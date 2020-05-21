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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 61546155615661576158 ... 6160>
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:14

  detroytred написав:Кстати, может тогда поймете, что изменения в 5-10% для населения обусловлена тем, что разница между самими управленцами в 5-10%. Нашими. Теми, которые приходят к власти у нас.

А разница между меркелями и кравчуко-кучмо... по-зе в 100 и более %.
Так Меркелів висувають/вибирають німці....
кравчуків/януковичів/порощенків/зеленських - вибирають висувають українці

От і виходить
між якістю життя німця і українця така сама різниця як між якістю управління Меркель і Зеленського...
Але при цьому
Навіть якщо Меркель прийде керувати українцями-ефект в порівнянні з керівництвом Порошенка буде +5-10%... а все тому.що навіть ви знаєте
Не можна першокурсника перевести на останній курс( пропускаючи три всередині) тільки тому що на останньому буде викладати геній і отримати після цього геніального випускника.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:20

  shapo написав:Нет, Шарий.

Ааа, Шарий, ну это круто меняет дело :D

Просто поток незамутнённого сознания.
Натли Яресько хотела стать премьером, но не стала, стал Гройсман. Поэтому брат Яресько, после назначения Гройсмана, выделил деньги в фонд Байдена борьбы с раком :) И эти деньги взятка :) Зачем платить деньги за то, чего не произошло ? :)

Ну тебе, как тупому и такие объяснения сойдут. Главное, чтобы Порошенко, чтобы Яресько, и взятка, как близкое тебе слово :)
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 21 тра, 2020 18:35, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:26

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Кстати, может тогда поймете, что изменения в 5-10% для населения обусловлена тем, что разница между самими управленцами в 5-10%. Нашими. Теми, которые приходят к власти у нас.

А разница между меркелями и кравчуко-кучмо... по-зе в 100 и более %.
Так Меркелів висувають/вибирають німці....
кравчуків/януковичів/порощенків/зеленських - вибирають висувають українці

От і виходить
між якістю життя німця і українця така сама різниця як між якістю управління Меркель і Зеленського...
Але при цьому
Навіть якщо Меркель прийде керувати українцями-ефект в порівнянні з керівництвом Порошенка буде +5-10%... а все тому.що навіть ви знаєте
Не можна першокурсника перевести на останній курс( пропускаючи три всередині) тільки тому що на останньому буде викладати геній і отримати після цього геніального випускника.

Пересичный янки, немец пьёт пиво и смотрит бейсбол, футбол .... и к выбору его точно также, как и украинца, подталкивают ловкие политтехнологи, финансирование предвыборной, поющая Бейонсе и т.д.

Вам хоть тысячу раз повторяй, что Стандарт Ойл разбили сами можновладци, а не пожелания пересичных янки ...

Вон пуйло и Ко правых во Франции поддержали и результат...

У нас могли комми и не запрещать. Достаточно было *запретить* Григоришина))
Но посчитали, что *дешевле* запретить комми))

За окошком капитализм...
А не утопический коммунизм с определяющей ролью народа.

О неготовности народа к реформам можно было бы говорить, если бы речь шла о реформах построения чего-то занадто будущего, а не обычного демократического капитализма.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:32

  Shram написав:Знаете чем колонния отличается от полноценной независимой страны?


В колонии сидят царьки, выжимающие последние соки из туземцев и вывозящие природные богатства себе.
На вырученные деньги покупаются (не в колонии) шикарные дома и обеспечивается жизнь своих детей (опять таки, не в колонии).

Узнаешь, уфимец? Да, это твоя рашка.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:38

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:За окошком капитализм...
А не утопический коммунизм с определяющей ролью народа.
Поставити все з ніг на голову - може тільки повноцінний комуніст.
1 Капіталізм - це приватна ініціатива
2 Коммунізм - це повне ігнорування потреб індивідума перед потребами суспільства.

тому
Саме капіталізм виховує рушійну силу-людину.яка не потребує підтримки і може самостійно приймати рішення....

