Этот Байден тот ещё взяточник. От брата Яреськи тоже брал
budivelnik написав:звинуватити будь - якого полководця у відсутності верхнього гудзика на гімнастьорці якогось солдата...і на підставі цього звинувачення може розвести демагогію про зайві втрати чи не вірні дії...
Нічого собі гудзики... Втратили Крим і частину Донбасу, нормальні такі гудзики. І ніхто не винний. А нє, населення не тієї якості там, підкачало. От був би Бідівельник там, він показав би, як треба воювати. Але то не справа Будівельника, бо він покаже свій геній полководця, коли лише ворог до кордонів Лвівської області дійде.
Як це не винен? 1 Винні 12000 військовослужбовців.які залишились в Криму-тобто просто дезертирували 2 Винні святоші, які в себе в містечку коли колорадоси трьоколірні ганчірки піднімали - не вмерли з українським прапором в руках....
Підемо по Вашій лозиці.
1. Хто призначав ті кадри, надавав їм характеристики? Де покарані в Києві? Чому організатори сепаратизму спокійно жмвуть в Києві, а не в тюрмі? Де покарання винних?
2. Я повинен був вмерти з прапором, щоб всі ті, хто перелічені в першому пункті жили?
Якась подвійна мораль. Ви вже остаточно, із-за своїх емоцій і гордині, чванства втратили обєктивність судженнь. А логіки в Ваших судженнях ніколи й не було. Йдіть, повчиться десь, не кажучи вже про виховання. З Вами просто вже не цікаво стає спілкуватися. Бризкаєте жовчю. Мені шкода Вас. Доросла людина і стільки комплексів. Можливо Вам треба до психолога звернутися. Будьте добріші!
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 21 тра, 2020 17:42, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник написав:Треба нарешті Вам, висунути свою кандидатуру, щоб ми побачили талант геніального полководця, реформатора, наочно переконалися в чудесах хоробрості і сили Духу! Показати приклад сцикунцям, як треба Родіну любіть.
Так ти навіть зрозуміти не в стані Я пропоную сцикунцям памперси змінити і перетворитись на нормальних... А ти пропонуєш ,щоб я в кожного сцикунця памперс міняв... Як на мене різні варіанти дій. Повір,в світі не існує жодної людини ,яка погодиться за тебе вмерти...Але є море людей,які допоможуть тобі перемогти... Єдина умова-спочатку ти почнеш з себе,а тоді й інші підтягнуться....
budivelnik написав:Якщо ви про себе - то я вас підтримаю Якщо про опонента - то у вас дійсно важкий випадок. 1 У жодній війні не були виграні усі битви 2 У жодній війні не було 100% вірних наказів командирів і вірного виконання підлеглих.
Звідси висновок Будь яке мурло , в стані звинуватити будь - якого полководця у відсутності верхнього гудзика на гімнастьорці якогось солдата...і на підставі цього звинувачення може розвести демагогію про зайві втрати чи не вірні дії...
ніхто і не каже про 100% вірних, та і те, що вам я показую це лише невелика частина злочинних дій. ну не буває таких випадковостей. і те, що ви своїм пропагандонством виправдовуєте дії які призвели до тисяч жертв показує всю вашу гнилу сутність.
Брак освіти і виховання. Чванство і гординя. Комплекси. Будьте милосерднішими до Будівельника!
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 21 тра, 2020 17:44, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Puente написав:Якось десь почув випадково Карасьова про політиків . Так він говорив , що політика і мораль - це непоєднувані речі . МОраль політика - професіоналізм в роботі . А звичайна людська мораль для нього не підходить в принципі . Напевно в цьому щось є - але тоді розглядати оце все не бачу - як ...
Модели есть разные. Базирующиеся на порядочности управленцев -1; базирующиеся на системе противовесов -2; базирующиеся на целеустремленности чеболей и т.п. (ФПГ)- 3.
У нас не создают ниеакую из них)) Точнее потехеньку изображают создание 2 варианта. До второго пришествия будут создавать.
Козак-характерник написав:Нічого собі гудзики... Втратили Крим і частину Донбасу, нормальні такі гудзики. І ніхто не винний.
Хто винен? Винна українська нація. Конкретно ВИ винні що обрали зека в президенти. Що допустили зека до влади. Що не противились його політиці в 10-13 роках. Конкретно винен Янукович, Головнокомандувач Збройних сил України!, який утік у самий тяжчий момент. Якби Сталін утік, думаєте СРСР би переміг? 100% вам даю що СРСР би програв. Тепер вам зрозуміло хто винен, чи дальше про свого Бога будете писати? І історія(чи Бог, по-твоєму) розсудила все правильно - найбільше постраждали ті, хто найбільше винен.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 21 тра, 2020 17:57, всього редагувалось 1 раз.