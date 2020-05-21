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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 615561566157615861596160> Додано: Чет 21 тра, 2020 18:46 budivelnik написав: Козак-характерник написав: аж страшно за нього. Як скажений собака на людей кидається. аж страшно за нього. Як скажений собака на людей кидається. Ти не людина, ти відрижка суспільства

При чому

ОРДЛІВське - тебе відригнуло

А нормальне - тебе не приймає,блювотиною смердиш...

От ти й маєшчся ,як гімно в ополонці,не знаєш куди тобі,до красивих чи розумних.... Ти не людина, ти відрижка суспільстваПри чомуОРДЛІВське - тебе відригнулоА нормальне - тебе не приймає,блювотиною смердиш...От ти й маєшчся ,як гімно в ополонці,не знаєш куди тобі,до красивих чи розумних....

Я бачу, як Ви маєтеся, аж корьожить...Ось не розумію, чого Ви з маніакальною методичністю повторюєте образи і видуману брехню? Намагаєтеся мене образити, спровокувати? Визвати ненависть чи агресію до Вас? Марно...Ну якщо Вам від того легшає, то нехай...Можете фантазувати, що завгодно, думати, що завгодно, це Ваш вибір. Живіть з тим. Я бачу, як Ви маєтеся, аж корьожить...Ось не розумію, чого Ви з маніакальною методичністю повторюєте образи і видуману брехню? Намагаєтеся мене образити, спровокувати? Визвати ненависть чи агресію до Вас? Марно...Ну якщо Вам від того легшає, то нехай...Можете фантазувати, що завгодно, думати, що завгодно, це Ваш вибір. Живіть з тим. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28589 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 18:49 Будивельник

Вы отстали от жизни.



Этап капитализма, так называемый свободный рынок и индивидуализм, давно исчерпался.

Венцом в виде Великой Депрессии.

Конкретно же в Украине он исчерпался в конце 90-х.



С тех пор госрегулирование, социальная политика.

Создание благоприятных для развития условий.



Вы опять оправдываетесь сволочами -- Кимами и тп.



Какая в пень сознательность янки, бюргера и т.д,?))

Если она подкреплена таким наказанием за неуплату налога и мусор перед домом...

Но плюс -- это методы поощрения и стимулирования типа *разбитых окон*.



Больше читайте, изучайте... detroytred

Повідомлень: 22988 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 18:51 pesikot написав: Козак-характерник

А я поддерживаю budivelnik'а.

Ты сбежал из Донецка в благополучный Львов и оттуда рассказываешь, как должны были другие действовать в Крыму и на Донбассе, а ты сам далеко от событий, в тепле, уюте и снаряды не летают. При этом, прикрываешься христианскими ценностями



Тебе напомнить, что сказал Порошенко Новинскому во время Майдана"2014 ? А я поддерживаю budivelnik'а.Ты сбежал из Донецка в благополучный Львов и оттуда рассказываешь, как должны были другие действовать в Крыму и на Донбассе, а ты сам далеко от событий, в тепле, уюте и снаряды не летают. При этом, прикрываешься христианскими ценностямиТебе напомнить, что сказал Порошенко Новинскому во время Майдана"2014 ?

Ви чого підтримуєте брехню хворої людини? За кумпанію? Чи теж хворий? Вже декілька разів казав, що я нікуди не тікав, а переселився ДО війни. Та й це немає значення. Мова тут не про мене. Але якщо вже про мене забалакали, то відповім... Ні в яку секту я не записаний, не альфонс, не тікав....Це все хвороблива фантазія Будівельника. То не виглядайте дурнем, як ця хвора людина.



budivelnik написав: Мене влаштовує що ти себе впізнав...

Мене влаштовує що ти себе впізнав...

Знов фантазуєте... Фантазьор, Ти мене називала... Пєстня така. На все добре!



detroytred написав: Больше читайте, изучайте... Больше читайте, изучайте...

