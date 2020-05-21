Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 61566157615861596160> Додано: Чет 21 тра, 2020 19:22 zРадио написав: detroytred написав: Конкретно же в Украине он исчерпался в конце 90-х.

С тех пор госрегулирование, социальная политика.

Создание благоприятных для развития условий.

Вы опять оправдываетесь сволочами -- Кимами и тп. Конкретно же в Украине он исчерпался в конце 90-х.С тех пор госрегулирование, социальная политика.Создание благоприятных для развития условий.Вы опять оправдываетесь сволочами -- Кимами и тп.

Почему budivelnik и топит за Пороха, попытавшегося (увы, небезуспешно) вернуть Украину в дикий капитализм 90-х.

1. Госмонополии вместо выполнения социальной роли максимизируют прибыль.

2. Отход от тарифной сетки в оплате труда высших чиновников - у кого власть принятия решений, у того и бюджет на себя любимого.

3. Кто не работает, тот не ест - перевод половины ЕСВ в зарплаты работающих в ущерб неработающих, т.е пенсионеров (в 2013-м году средняя пенсия составляла 45% средней зарплаты, в 2019-м - 28%).

4. Монетизация медицины под видом т.н. реформы.

Все перечисленные меры идут вразрез с трендами развитых стран на социальное выравнивание, прогрессивное налогообложение и предоставление пакетов помощи, в том числе бесплатной медицинской. Но наш "атлант", судя по всему, проспал 90-е и живет иллюзиями прошлого, когда социальный дарвинизм казался благодетелем... Почемуи топит за Пороха, попытавшегося (увы, небезуспешно) вернуть Украину в дикий капитализм 90-х.1. Госмонополии вместо выполнения социальной роли максимизируют прибыль.2. Отход от тарифной сетки в оплате труда высших чиновников - у кого власть принятия решений, у того и бюджет на себя любимого.3. Кто не работает, тот не ест - перевод половины ЕСВ в зарплаты работающих в ущерб неработающих, т.е пенсионеров (в 2013-м году средняя пенсия составляла 45% средней зарплаты, в 2019-м - 28%).4. Монетизация медицины под видом т.н. реформы.Все перечисленные меры идут вразрез с трендами развитых стран на социальное выравнивание, прогрессивное налогообложение и предоставление пакетов помощи, в том числе бесплатной медицинской. Но наш "атлант", судя по всему, проспал 90-е и живет иллюзиями прошлого, когда социальный дарвинизм казался благодетелем... Давайте по порядку

1 Є паровозик який тягне - це активна частина суспільства,яка своєю працєю забезпечує

а - себе

б - бюджетників і пенсіонерів з інвалідами -через податки

2 Є відсоток.який можна забрати з цього паравозика.але при цьому треба памятати

а - чим більше забереш - тим помаліше буде розвиватис(збільшуватись) швидкість потяга.який тягне цей паравозик

б - з другого боку - чим менше забереш - тим швидше буде рухатись весь потяг ,але тим більша різниця буде між доходами паравозика і потяга.

3 Розвинуті держави ,вже давно розігнались , методом проб і помилок отримали співвідношення між доходами паравозика і тих кого цей паравозик тягне і швидкість їх потяга - перевищує швидкість потяга Україна.



Питання що робити

Варіантів два

Перший - створити умови ,по яким перевага буде для паравозика,який повинен розігнатись до швидкості розвинутих країн і після досягнення цієї швидкості.починати скорочення розриву між доходами паравозика і тих кого тягне паравозик

Другий - плюнути на швидкість , розмір перерозподілу зробити таким,щоб різниця між доходами була мінімальною..... і почати одночасно з цим будувати колючий дріт і берлінську стіну між Україною і рештою світу...

Бо всередині України .враження буде що в нас все справедливо, але як тільки заглянути за стіну і побачити досягнення решти...відразу захочеться робити революцію...



Тепер питання до всіх

Як думаєте, чому ті ,кого можна звинуватити або запідозрити у праці на росію-так сильно педалюють питання перерозподілу?

