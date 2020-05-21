Додано: Чет 21 тра, 2020 18:38

detroytred написав: За окошком капитализм...

А не утопический коммунизм с определяющей ролью народа. За окошком капитализм...А не утопический коммунизм с определяющей ролью народа.

Поставити все з ніг на голову - може тільки повноцінний комуніст.1 Капіталізм - це приватна ініціатива2 Коммунізм - це повне ігнорування потреб індивідума перед потребами суспільства.томуСаме капіталізм виховує рушійну силу-людину.яка не потребує підтримки і може самостійно приймати рішення....Постий приклад для того хто вважає себе льотчиком.Уявіть що аеродром це якась примітивна копія ДержавиЄ техніки ,є техніка,є льотчики.є командири,є наземні локатори...і так даліУявили.Так отУкраїна сьогодні - це поршньові літаки.При чому літаки які давно вилітали свій ресурс і тримаються на вміннях техніків ці літаки готувати і пілотів -літати...Тут бах - з розвинутої країни присилають командира - бойового генерала.який довів свою успішність у багатьох походах,а замість поршньових-прислали парочку Ф-35 ( чи -22, чи -16)....Всі хочуть....Може навіть генерал навчить парочку льотчиків...може навіть літуни ризикнуть і на машинах підготовлених техніками з поршньової-взлетять...може навіть літаки і протримаються в повітрі на невідомій для них суміші палива...але цілі радарщики не покажуть....і так далі і тому подібне...ТомуДержава будується знизу...Просто в кожному суспільстві ,завжди є якась частка людей які випереджають загальний розвиток суспільства.але при цьому є частинкою цього суспільства...Ці випереджаючі - і є єлітою яка тягне за собою...але при цьомуа - жоден десант з інших суспільств не буде частинкою суспільства.яке очолить,а тому не зможе працювати ефективноб - жодна спроба взяти кілька найкращих і виховати їх в Європі(США)-все одно не дозволить суспільству покращитись на туж величину.Простий приклад Північна Корея - Кіми всі мають ледь не Гарвард...а корея це фуфло...Будете звинувачувати кімів в тому що вони погано працюють і не витягнули північну до рівня південної?чи може все таки вплив СРСР на розвиток суспільства в Північній Кореї привів до того ,що Північна програє Південній?