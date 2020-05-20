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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6155615661576158 Додано: Чет 21 тра, 2020 18:12 flyman написав: andrijk777 написав: Козак-характерник написав: Нічого собі гудзики... Втратили Крим і частину Донбасу, нормальні такі гудзики. І ніхто не винний. Нічого собі гудзики...Втратили Крим і частину Донбасу, нормальні такі гудзики.І ніхто не винний.

Хто винен?

Винна українська нація.

Конкретно ВИ винні що обрали зека в президенти. Що допустили зека до влади. Що не противились його політиці в 10-13 роках.

Конкретно винен Янукович, Головнокомандувач Збройних сил України!, який утік у самий тяжчий момент.

Якби Сталін утік, думаєте СРСР би переміг? 100% вам даю що СРСР би програв.

Тепер вам зрозуміло хто винен, чи дальше про свого Бога будете писати?

І історія(чи Бог, по-твоєму) розсудила все правильно - найбільше постраждали ті, хто найбільше винен. Хто винен?Конкретно ВИ винні що обрали зека в президенти. Що допустили зека до влади. Що не противились його політиці в 10-13 роках.Конкретно винен Янукович,!, який утік у самий тяжчий момент.Якби? 100% вам даю що СРСР би програв.Тепер вам зрозуміло хто винен, чи дальше про свого Бога будете писати?І історія(чи Бог, по-твоєму) розсудила все правильно - найбільше постраждали ті, хто найбільше винен.

ну ти загнув,

це вже з ботоферми з методички про недолугу нацiю

перемiг, тому що перемiг радянський народ, а не конткретно тов. Сталiн, якби це не писали в методичках ботоферми ну ти загнув,це вже з ботоферми з методички про недолугу нацiюперемiг, тому що перемiг радянський народ, а не конткретно тов. Сталiн, якби це не писали в методичках ботоферми

Чому недолугу? Німеччина також програла і втратила купу територій. Німці - недолуга нація? Кенігсберг(Калінінград) не "ріже слух" своєї німецькою назвою.

Переміг звичайно радянський народ. Але якби Сталін утік(наприклад в червні 41-го) то радянський народ би програв, це очевидно. Чому недолугу? Німеччина також програла і втратила купу територій. Німці - недолуга нація? Кенігсберг(Калінінград) не "ріже слух" своєї німецькою назвою.Переміг звичайно радянський народ. Але якби Сталін утік(наприклад в червні 41-го) то радянський народ би програв, це очевидно. andrijk777

Повідомлень: 2139 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 18:13 Козак-характерник написав: budivelnik написав: Кадри призначав той,за кого ти голосував...а саме пан янукович.Так що тут твої претензії безпідставні

Кадри призначав той,за кого ти голосував...а саме пан янукович.Так що тут твої претензії безпідставні

Дурень Ти, вибачай на слові! Це беззлобно. І маніппулятор. І брехло. Я не голосував. Навіщо Ви всім навішуєте ярлики якісь і фантазуєте про те, чого немає? Добра порада, Вам її вже надавали - лікуйтеся! Ми всі переживаємо за Ваше психічне здоровя. Дурень Ти, вибачай на слові!Це беззлобно. І маніппулятор. І брехло.Я не голосував. Навіщо Ви всім навішуєте ярлики якісь і фантазуєте про те, чого немає? Добра порада, Вам її вже надавали - лікуйтеся!Ми всі переживаємо за Ваше психічне здоровя.

Да ему сбрехать, оболгать ... ещё легче, чем киселю и т.п.))



Главное, что на вопрос -- зачем так врёт и врёт? - отмалчивается наглухо.

Сколько ни спрашивал. Да ему сбрехать, оболгать ... ещё легче, чем киселю и т.п.))Главное, что на вопрос -- зачем так врёт и врёт? - отмалчивается наглухо.Сколько ни спрашивал. detroytred

Повідомлень: 22982 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 18:14 detroytred написав: Кстати, может тогда поймете, что изменения в 5-10% для населения обусловлена тем, что разница между самими управленцами в 5-10%. Нашими. Теми, которые приходят к власти у нас.



А разница между меркелями и кравчуко-кучмо... по-зе в 100 и более %. Кстати, может тогда поймете, что изменения в 5-10% для населения обусловлена тем, что разница между самими управленцами в 5-10%. Нашими. Теми, которые приходят к власти у нас.А разница между меркелями и кравчуко-кучмо... по-зе в 100 и более %. Так Меркелів висувають/вибирають німці....

кравчуків/януковичів/порощенків/зеленських - вибирають висувають українці



От і виходить

між якістю життя німця і українця така сама різниця як між якістю управління Меркель і Зеленського...

Але при цьому

Навіть якщо Меркель прийде керувати українцями-ефект в порівнянні з керівництвом Порошенка буде +5-10%... а все тому.що навіть ви знаєте

Не можна першокурсника перевести на останній курс( пропускаючи три всередині) тільки тому що на останньому буде викладати геній і отримати після цього геніального випускника. Так Меркелів висувають/вибирають німці....кравчуків/януковичів/порощенків/зеленських - вибирають висувають українціОт і виходитьміж якістю життя німця і українця така сама різниця як між якістю управління Меркель і Зеленського...Але при цьомуНавіть якщо Меркель прийде керувати українцями-ефект в порівнянні з керівництвом Порошенка буде +5-10%... а все тому.що навіть ви знаєтеНе можна першокурсника перевести на останній курс( пропускаючи три всередині) тільки тому що на останньому буде викладати геній і отримати після цього геніального випускника. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22865 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 18:18 pesikot написав: shapo написав: Этот Байден тот ещё взяточник. От брата Яреськи тоже брал Этот Байден тот ещё взяточник. От брата Яреськи тоже брал

А ты лично при этом присутствовал ? Или Дубинский насвистел ? А ты лично при этом присутствовал ? Или Дубинский насвистел ?

Нет, Шарий.

Причём как обычно с доказательствами. Можешь посмотреть у него в ФБ т. к. здесь все равно эту ссылку удалят - тут в почёте только порохоботские журнашлюшки и и такие "политинформаторы" как ты Нет, Шарий.Причём как обычно с доказательствами. Можешь посмотреть у него в ФБ т. к. здесь все равно эту ссылку удалят - тут в почёте только порохоботские журнашлюшки и и такие "политинформаторы" как ты Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3426 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 608 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6155615661576158 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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