Адже росія( в якої нерівномірність між багатими і бідними на порядок більша ніж у нас) кровно зацікавлена в тому, щоб зменшити швидкість нашого потягу..

Бо наші успіхи - відразу змушують росіян збільшувати стіну між росією і рештою( в якою входить Україна) світу..а це додаткові неефективні витрати

Тому москалики прийняли іншу стратегію

максимально затормозити нашу швидкість. Давайте по порядку1 Є паровозик який тягне - це активна частина суспільства,яка своєю працєю забезпечуєа - себеб - бюджетників і пенсіонерів з інвалідами -через податки2 Є відсоток.який можна забрати з цього паравозика.але при цьому треба памятатиа - чим більше забереш - тим помаліше буде розвиватис(збільшуватись) швидкість потяга.який тягне цей паравозикб - з другого боку - чим менше забереш - тим швидше буде рухатись весь потяг ,але тим більша різниця буде між доходами паравозика і потяга.3 Розвинуті держави ,вже давно розігнались , методом проб і помилок отримали співвідношення між доходами паравозика і тих кого цей паравозик тягне і швидкість їх потяга - перевищує швидкість потяга Україна.Питання що робитиВаріантів дваПерший - створити умови ,по яким перевага буде для паравозика,який повинен розігнатись до швидкості розвинутих країн і після досягнення цієї швидкості.починати скорочення розриву між доходами паравозика і тих кого тягне паравозикДругий - плюнути на швидкість , розмір перерозподілу зробити таким,щоб різниця між доходами була мінімальною..... і почати одночасно з цим будувати колючий дріт і берлінську стіну між Україною і рештою світу...Бо всередині України .враження буде що в нас все справедливо, але як тільки заглянути за стіну і побачити досягнення решти...відразу захочеться робити революцію...Тепер питання до всіхЯк думаєте, чому ті ,кого можна звинуватити або запідозрити у праці на росію-так сильно педалюють питання перерозподілу?Адже росія( в якої нерівномірність між багатими і бідними на порядок більша ніж у нас) кровно зацікавлена в тому, щоб зменшити швидкість нашого потягу..Бо наші успіхи - відразу змушують росіян збільшувати стіну між росією і рештою( в якою входить Україна) світу..а це додаткові неефективні витратиТому москалики прийняли іншу стратегіюмаксимально затормозити нашу швидкість. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22870 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 19:23 Будивельник

От у Вас получается, что население только сидит и ждёт от власти.

Но это не так.



Население и так занимается самообеспечением и покращенням для лично себя.

Это наш украинский менталитет.



Если и ожидает-требует от власти, то это лишь попутно. Почему бы и не потребовать-то?!



Наоборот, это при совке от должностных лиц покорное население, содержащее их, не требовало от них ничего...



От совка население было отучено радикально и быстро - в начале 90-х.



И ... опять же вот это всё, что Вы говорите (ответственность и т.п.), населению прививать должны власть имущие.

У них СМИ, система образования и пр. инструменты влияния.

Саморасти население будет сверхдолго.



Создание гражданского общества - это тоже функция власть имущих. detroytred

Повідомлень: 22988 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 19:26 zРадио написав: 1. Госмонополии вместо выполнения социальной роли максимизируют прибыль.

1. Госмонополии вместо выполнения социальной роли максимизируют прибыль.

Топ-менеджер, ты где такой бред прочитал ?

Прибыль от гос.компаний перечисляется в бюджет, откуда деньги идут на социальную сферу. Например, строительство дорог, ремонт больниц

А не гос.компании постоянно убыточны, потому что воруется бабло безбожно



zРадио написав: 2. Отход от тарифной сетки в оплате труда высших чиновников - у кого власть принятия решений, у того и бюджет на себя любимого.

2. Отход от тарифной сетки в оплате труда высших чиновников - у кого власть принятия решений, у того и бюджет на себя любимого.

