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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 21 тра, 2020 17:47
Козак-характерник написав: budivelnik написав: Козак-характерник написав:
Нічого собі гудзики...
Втратили Крим і частину Донбасу, нормальні такі гудзики.
І ніхто не винний.
А нє, населення не тієї якості там, підкачало. От був би Бідівельник там, він показав би, як треба воювати. Але то не справа Будівельника, бо він покаже свій геній полководця, коли лише ворог до кордонів Лвівської області дійде.
Як це не винен?
1 Винні 12000 військовослужбовців.які залишились в Криму-тобто просто дезертирували
2 Винні святоші, які в себе в містечку коли колорадоси трьоколірні ганчірки піднімали - не вмерли з українським прапором в руках....
Підемо по Вашій лозиці.
1. Хто призначав ті кадри, надавав їм характеристики? Де покарані в Києві? Чому організатори сепаратизму спокійно жмвуть в Києві, а не в тюрмі? Де покарання винних?
Кадри призначав той,за кого ти голосував...а саме пан янукович.Так що тут твої претензії безпідставні
Козак-характерник написав:
2. Я повинен був вмерти з прапором, щоб всі ті, хто перелічені в першому пункті жили?
Якщо більшість ОРДЛОВців голосувала за януковича, а потім виявилось що він їх зрадив і закликав російські війська на їх територію...то вони повинні були вибирати між трьома варіантами
а -перемогти або померти під прапором України ,боронячи своє ОРДЛО від колорадосів
б - здатись колорадосам
в - вдягнути памперси і втікати на територію,куди колорадосів не пустили ті ,хто НЕ голосував за януковича
Козак-характерник написав:
Якась подвійна мораль.
Як на мене логічно...
Ти або захищаєш сбебе сам,або здаєшся,або вдячний тим хто тебе прихистив
Ти засцяв і сам себе не захищав і тепер втікнувши від ворога тявкаєш на тих хто ворога до себе не пустив і тебе прихистив...
Чмо ти невдячне.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Чет 21 тра, 2020 17:51, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Додано: Чет 21 тра, 2020 17:51
andrijk777 написав: Козак-характерник написав:
Нічого собі гудзики...
Втратили Крим і частину Донбасу, нормальні такі гудзики.
І ніхто не винний.
Хто винен?
Винна українська нація.
Конкретно ВИ винні що обрали зека в президенти. Що допустили зека до влади. Що не противились його політиці в 10-13 роках.
Конкретно винен Янукович, Головнокомандувач Збройних сил України
!, який утік у самий тяжчий момент.
Якби Сталін утік, думаєте СРСР би переміг? 100% вам даю що СРСР би програв.
Тепер вам зрозуміло хто винен, чи дальше про свого Бога будете писати?
Это...))
Совка с его манией коллективной ответственности уже давно нет.
Каждый отвечает за свои...
Открывайте и изучайте у кого в должностных обязанностях что определено.
А то, как за столом -- так я президент, МОУ, НГШ, ИО президента и т.д.; а как ответственность -- так это они ...
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detroytred
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Додано: Чет 21 тра, 2020 17:54
detroytred написав:
Совка с его манией коллективной ответственности уже давно нет.
І ви цим чудово користуєтесь
штани протерли ,гроші отримали... а відповідальність нести не збираєтесь-бо це совкова норма....
Населення несе політичну/моральну і матеріальні відповідальність за свій вибір.
Так ,воно не несе кримінальної чи адміністративної...
Але якщо обрало не того-то стане біднішим на 5-10% у середньому
Якщо обрало того - то стане на 5-10% багатшим в середньому по державі.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Чет 21 тра, 2020 17:55
andrijk777 написав: Козак-характерник написав:
Нічого собі гудзики...
Втратили Крим і частину Донбасу, нормальні такі гудзики.
І ніхто не винний.
Хто винен?
Винна українська нація.
Конкретно ВИ винні що обрали зека в президенти. Що допустили зека до влади. Що не противились його політиці в 10-13 роках.