Постий приклад для того хто вважає себе льотчиком.
Уявіть що аеродром це якась примітивна копія Держави
Є техніки ,є техніка,є льотчики.є командири,є наземні локатори...і так далі
Уявили.
Так от
Україна сьогодні - це поршньові літаки.При чому літаки які давно вилітали свій ресурс і тримаються на вміннях техніків ці літаки готувати і пілотів -літати...
Тут бах - з розвинутої країни присилають командира - бойового генерала.який довів свою успішність у багатьох походах,а замість поршньових-прислали парочку Ф-35 ( чи -22, чи -16)....
Всі хочуть....Може навіть генерал навчить парочку льотчиків...може навіть літуни ризикнуть і на машинах підготовлених техніками з поршньової-взлетять...може навіть літаки і протримаються в повітрі на невідомій для них суміші палива...але цілі радарщики не покажуть....і так далі і тому подібне...
Тому
Держава будується знизу...
Просто в кожному суспільстві ,завжди є якась частка людей які випереджають загальний розвиток суспільства.але при цьому є частинкою цього суспільства...
Ці випереджаючі - і є єлітою яка тягне за собою...але при цьому
а - жоден десант з інших суспільств не буде частинкою суспільства.яке очолить,а тому не зможе працювати ефективно
б - жодна спроба взяти кілька найкращих і виховати їх в Європі(США)-все одно не дозволить суспільству покращитись на туж величину.
Простий приклад Північна Корея - Кіми всі мають ледь не Гарвард...а корея це фуфло...

Будете звинувачувати кімів в тому що вони погано працюють і не витягнули північну до рівня південної?
чи може все таки вплив СРСР на розвиток суспільства в Північній Кореї привів до того ,що Північна програє Південній?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:39

  andrijk777 написав:Козак-характерник
Я вам відповів.
Тепер вам питання:
Хто винен?

Винен в чому, поточніть?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:39

Re: Політичні дискусії

Игорь Мосийчук:

""Підозрюваним у вбивстві Павла Шеремета змінили суть підозр! З підозр зникли формулювання пов’язані з звинуваченнями в організації цього вбивства. Це може свідчити, що слідству вже відомі як організатори так і замовники ліквідації Шеремета.
Мабуть саме час президенту Зеленському дзвонити своєму другу Івану Баканову, щоб видав цих СБУшних чортів слідству.""
(С)
Востаннє редагувалось freeze в Чет 21 тра, 2020 18:41, всього редагувалось 2 разів.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:40

Козак-характерник
А я поддерживаю budivelnik'а.
Ты сбежал из Донецка в благополучный Львов и оттуда рассказываешь, как должны были другие действовать в Крыму и на Донбассе, а ты сам далеко от событий, в тепле, уюте и снаряды не летают. При этом, прикрываешься христианскими ценностями

Тебе напомнить, что сказал Порошенко Новинскому во время Майдана"2014 ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:42

  Козак-характерник написав:
  budivelnik написав:
  Козак-характерник написав:Дурень Ти, вибачай на слові! :) Це беззлобно. І маніппулятор. І брехло. :) Я не голосував. Навіщо Ви всім навішуєте ярлики якісь і фантазуєте про те, чого немає? Добра порада, Вам її вже надавали - лікуйтеся! :) Ми всі переживаємо за Ваше психічне здоровя.
1 Особисто ти для мене-навіть не нуль...ти мінус.який увібрав в собі всі негаразди які тільки міг.
2 Коли я пишу що ти голосував - то маю на увазі усередненний образ ОРДЛОВця...-яким ти і є
а - сцикло
б - саме себе не захищало
в - втікло туди де не стріляють
г - тявкає на тих хто його прихистив
д - 80% голосували за януковича, а значить несуть пряму відповідальність за події які їх же по голові і трахнули.
Легше стало? Я радий за ВАС! :) Повторіть ще раз брехню свою, декілька разів, якщо полегшає. Але краще лікуйтеся!
Мене влаштовує що ти себе впізнав...
Правда я не знав що ти крім святенника-ще й лікар....Запишу на всяк випадок.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:45

  shapo написав:
  Schmit написав:Печерский суд обязал ОГП расследовать вмешательство Байдена в работу Шокина
Таким образом Украина напрямую вмешивается в выборы США на стороне Трампа. Зевласти или не понимают, что творят, или выполняют заказ кремля. Похоже хорошим отношениям Украины и США скоро конец. Даже если победит Трамп - двухпартийной поддержки нам не видать. Если же Байден - вообще песец зелебобикам и нам всем до кучи. Зато скоро сможем гордо лепить надписи на свои жигуленки "обамачмо".

Хорошие отношения Украины и США это из какой сказки?
С каких пор мелкий вассал имеет право на хорошее отношение сюзерена?

Скоро узнаем, что такое плохие.
  shapo написав:Этот Байден тот ещё взяточник. От брата Яреськи тоже брал

А нам то какое дело, взяточник или нет, пусть у себя там разбираются. Вот станет этот "взяточник" президентом США осенью и что тогда?
Schmit
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