Тебе ближе чиновник с зарплатой в 10 000 гривен и состоянием в несколько десятков миллионов ? та самая коррупция, против которой, ты активно борешься

zРадио написав: 3. Кто не работает, тот не ест - перевод половины ЕСВ в зарплаты работающих в ущерб неработающих, т.е пенсионеров (в 2013-м году средняя пенсия составляла 45% средней зарплаты, в 2019-м - 28%).

3. Кто не работает, тот не ест - перевод половины ЕСВ в зарплаты работающих в ущерб неработающих, т.е пенсионеров (в 2013-м году средняя пенсия составляла 45% средней зарплаты, в 2019-м - 28%).

Твои манипуляции с ЕСВ, бюджет ПФУ постоянно дефицитен и дотируется с гос.бюджета

И в 2013 году в среднем учитывали все пенсии, в том числе судейских, прокурорских, ментовских

zРадио написав: Все перечисленные меры идут вразрез с трендами развитых стран на социальное выравнивание, прогрессивное налогообложение и предоставление пакетов помощи Все перечисленные меры идут вразрез с трендами развитых стран на социальное выравнивание, прогрессивное налогообложение и предоставление пакетов помощи

Понятно, халявы тебе захотелось.

Чтобы пакеты помощи тебе, а прогрессивное налогообложение - другим

Потому что, по документам - ты нищий малообеспеченный топ-менеджер Топ-менеджер, ты где такой бред прочитал ?Прибыль от гос.компаний перечисляется в бюджет, откуда деньги идут на социальную сферу. Например, строительство дорог, ремонт больницА не гос.компании постоянно убыточны, потому что воруется бабло безбожноТебе ближе чиновник с зарплатой в 10 000 гривен и состоянием в несколько десятков миллионов ? та самая коррупция, против которой, ты активно борешьсяТвои манипуляции с ЕСВ, бюджет ПФУ постоянно дефицитен и дотируется с гос.бюджетаИ в 2013 году в среднем учитывали все пенсии, в том числе судейских, прокурорских, ментовскихПонятно, халявы тебе захотелось.Чтобы пакеты помощи тебе, а прогрессивное налогообложение - другимПотому что, по документам - ты нищий малообеспеченный топ-менеджер "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4574 З нами з: 31.08.09 Подякував: 318 раз. Подякували: 967 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 19:27 detroytred написав: pesikot написав: Козак-характерник

А я поддерживаю budivelnik'а.

Ты сбежал из Донецка в благополучный Львов и оттуда рассказываешь, как должны были другие действовать в Крыму и на Донбассе, а ты сам далеко от событий, в тепле, уюте и снаряды не летают. При этом, прикрываешься христианскими ценностями



Тебе напомнить, что сказал Порошенко Новинскому во время Майдана"2014 ? А я поддерживаю budivelnik'а.Ты сбежал из Донецка в благополучный Львов и оттуда рассказываешь, как должны были другие действовать в Крыму и на Донбассе, а ты сам далеко от событий, в тепле, уюте и снаряды не летают. При этом, прикрываешься христианскими ценностямиТебе напомнить, что сказал Порошенко Новинскому во время Майдана"2014 ?

)))



Вообще-то Козак рассказывает своё виденье, как должны были действовать в Киеве. Должностные лица.



Не увидел у него обращения к тем, кто под снарядами и не в тепле-уюте. )))Вообще-то Козак рассказывает своё виденье, как должны были действовать в Киеве. Должностные лица.Не увидел у него обращения к тем, кто под снарядами и не в тепле-уюте.

Ну це вже такі дрібниці, що в порівнянні з тою брехнею, що генерує хвороблива хфантазія Будівельника, я вже й не звернув уваги. В мене з їх звинуваченнь, склалося враження, що взагалі саме я винний у всьому, що не загинув в Донецьку під синьо-жовтим прапором. Ну це вже такі дрібниці, що в порівнянні з тою брехнею, що генерує хвороблива хфантазія Будівельника, я вже й не звернув уваги. В мене з їх звинуваченнь, склалося враження, що взагалі саме я винний у всьому, що не загинув в Донецьку під синьо-жовтим прапором. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28589 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 19:28 zРадио написав: pesikot написав: Козак-характерник

А я поддерживаю budivelnik'а.

