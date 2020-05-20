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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6155615661576158
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:12

  flyman написав:
  andrijk777 написав:
  Козак-характерник написав:Нічого собі гудзики... :shock: Втратили Крим і частину Донбасу, нормальні такі гудзики. :) І ніхто не винний.

Хто винен?
Винна українська нація.
Конкретно ВИ винні що обрали зека в президенти. Що допустили зека до влади. Що не противились його політиці в 10-13 роках.
Конкретно винен Янукович, Головнокомандувач Збройних сил України!, який утік у самий тяжчий момент.
Якби Сталін утік, думаєте СРСР би переміг? 100% вам даю що СРСР би програв.
Тепер вам зрозуміло хто винен, чи дальше про свого Бога будете писати?
І історія(чи Бог, по-твоєму) розсудила все правильно - найбільше постраждали ті, хто найбільше винен.

ну ти загнув,
це вже з ботоферми з методички про недолугу нацiю
перемiг, тому що перемiг радянський народ, а не конткретно тов. Сталiн, якби це не писали в методичках ботоферми

Чому недолугу? Німеччина також програла і втратила купу територій. Німці - недолуга нація? Кенігсберг(Калінінград) не "ріже слух" своєї німецькою назвою.
Переміг звичайно радянський народ. Але якби Сталін утік(наприклад в червні 41-го) то радянський народ би програв, це очевидно.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:13

  Козак-характерник написав:
  budivelnik написав:Кадри призначав той,за кого ти голосував...а саме пан янукович.Так що тут твої претензії безпідставні

Дурень Ти, вибачай на слові! :) Це беззлобно. І маніппулятор. І брехло. :) Я не голосував. Навіщо Ви всім навішуєте ярлики якісь і фантазуєте про те, чого немає? Добра порада, Вам її вже надавали - лікуйтеся! :) Ми всі переживаємо за Ваше психічне здоровя.

Да ему сбрехать, оболгать ... ещё легче, чем киселю и т.п.))

Главное, что на вопрос -- зачем так врёт и врёт? - отмалчивается наглухо.
Сколько ни спрашивал.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:14

  detroytred написав:Кстати, может тогда поймете, что изменения в 5-10% для населения обусловлена тем, что разница между самими управленцами в 5-10%. Нашими. Теми, которые приходят к власти у нас.

А разница между меркелями и кравчуко-кучмо... по-зе в 100 и более %.
Так Меркелів висувають/вибирають німці....
кравчуків/януковичів/порощенків/зеленських - вибирають висувають українці

От і виходить
між якістю життя німця і українця така сама різниця як між якістю управління Меркель і Зеленського...
Але при цьому
Навіть якщо Меркель прийде керувати українцями-ефект в порівнянні з керівництвом Порошенка буде +5-10%... а все тому.що навіть ви знаєте
Не можна першокурсника перевести на останній курс( пропускаючи три всередині) тільки тому що на останньому буде викладати геній і отримати після цього геніального випускника.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:18

  pesikot написав:
  shapo написав:Этот Байден тот ещё взяточник. От брата Яреськи тоже брал

А ты лично при этом присутствовал ? Или Дубинский насвистел ?

Нет, Шарий.
Причём как обычно с доказательствами. Можешь посмотреть у него в ФБ т. к. здесь все равно эту ссылку удалят - тут в почёте только порохоботские журнашлюшки и и такие "политинформаторы" как ты
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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