Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Кстати, может тогда поймете, что изменения в 5-10% для населения обусловлена тем, что разница между самими управленцами в 5-10%. Нашими. Теми, которые приходят к власти у нас.
А разница между меркелями и кравчуко-кучмо... по-зе в 100 и более %.
Так Меркелів висувають/вибирають німці.... кравчуків/януковичів/порощенків/зеленських - вибирають висувають українці
От і виходить між якістю життя німця і українця така сама різниця як між якістю управління Меркель і Зеленського... Але при цьому Навіть якщо Меркель прийде керувати українцями-ефект в порівнянні з керівництвом Порошенка буде +5-10%... а все тому.що навіть ви знаєте Не можна першокурсника перевести на останній курс( пропускаючи три всередині) тільки тому що на останньому буде викладати геній і отримати після цього геніального випускника.
Просто поток незамутнённого сознания. Натли Яресько хотела стать премьером, но не стала, стал Гройсман. Поэтому брат Яресько, после назначения Гройсмана, выделил деньги в фонд Байдена борьбы с раком И эти деньги взятка Зачем платить деньги за то, чего не произошло ?
Ну тебе, как тупому и такие объяснения сойдут. Главное, чтобы Порошенко, чтобы Яресько, и взятка, как близкое тебе слово
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 21 тра, 2020 18:35, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
detroytred написав:Кстати, может тогда поймете, что изменения в 5-10% для населения обусловлена тем, что разница между самими управленцами в 5-10%. Нашими. Теми, которые приходят к власти у нас.
А разница между меркелями и кравчуко-кучмо... по-зе в 100 и более %.
Так Меркелів висувають/вибирають німці.... кравчуків/януковичів/порощенків/зеленських - вибирають висувають українці
От і виходить між якістю життя німця і українця така сама різниця як між якістю управління Меркель і Зеленського... Але при цьому Навіть якщо Меркель прийде керувати українцями-ефект в порівнянні з керівництвом Порошенка буде +5-10%... а все тому.що навіть ви знаєте Не можна першокурсника перевести на останній курс( пропускаючи три всередині) тільки тому що на останньому буде викладати геній і отримати після цього геніального випускника.
Пересичный янки, немец пьёт пиво и смотрит бейсбол, футбол .... и к выбору его точно также, как и украинца, подталкивают ловкие политтехнологи, финансирование предвыборной, поющая Бейонсе и т.д.
Вам хоть тысячу раз повторяй, что Стандарт Ойл разбили сами можновладци, а не пожелания пересичных янки ...
Вон пуйло и Ко правых во Франции поддержали и результат...
У нас могли комми и не запрещать. Достаточно было *запретить* Григоришина)) Но посчитали, что *дешевле* запретить комми))
За окошком капитализм... А не утопический коммунизм с определяющей ролью народа.
О неготовности народа к реформам можно было бы говорить, если бы речь шла о реформах построения чего-то занадто будущего, а не обычного демократического капитализма.
Shram написав:Знаете чем колонния отличается от полноценной независимой страны?
В колонии сидят царьки, выжимающие последние соки из туземцев и вывозящие природные богатства себе. На вырученные деньги покупаются (не в колонии) шикарные дома и обеспечивается жизнь своих детей (опять таки, не в колонии).
Узнаешь, уфимец? Да, это твоя рашка.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
detroytred написав:За окошком капитализм... А не утопический коммунизм с определяющей ролью народа.
Поставити все з ніг на голову - може тільки повноцінний комуніст. 1 Капіталізм - це приватна ініціатива 2 Коммунізм - це повне ігнорування потреб індивідума перед потребами суспільства.
тому Саме капіталізм виховує рушійну силу-людину.яка не потребує підтримки і може самостійно приймати рішення....
