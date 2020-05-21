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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 21 тра, 2020 18:46
budivelnik написав: Козак-характерник написав:
аж страшно за нього. Як скажений собака на людей кидається.
Ти не людина, ти відрижка суспільства
При чому
ОРДЛІВське - тебе відригнуло
А нормальне - тебе не приймає,блювотиною смердиш...
От ти й маєшчся ,як гімно в ополонці,не знаєш куди тобі,до красивих чи розумних....
Я бачу, як Ви маєтеся, аж корьожить...Ось не розумію, чого Ви з маніакальною методичністю повторюєте образи і видуману брехню? Намагаєтеся мене образити, спровокувати? Визвати ненависть чи агресію до Вас? Марно...Ну якщо Вам від того легшає, то нехай...Можете фантазувати, що завгодно, думати, що завгодно, це Ваш вибір. Живіть з тим.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 18:49
Будивельник
Вы отстали от жизни.
Этап капитализма, так называемый свободный рынок и индивидуализм, давно исчерпался.
Венцом в виде Великой Депрессии.
Конкретно же в Украине он исчерпался в конце 90-х.
С тех пор госрегулирование, социальная политика.
Создание благоприятных для развития условий.
Вы опять оправдываетесь сволочами -- Кимами и тп.
Какая в пень сознательность янки, бюргера и т.д,?))
Если она подкреплена таким наказанием за неуплату налога и мусор перед домом...
Но плюс -- это методы поощрения и стимулирования типа *разбитых окон*.
Больше читайте, изучайте...
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Додано: Чет 21 тра, 2020 18:51
pesikot написав:Козак-характерник
А я поддерживаю budivelnik'а.
Ты сбежал из Донецка в благополучный Львов и оттуда рассказываешь, как должны были другие действовать в Крыму и на Донбассе, а ты сам далеко от событий, в тепле, уюте и снаряды не летают. При этом, прикрываешься христианскими ценностями
Тебе напомнить, что сказал Порошенко Новинскому во время Майдана"2014 ?
Ви чого підтримуєте брехню хворої людини? За кумпанію? Чи теж хворий? Вже декілька разів казав, що я нікуди не тікав, а переселився ДО війни. Та й це немає значення. Мова тут не про мене. Але якщо вже про мене забалакали, то відповім... Ні в яку секту я не записаний, не альфонс, не тікав....Це все хвороблива фантазія Будівельника.
То не виглядайте дурнем, як ця хвора людина.
budivelnik написав:
Мене влаштовує що ти себе впізнав...
Знов фантазуєте...
Фантазьор, Ти мене називала...
Пєстня така. На все добре!
detroytred написав:
Больше читайте, изучайте...
Слово - золото!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 19:01
Козак-характерник написав: andrijk777 написав:Козак-характерник
Я вам відповів.
Тепер вам питання:
Хто винен?
Винен в чому, поточніть?
Козак-характерник написав:
Нічого собі гудзики...
Втратили Крим і частину Донбасу, нормальні такі гудзики.
І ніхто не винний.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 19:02
Игорь Мосийчук:
""Матеріали відносно організаторів та замовників вбивства журналіста Павла Шеремета виокремлені в окреме кримінальне провадження.
Водночас матеріали кримінального провадження відносно підозрюваних у самому вбивстві вже найближчим часом будуть передані до суду.""
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 19:05
detroytred написав:
Будивельник
Вы отстали от жизни.
Этап капитализма, так называемый свободный рынок и индивидуализм, давно исчерпался.
Венцом в виде Великой Депрессии.
В США - погоджуюсь
detroytred написав:
Конкретно же в Украине он исчерпался в конце 90-х.
В кінці 90-тих , в Україні був совок-совком,соціалістична ідеологія перла на ура,Кравчку(комуніст) переміг на виборах з ще кращим результатом ніж Зеленський зараз
detroytred написав:
С тех пор госрегулирование, социальная политика.
Создание благоприятных для развития условий.
Ви переплутали
Є етапи
Перший - ломаємо совок як політичну систему - виконано в 1991 році
Другий -ломаємо совок в головах сформованих при совку - частково виконано
Третій - будуємо в головах звільнених від совка-нову ідеологію,в якій відсутні барига/нам всі винні - тобто базові ознаки капіталізму( я наголошую - базові) - зараз виконується
detroytred написав:
Вы опять оправдываетесь сволочами -- Кимами и тп.
Ви знову натягуєте сову на глобус.
Я оправдуюсь????