Слово - золото! Ви чого підтримуєте брехню хворої людини? За кумпанію? Чи теж хворий? Вже декілька разів казав, що я нікуди не тікав, а переселився ДО війни. Та й це немає значення. Мова тут не про мене. Але якщо вже про мене забалакали, то відповім... Ні в яку секту я не записаний, не альфонс, не тікав....Це все хвороблива фантазія Будівельника.То не виглядайте дурнем, як ця хвора людина.Знов фантазуєте...Фантазьор, Ти мене називала...Пєстня така. На все добре!Слово - золото! Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28589 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 19:01 Козак-характерник написав: andrijk777 написав: Козак-характерник

Я вам відповів.

Тепер вам питання:

Хто винен? Я вам відповів.Тепер вам питання:Хто винен?

Винен в чому, поточніть? Винен в чому, поточніть?

Козак-характерник написав: Нічого собі гудзики... Втратили Крим і частину Донбасу, нормальні такі гудзики. І ніхто не винний. Нічого собі гудзики...Втратили Крим і частину Донбасу, нормальні такі гудзики.І ніхто не винний. andrijk777

Повідомлень: 2140 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 19:02 Re: Політичні дискусії Игорь Мосийчук:



""Матеріали відносно організаторів та замовників вбивства журналіста Павла Шеремета виокремлені в окреме кримінальне провадження.



Водночас матеріали кримінального провадження відносно підозрюваних у самому вбивстві вже найближчим часом будуть передані до суду."" Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16914 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4193 раз. Подякували: 6703 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 19:05 detroytred написав: Будивельник

Вы отстали от жизни.

Этап капитализма, так называемый свободный рынок и индивидуализм, давно исчерпался.

Венцом в виде Великой Депрессии. БудивельникВы отстали от жизни.Этап капитализма, так называемый свободный рынок и индивидуализм, давно исчерпался.Венцом в виде Великой Депрессии. В США - погоджуюсь

detroytred написав: Конкретно же в Украине он исчерпался в конце 90-х. Конкретно же в Украине он исчерпался в конце 90-х. В кінці 90-тих , в Україні був совок-совком,соціалістична ідеологія перла на ура,Кравчку(комуніст) переміг на виборах з ще кращим результатом ніж Зеленський зараз

detroytred написав: С тех пор госрегулирование, социальная политика.

Создание благоприятных для развития условий. С тех пор госрегулирование, социальная политика.Создание благоприятных для развития условий. Ви переплутали

Є етапи

Перший - ломаємо совок як політичну систему - виконано в 1991 році

Другий -ломаємо совок в головах сформованих при совку - частково виконано

Третій - будуємо в головах звільнених від совка-нову ідеологію,в якій відсутні барига/нам всі винні - тобто базові ознаки капіталізму( я наголошую - базові) - зараз виконується

detroytred написав: Вы опять оправдываетесь сволочами -- Кимами и тп. Вы опять оправдываетесь сволочами -- Кимами и тп. Ви знову натягуєте сову на глобус.

Я оправдуюсь????

Я вам приклад привожу, це ж ваше переконання

Якщо лідер розумний(у кімів розум не вкрасти.а освіта повище нашої з вами на порядок) і хоче добра нації(тут також в кімів все нормально ,бо нація і кіми в головах кімів це одне і те ж)- то людішки справа другорядна, бо лідер всіх витягне...( а от тут я якраз і не погоджуюсь з вами, бо лідер швидше за все хоче-лт тільки населення не розуміє що СРСР вже пішов, а капіталізм в головах -книжками і наказами не побудуєш ,потрібно пройти крізь метод пробі і помилок.втратити СВІЙ капітал не раз,отримати щеплення від популізму....)

detroytred написав: Какая в пень сознательность янки, бюргера и т.д,?))