Ты сбежал из Донецка в благополучный Львов и оттуда рассказываешь, как должны были другие действовать в Крыму и на Донбассе А я поддерживаю budivelnik'а.Ты сбежал из Донецка в благополучный Львов и оттуда рассказываешь, как должны были другие действовать в Крыму и на Донбассе А до этого будивельники со Львова сбежались в благополучный Киев, обезглавили страну, ослабив ее перед лицом внешней агрессии, уехали на заработки в Польшу и рассказывают оттуда, как жить - тебе, козаку, мне... Это тебя не трогает? А до этого будивельники со Львова сбежались в благополучный Киев, обезглавили страну, ослабив ее перед лицом внешней агрессии, уехали на заработки в Польшу и рассказывают оттуда, как жить - тебе, козаку, мне... Это тебя не трогает? Дурень як чогось не зрозуміє - то обовязково дурь придумає

1 А навіщо тікати з Львова у Київ?

Львів хтось захопив?Цей хтось чимось загрожує Україні?

2 А 15 млрд доларів від заробітчан - це послаблення України?

Корпорації ,за те що експортують і привозять в Україну валютну виручку(до речі продаючи цю виручку по комерційному курсу) отримують 20% відшкодування по ПДВ...

Тобто корпорація привівши на 15 млрд доларів валюти - отримує пільгу в 3 млрд доларів

Заробітчани просто валюту пересилають і відшкодування ПДВ не отримують,а отже економлять Державі 3 млрд доларів і цим поращують валютний баланс до такої міри що ми можемо до року часу перед МВФ викабелюватись,вибиваючи більш зручні для України умови. Дурень як чогось не зрозуміє - то обовязково дурь придумає1 А навіщо тікати з Львова у Київ?Львів хтось захопив?Цей хтось чимось загрожує Україні?2 А 15 млрд доларів від заробітчан - це послаблення України?Корпорації ,за те що експортують і привозять в Україну валютну виручку(до речі продаючи цю виручку по комерційному курсу) отримують 20% відшкодування по ПДВ...Тобто корпорація привівши на 15 млрд доларів валюти - отримує пільгу в 3 млрд доларівЗаробітчани просто валюту пересилають і відшкодування ПДВ не отримують,а отже економлять Державі 3 млрд доларів і цим поращують валютний баланс до такої міри що ми можемо до року часу перед МВФ викабелюватись,вибиваючи більш зручні для України умови. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22870 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 19:31 zРадио написав:

А до этого будивельники со Львова сбежались в благополучный Киев, обезглавили страну, ослабив ее перед лицом внешней агрессии, уехали на заработки в Польшу и рассказывают оттуда, как жить - тебе, козаку, мне... Это тебя не трогает? А до этого будивельники со Львова сбежались в благополучный Киев, обезглавили страну, ослабив ее перед лицом внешней агрессии, уехали на заработки в Польшу и рассказывают оттуда, как жить - тебе, козаку, мне... Это тебя не трогает?

Это твои личные фантазии. Пока что, я только от тебя и тебе подобным постоянно слышу, как нужно жить



Но ты сейчас подтвердил, что РФ собиралась нападать на Украину, "перед лицом внешней агрессии", то есть дивизии РФ уже стояли готовыми ко вторжению ещё при Януковиче. Это твои личные фантазии. Пока что, я только от тебя и тебе подобным постоянно слышу, как нужно житьНо ты сейчас подтвердил, что РФ собиралась нападать на Украину, "перед лицом внешней агрессии", то есть дивизии РФ уже стояли готовыми ко вторжению ещё при Януковиче. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4574 З нами з: 31.08.09 Подякував: 318 раз. Подякували: 967 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 19:32 Будивельник

Опять агенты, оправдания рашкой и тп.



