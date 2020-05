Додано: Чет 21 тра, 2020 18:01

andrijk777 написав: Козак-характерник написав: Нічого собі гудзики... Втратили Крим і частину Донбасу, нормальні такі гудзики. І ніхто не винний. Нічого собі гудзики...Втратили Крим і частину Донбасу, нормальні такі гудзики.І ніхто не винний.

Хто винен?

Винна українська нація.

Конкретно ВИ винні що обрали зека в президенти. Що допустили зека до влади. Що не противились його політиці в 10-13 роках.

Конкретно винен Янукович, Головнокомандувач Збройних сил України!, який утік у самий тяжчий момент.

Якби Сталін утік, думаєте СРСР би переміг? 100% вам даю що СРСР би програв.

Тепер вам зрозуміло хто винен, чи дальше про свого Бога будете писати?

І історія(чи Бог, по-твоєму) розсудила все правильно - найбільше постраждали ті, хто найбільше винен. Хто винен?Конкретно ВИ винні що обрали зека в президенти. Що допустили зека до влади. Що не противились його політиці в 10-13 роках.Конкретно винен Янукович,!, який утік у самий тяжчий момент.Якби? 100% вам даю що СРСР би програв.Тепер вам зрозуміло хто винен, чи дальше про свого Бога будете писати?І історія(чи Бог, по-твоєму) розсудила все правильно - найбільше постраждали ті, хто найбільше винен.

ну ти загнув,

це вже з ботоферми з методички про недолугу нацiю

перемiг, тому що перемiг радянський народ, а не конткретно тов. Сталiн, якби це не писали в методичках ботоферми ну ти загнув,це вже з ботоферми з методички про недолугу нацiюперемiг, тому що перемiг радянський народ, а не конткретно тов. Сталiн, якби це не писали в методичках ботоферми

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/