Если она подкреплена таким наказанием за неуплату налога и мусор перед домом... Какая в пень сознательность янки, бюргера и т.д,?))Если она подкреплена таким наказанием за неуплату налога и мусор перед домом... Натягувати вже десятиліттям виховане населення правилами відповідальності за власні дії на правила, коли в населення совкова парадигма не померла - можна...

От тільки це те саме, що папуасів відразу з каное на рекктивний літак садити і плакатись що

літак дали

лідера дали

а папуаси замість польотів з літака вартістю в сотні мільйонів - каноє вартість в 100 доларів зробили і на ньому рибу ловлять...не розуміючи що можна було з допомогою літака туристів привести і їх доїти так що риба ховається. В США - погоджуюсьВ кінці 90-тих , в Україні був совок-совком,соціалістична ідеологія перла на ура,Кравчку(комуніст) переміг на виборах з ще кращим результатом ніж Зеленський заразВи переплуталиЄ етапиПерший - ломаємо совок як політичну систему - виконано в 1991 роціДругий -ломаємо совок в головах сформованих при совку - частково виконаноТретій - будуємо в головах звільнених від совка-нову ідеологію,в якій відсутні барига/нам всі винні - тобто базові ознаки капіталізму( я наголошую - базові) - зараз виконуєтьсяВи знову натягуєте сову на глобус.Я оправдуюсь????Я вам приклад привожу, це ж ваше переконанняЯкщо лідер розумний(у кімів розум не вкрасти.а освіта повище нашої з вами на порядок) і хоче добра нації(тут також в кімів все нормально ,бо нація і кіми в головах кімів це одне і те ж)- то людішки справа другорядна, бо лідер всіх витягне...( а от тут я якраз і не погоджуюсь з вами, бо лідер швидше за все хоче-лт тільки населення не розуміє що СРСР вже пішов, а капіталізм в головах -книжками і наказами не побудуєш ,потрібно пройти крізь метод пробі і помилок.втратити СВІЙ капітал не раз,отримати щеплення від популізму....)Натягувати вже десятиліттям виховане населення правилами відповідальності за власні дії на правила, коли в населення совкова парадигма не померла - можна...От тільки це те саме, що папуасів відразу з каное на рекктивний літак садити і плакатись щолітак далилідера далиа папуаси замість польотів з літака вартістю в сотні мільйонів - каноє вартість в 100 доларів зробили і на ньому рибу ловлять...не розуміючи що можна було з допомогою літака туристів привести і їх доїти так що риба ховається. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22870 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 19:05 pesikot написав: Козак-характерник

А я поддерживаю budivelnik'а.

Ты сбежал из Донецка в благополучный Львов и оттуда рассказываешь, как должны были другие действовать в Крыму и на Донбассе, а ты сам далеко от событий, в тепле, уюте и снаряды не летают. При этом, прикрываешься христианскими ценностями



Тебе напомнить, что сказал Порошенко Новинскому во время Майдана"2014 ? А я поддерживаю budivelnik'а.Ты сбежал из Донецка в благополучный Львов и оттуда рассказываешь, как должны были другие действовать в Крыму и на Донбассе, а ты сам далеко от событий, в тепле, уюте и снаряды не летают. При этом, прикрываешься христианскими ценностямиТебе напомнить, что сказал Порошенко Новинскому во время Майдана"2014 ?

)))



Вообще-то Козак рассказывает своё виденье, как должны были действовать в Киеве. Должностные лица.



Не увидел у него обращения к тем, кто под снарядами и не в тепле-уюте. )))Вообще-то Козак рассказывает своё виденье, как должны были действовать в Киеве. Должностные лица.Не увидел у него обращения к тем, кто под снарядами и не в тепле-уюте. detroytred

Повідомлень: 22988 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 19:09 andrijk777 написав: Козак-характерник написав: andrijk777 написав: Козак-характерник

Я вам відповів.

Тепер вам питання:

Хто винен? Я вам відповів.Тепер вам питання:Хто винен?

Винен в чому, поточніть? Винен в чому, поточніть?