Ми кажемо не про колективну відповідальність, а про ПЕРСОНАЛЬНУ, тих посадових осіб, що за своїм функціональним призначенням, несуть ПРЯМУ і ПЕРСОНАЛЬНУ відповідальність. В обранні законному будь якого Президента нічого незаконного немає. Якщо обрана особа порушує законодавство, з будь якої посади, теж повинна нести відповідальність. За колективною відповідальністю Ви, Бідівельник, і вам подібні просто прикривають злочинні дії КОНКРЕТНИХ високопосадовців, що завжи уникають відповідальності. Ви генеруєте совок в кубі, під націоналістичними гаслами. Це в совку була лише колективна відповідальність. А в правовій державі повинен діяти ЗАКОН. Кожний несе лише ПЕРСОНАЛЬНУ відповідальність, за СВОЇ дії, затямте собі, нарешті. І не меліть дурниць, на спростування яких, я навіть час витрачати не хочу.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 17:57
Круто, чего уж там.
А расследовать вмешательства Путлера... На это у зебобиков смелости не хватает.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Додано: Чет 21 тра, 2020 18:00
budivelnik написав:
Кадри призначав той,за кого ти голосував...а саме пан янукович.Так що тут твої претензії безпідставні
Дурень Ти, вибачай на слові!
Це беззлобно. І маніппулятор. І брехло.
Я не голосував. Навіщо Ви всім навішуєте ярлики якісь і фантазуєте про те, чого немає? Добра порада, Вам її вже надавали - лікуйтеся!
Ми всі переживаємо за Ваше психічне здоровя.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 18:00
Козак-характерник
Я вам відповів.
Тепер вам питання:
Хто винен?
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Додано: Чет 21 тра, 2020 18:01
andrijk777 написав: Козак-характерник написав:
Нічого собі гудзики...
Втратили Крим і частину Донбасу, нормальні такі гудзики.
І ніхто не винний.
Хто винен?Винна українська нація.
Конкретно ВИ винні що обрали зека в президенти. Що допустили зека до влади. Що не противились його політиці в 10-13 роках.
Конкретно винен Янукович, Головнокомандувач Збройних сил України
!, який утік у самий тяжчий момент.
Якби Сталін утік, думаєте СРСР би переміг
? 100% вам даю що СРСР би програв.
Тепер вам зрозуміло хто винен, чи дальше про свого Бога будете писати?
І історія(чи Бог, по-твоєму) розсудила все правильно - найбільше постраждали ті, хто найбільше винен.
ну ти загнув,
це вже з ботоферми з методички про недолугу нацiю
перемiг, тому що перемiг радянський народ, а не конткретно тов. Сталiн, якби це не писали в методичках ботоферми
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Чет 21 тра, 2020 18:08
budivelnik написав: detroytred написав:
Совка с его манией коллективной ответственности уже давно нет.
І ви цим чудово користуєтесь
штани протерли ,гроші отримали... а відповідальність нести не збираєтесь-бо це совкова норма....
Населення несе політичну/моральну і матеріальні відповідальність за свій вибір.
Так ,воно не несе кримінальної чи адміністративної...
Але якщо обрало не того-то стане біднішим на 5-10% у середньому
Якщо обрало того - то стане на 5-10% багатшим в середньому по державі.
Чудово користуетесь Ви - брехнею.
Будучи прапорщиком, строителем, продавцом, да ещё и ни разу не видя, чем лично я конкретно занимался, определили - *протиранням штанiв*))
То есть сбрехали, как обычно.
Лечитесь...
Кстати, может тогда поймете, что изменения в 5-10% для населения обусловлена тем, что разница между самими управленцами в 5-10%. Нашими. Теми, которые приходят к власти у нас.
А разница между меркелями и кравчуко-кучмо... по-зе в 100 и более %.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 18:09
Козак-характерник написав: budivelnik написав:
Кадри призначав той,за кого ти голосував...а саме пан янукович.Так що тут твої претензії безпідставні
Дурень Ти, вибачай на слові!
Це беззлобно. І маніппулятор. І брехло.
Я не голосував. Навіщо Ви всім навішуєте ярлики якісь і фантазуєте про те, чого немає? Добра порада, Вам її вже надавали - лікуйтеся!
Ми всі переживаємо за Ваше психічне здоровя.
1 Особисто ти для мене-навіть не нуль...ти мінус.який увібрав в собі всі негаразди які тільки міг.
2 Коли я пишу що ти голосував - то маю на увазі усередненний образ ОРДЛОВця...-яким ти і є
а - сцикло
б - саме себе не захищало
в - втікло туди де не стріляють
г - тявкає на тих хто його прихистив
д - 80% голосували за януковича, а значить несуть пряму відповідальність за події які їх же по голові і трахнули.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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