Постий приклад для того хто вважає себе льотчиком. Уявіть що аеродром це якась примітивна копія Держави Є техніки ,є техніка,є льотчики.є командири,є наземні локатори...і так далі Уявили. Так от Україна сьогодні - це поршньові літаки.При чому літаки які давно вилітали свій ресурс і тримаються на вміннях техніків ці літаки готувати і пілотів -літати... Тут бах - з розвинутої країни присилають командира - бойового генерала.який довів свою успішність у багатьох походах,а замість поршньових-прислали парочку Ф-35 ( чи -22, чи -16).... Всі хочуть....Може навіть генерал навчить парочку льотчиків...може навіть літуни ризикнуть і на машинах підготовлених техніками з поршньової-взлетять...може навіть літаки і протримаються в повітрі на невідомій для них суміші палива...але цілі радарщики не покажуть....і так далі і тому подібне... Тому Держава будується знизу... Просто в кожному суспільстві ,завжди є якась частка людей які випереджають загальний розвиток суспільства.але при цьому є частинкою цього суспільства... Ці випереджаючі - і є єлітою яка тягне за собою...але при цьому а - жоден десант з інших суспільств не буде частинкою суспільства.яке очолить,а тому не зможе працювати ефективно б - жодна спроба взяти кілька найкращих і виховати їх в Європі(США)-все одно не дозволить суспільству покращитись на туж величину. Простий приклад Північна Корея - Кіми всі мають ледь не Гарвард...а корея це фуфло...
Будете звинувачувати кімів в тому що вони погано працюють і не витягнули північну до рівня південної? чи може все таки вплив СРСР на розвиток суспільства в Північній Кореї привів до того ,що Північна програє Південній?
""Підозрюваним у вбивстві Павла Шеремета змінили суть підозр! З підозр зникли формулювання пов’язані з звинуваченнями в організації цього вбивства. Це може свідчити, що слідству вже відомі як організатори так і замовники ліквідації Шеремета. Мабуть саме час президенту Зеленському дзвонити своєму другу Івану Баканову, щоб видав цих СБУшних чортів слідству."" (С)
Востаннє редагувалось freeze в Чет 21 тра, 2020 18:41, всього редагувалось 2 разів.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Козак-характерник А я поддерживаю budivelnik'а. Ты сбежал из Донецка в благополучный Львов и оттуда рассказываешь, как должны были другие действовать в Крыму и на Донбассе, а ты сам далеко от событий, в тепле, уюте и снаряды не летают. При этом, прикрываешься христианскими ценностями
Тебе напомнить, что сказал Порошенко Новинскому во время Майдана"2014 ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Козак-характерник написав:Дурень Ти, вибачай на слові! Це беззлобно. І маніппулятор. І брехло. Я не голосував. Навіщо Ви всім навішуєте ярлики якісь і фантазуєте про те, чого немає? Добра порада, Вам її вже надавали - лікуйтеся! Ми всі переживаємо за Ваше психічне здоровя.
1 Особисто ти для мене-навіть не нуль...ти мінус.який увібрав в собі всі негаразди які тільки міг. 2 Коли я пишу що ти голосував - то маю на увазі усередненний образ ОРДЛОВця...-яким ти і є а - сцикло б - саме себе не захищало в - втікло туди де не стріляють г - тявкає на тих хто його прихистив д - 80% голосували за януковича, а значить несуть пряму відповідальність за події які їх же по голові і трахнули.
Легше стало? Я радий за ВАС! Повторіть ще раз брехню свою, декілька разів, якщо полегшає. Але краще лікуйтеся!
Мене влаштовує що ти себе впізнав... Правда я не знав що ти крім святенника-ще й лікар....Запишу на всяк випадок.
Schmit написав:Печерский суд обязал ОГП расследовать вмешательство Байдена в работу Шокина Таким образом Украина напрямую вмешивается в выборы США на стороне Трампа. Зевласти или не понимают, что творят, или выполняют заказ кремля. Похоже хорошим отношениям Украины и США скоро конец. Даже если победит Трамп - двухпартийной поддержки нам не видать. Если же Байден - вообще песец зелебобикам и нам всем до кучи. Зато скоро сможем гордо лепить надписи на свои жигуленки "обамачмо".
Хорошие отношения Украины и США это из какой сказки? С каких пор мелкий вассал имеет право на хорошее отношение сюзерена?
Скоро узнаем, что такое плохие.
shapo написав:Этот Байден тот ещё взяточник. От брата Яреськи тоже брал
А нам то какое дело, взяточник или нет, пусть у себя там разбираются. Вот станет этот "взяточник" президентом США осенью и что тогда?