Козак-характерник написав: Нічого собі гудзики... Втратили Крим і частину Донбасу, нормальні такі гудзики. І ніхто не винний. Нічого собі гудзики...Втратили Крим і частину Донбасу, нормальні такі гудзики.І ніхто не винний.

Відповідь пряма і однозначна - пуйло. РФ - агресор. Але я в тім пості наголошував дещо на іншому, чия злочинна діяльність-бездіяльність потурала агресору? Відповідь теж пряма і однозначна - Порошенко. Людина, що не виконала свої ПРЯМІ обовязки, як Головнокомандувача, не оголосила війну, загальну мобілізацію, надзвичайний стан. Це не право, а обовязок. Президент - гарант територіальної цілісності. Як на мене, це не просто бездіяльність, а свідомі дії, злочин - здача національного суверенітету. Національний зрадник, латентний, глибокозаконспірований агент РФ в Україні. І мене дивує, що патріотично налаштоване населення західної України повелося на цей розводняк. Порошенко - націоналіст. Ржунімагу. Відповідь пряма і однозначна - пуйло. РФ - агресор. Але я в тім пості наголошував дещо на іншому, чия злочинна діяльність-бездіяльність потурала агресору? Відповідь теж пряма і однозначна - Порошенко. Людина, що не виконала свої ПРЯМІ обовязки, як Головнокомандувача, не оголосила війну, загальну мобілізацію, надзвичайний стан. Це не право, а обовязок. Президент - гарант територіальної цілісності. Як на мене, це не просто бездіяльність, а свідомі дії, злочин - здача національного суверенітету. Національний зрадник, латентний, глибокозаконспірований агент РФ в Україні. І мене дивує, що патріотично налаштоване населення західної України повелося на цей розводняк.Порошенко - націоналіст. Ржунімагу. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 21 тра, 2020 19:11, всього редагувалось 3 разів. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28589 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 19:09 Козак-характерник

Я беру информацию из твоих слов. Поэтому, ты не переселился, а именно сбежал.

И именно ты, даёшь советы остальным. Прикрываясь христианством и имея такой боевой ник



И о боге ты проповедуешь здесь, в подконтрольной Украине, но не в неподконтрольном ОРДЛО.



Хорошо рассуждать о христианских ценностях посреди цивилизации, а ты пойди и рассуждай о тех же ценностях с вооруженными гопниками "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4574 З нами з: 31.08.09 Подякував: 318 раз. Подякували: 967 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 19:14 pesikot написав: Козак-характерник

Я беру информацию из твоих слов. Я беру информацию из твоих слов.

Не хочу перетворювати гілку в зясування особистих стосунків, вибачте! Але це НЕ правда! Або наведіть цитату, де я писав, що втік. Ви юзаєте лише брехню і хворобливі фантазії Будівельника. А навіть, якщо хтось і втік від війни, це все одно не виправдовує риторику Будівельника і Вашу. Якщо Ви вже підтримуєте колективну відповідальність всіх громадян за все, то не знімайте її із себе теж. І починайте теж з себе - на фронт! А не плодіть маячню, що хтось більше винний, хтось менший, залежно від регіону проживання. Будьте послідовні в своїй маячні.(не моїй ) Не хочу перетворювати гілку в зясування особистих стосунків, вибачте!Але це НЕ правда! Або наведіть цитату, де я писав, що втік. Ви юзаєте лише брехню і хворобливі фантазії Будівельника.А навіть, якщо хтось і втік від війни, це все одно не виправдовує риторику Будівельника і Вашу. Якщо Ви вже підтримуєте колективну відповідальність всіх громадян за все, то не знімайте її із себе теж. І починайте теж з себе - на фронт! А не плодіть маячню, що хтось більше винний, хтось менший, залежно від регіону проживання. Будьте послідовні в своїй маячні.(не моїй Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 21 тра, 2020 19:19, всього редагувалось 4 разів. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28589 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 615561566157615861596160> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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