Я вам приклад привожу, це ж ваше переконання
Якщо лідер розумний(у кімів розум не вкрасти.а освіта повище нашої з вами на порядок) і хоче добра нації(тут також в кімів все нормально ,бо нація і кіми в головах кімів це одне і те ж)- то людішки справа другорядна, бо лідер всіх витягне...( а от тут я якраз і не погоджуюсь з вами, бо лідер швидше за все хоче-лт тільки населення не розуміє що СРСР вже пішов, а капіталізм в головах -книжками і наказами не побудуєш ,потрібно пройти крізь метод пробі і помилок.втратити СВІЙ капітал не раз,отримати щеплення від популізму....)
detroytred написав:
Какая в пень сознательность янки, бюргера и т.д,?))
Если она подкреплена таким наказанием за неуплату налога и мусор перед домом...
Натягувати вже десятиліттям виховане населення правилами відповідальності за власні дії на правила, коли в населення совкова парадигма не померла - можна...
От тільки це те саме, що папуасів відразу з каное на рекктивний літак садити і плакатись що
літак дали
лідера дали
а папуаси замість польотів з літака вартістю в сотні мільйонів - каноє вартість в 100 доларів зробили і на ньому рибу ловлять...не розуміючи що можна було з допомогою літака туристів привести і їх доїти так що риба ховається.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Чет 21 тра, 2020 19:05
pesikot написав:Козак-характерник
А я поддерживаю budivelnik'а.
Ты сбежал из Донецка в благополучный Львов и оттуда рассказываешь, как должны были другие действовать в Крыму и на Донбассе, а ты сам далеко от событий, в тепле, уюте и снаряды не летают. При этом, прикрываешься христианскими ценностями
Тебе напомнить, что сказал Порошенко Новинскому во время Майдана"2014 ?
)))
Вообще-то Козак рассказывает своё виденье, как должны были действовать в Киеве. Должностные лица.
Не увидел у него обращения к тем, кто под снарядами и не в тепле-уюте.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 19:09
andrijk777 написав: Козак-характерник написав: andrijk777 написав:Козак-характерник
Я вам відповів.
Тепер вам питання:
Хто винен?
Винен в чому, поточніть?
Козак-характерник написав:
Нічого собі гудзики...
Втратили Крим і частину Донбасу, нормальні такі гудзики.
І ніхто не винний.
Відповідь пряма і однозначна - пуйло. РФ - агресор. Але я в тім пості наголошував дещо на іншому, чия злочинна діяльність-бездіяльність потурала агресору? Відповідь теж пряма і однозначна - Порошенко. Людина, що не виконала свої ПРЯМІ обовязки, як Головнокомандувача, не оголосила війну, загальну мобілізацію, надзвичайний стан. Це не право, а обовязок. Президент - гарант територіальної цілісності. Як на мене, це не просто бездіяльність, а свідомі дії, злочин - здача національного суверенітету. Національний зрадник, латентний, глибокозаконспірований агент РФ в Україні. І мене дивує, що патріотично налаштоване населення західної України повелося на цей розводняк.
Порошенко - націоналіст. Ржунімагу.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Чет 21 тра, 2020 19:11, всього редагувалось 3 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 19:09
Козак-характерник
Я беру информацию из твоих слов. Поэтому, ты не переселился, а именно сбежал.
И именно ты, даёшь советы остальным. Прикрываясь христианством и имея такой боевой ник
И о боге ты проповедуешь здесь, в подконтрольной Украине, но не в неподконтрольном ОРДЛО.
Хорошо рассуждать о христианских ценностях посреди цивилизации, а ты пойди и рассуждай о тех же ценностях с вооруженными гопниками
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 21 тра, 2020 19:14
pesikot написав:Козак-характерник
Я беру информацию из твоих слов.
Не хочу перетворювати гілку в зясування особистих стосунків, вибачте!
Але це НЕ правда! Або наведіть цитату, де я писав, що втік. Ви юзаєте лише брехню і хворобливі фантазії Будівельника.
А навіть, якщо хтось і втік від війни, це все одно не виправдовує риторику Будівельника і Вашу. Якщо Ви вже підтримуєте колективну відповідальність всіх громадян за все, то не знімайте її із себе теж. І починайте теж з себе - на фронт! А не плодіть маячню, що хтось більше винний, хтось менший, залежно від регіону проживання. Будьте послідовні в своїй маячні.(не моїй
)
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Чет 21 тра, 2020 19:19, всього редагувалось 4 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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