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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 21 тра, 2020 18:12
flyman написав: andrijk777 написав: Козак-характерник написав:
Нічого собі гудзики...
Втратили Крим і частину Донбасу, нормальні такі гудзики.
І ніхто не винний.
Хто винен?Винна українська нація.
Конкретно ВИ винні що обрали зека в президенти. Що допустили зека до влади. Що не противились його політиці в 10-13 роках.
Конкретно винен Янукович, Головнокомандувач Збройних сил України
!, який утік у самий тяжчий момент.
Якби Сталін утік, думаєте СРСР би переміг
? 100% вам даю що СРСР би програв.
Тепер вам зрозуміло хто винен, чи дальше про свого Бога будете писати?
І історія(чи Бог, по-твоєму) розсудила все правильно - найбільше постраждали ті, хто найбільше винен.
ну ти загнув,
це вже з ботоферми з методички про недолугу нацiю
перемiг, тому що перемiг радянський народ, а не конткретно тов. Сталiн, якби це не писали в методичках ботоферми
Чому недолугу? Німеччина також програла і втратила купу територій. Німці - недолуга нація? Кенігсберг(Калінінград) не "ріже слух" своєї німецькою назвою.
Переміг звичайно радянський народ. Але якби Сталін утік(наприклад в червні 41-го) то радянський народ би програв, це очевидно.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 18:13
Козак-характерник написав: budivelnik написав:
Кадри призначав той,за кого ти голосував...а саме пан янукович.Так що тут твої претензії безпідставні
Дурень Ти, вибачай на слові!
Це беззлобно. І маніппулятор. І брехло.
Я не голосував. Навіщо Ви всім навішуєте ярлики якісь і фантазуєте про те, чого немає? Добра порада, Вам її вже надавали - лікуйтеся!
Ми всі переживаємо за Ваше психічне здоровя.
Да ему сбрехать, оболгать ... ещё легче, чем киселю и т.п.))
Главное, что на вопрос -- зачем так врёт и врёт? - отмалчивается наглухо.
Сколько ни спрашивал.
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detroytred
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Додано: Чет 21 тра, 2020 18:14
detroytred написав:
Кстати, может тогда поймете, что изменения в 5-10% для населения обусловлена тем, что разница между самими управленцами в 5-10%. Нашими. Теми, которые приходят к власти у нас.
А разница между меркелями и кравчуко-кучмо... по-зе в 100 и более %.
Так Меркелів висувають/вибирають німці....
кравчуків/януковичів/порощенків/зеленських - вибирають висувають українці
От і виходить
між якістю життя німця і українця така сама різниця як між якістю управління Меркель і Зеленського...
Але при цьому
Навіть якщо Меркель прийде керувати українцями-ефект в порівнянні з керівництвом Порошенка буде +5-10%... а все тому.що навіть ви знаєте
Не можна першокурсника перевести на останній курс( пропускаючи три всередині) тільки тому що на останньому буде викладати геній і отримати після цього геніального випускника.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Чет 21 тра, 2020 18:18
pesikot написав: shapo написав:
Этот Байден тот ещё взяточник. От брата Яреськи тоже брал
А ты лично при этом присутствовал ? Или Дубинский насвистел ?
Нет, Шарий.
Причём как обычно с доказательствами. Можешь посмотреть у него в ФБ т. к. здесь все равно эту ссылку удалят - тут в почёте только порохоботские журнашлюшки и и такие "политинформаторы" как ты
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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