На необходимость увеличения темпов реформ указывают наши западные партнёры, МВФ и пр. организации.



Зачем Вы опять маячню начали генерить...

У вас всё заканчивается - аля я борець з рашоагентами; я один знаю и определяю. detroytred

Повідомлень: 22988 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 19:32 zРадио написав: Почему budivelnik и топит за Пороха, попытавшегося (увы, небезуспешно) вернуть Украину в дикий капитализм 90-х.

Почемуи топит за Пороха, попытавшегося (увы, небезуспешно) вернуть Украину в дикий капитализм 90-х.

Тому що, хтось йому сказав, що Порошенко - націоналіст. Коли ж я кажу, що це байка, щоб маніпулювати думкою населення західної України, то його корьожить, що говорю, це я, корінний дончанин. У Будівельника розрив шаблону. Адже він думає, що там лише одні сєпари, а у Львові - сплошь да рядом патріоти. І коли немає аргументів, то використовуємо особисті образи і неправомірні претензії. Мовляв, закрий рот, ти - сцикло, втікач, а я першосортний патріот. Те, що я живу у Львові з 2012 його не бентежить. Він вперто мене записує у втікачі. Фантазує про альфонса, мабуть сам з того починав... Ну й інша маячня. Тому що, хтось йому сказав, що Порошенко - націоналіст.Коли ж я кажу, що це байка, щоб маніпулювати думкою населення західної України, то його корьожить, що говорю, це я, корінний дончанин. У Будівельника розрив шаблону. Адже він думає, що там лише одні сєпари, а у Львові - сплошь да рядом патріоти.І коли немає аргументів, то використовуємо особисті образи і неправомірні претензії. Мовляв, закрий рот, ти - сцикло, втікач, а я першосортний патріот.Те, що я живу у Львові з 2012 його не бентежить. Він вперто мене записує у втікачі. Фантазує про альфонса, мабуть сам з того починав...Ну й інша маячня. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 21 тра, 2020 19:36, всього редагувалось 2 разів. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28589 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 19:34 Козак-характерник написав: що взагалі саме я винний у всьому, що не загинув в Донецьку під синьо-жовтим прапором. що взагалі саме я винний у всьому, що не загинув в Донецьку під синьо-жовтим прапором.

Вот ты и спалился.



Удивительно, как можно в обычном разговоре вытащить гниль из гнилого человека. Вот ты и спалился.Удивительно, как можно в обычном разговоре вытащить гниль из гнилого человека. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4574 З нами з: 31.08.09 Подякував: 318 раз. Подякували: 967 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 19:35 detroytred написав: Будивельник

От у Вас получается, что население только сидит и ждёт от власти.

Но это не так.

Население и так занимается самообеспечением и покращенням для лично себя.

Это наш украинский менталитет. БудивельникОт у Вас получается, что население только сидит и ждёт от власти.Но это не так.Население и так занимается самообеспечением и покращенням для лично себя.Это наш украинский менталитет. У нас з Вами концептуальна різниця

Ви вважаєте що головним винуватцем є влада яка працює але тихенько/низенько...



Я вважаю що

а - влада це продовження населення,тобто влада виростає з населення

Населення-основа,влада - наслідок перетворень з цієї основи.

Навть на малюнку

Всі - піраміда, населення - основа, влада -вершина.

б - чим краща основа - тим ефективніша вершина.



Таким чином

Якщо населення працює тихенько/маленько/низенько - всього 2 млн підприємців(5% , в той час коли в світі до 20% ), то й влада працює так само ,з ефективністю в 4 рази нижчій ніж світова,.... але відповідає ефективності/напруженості роботи населення. У нас з Вами концептуальна різницяВи вважаєте що головним винуватцем є влада яка працює але тихенько/низенько...Я вважаю щоа - влада це продовження населення,тобто влада виростає з населенняНаселення-основа,влада - наслідок перетворень з цієї основи.Навть на малюнкуВсі - піраміда, населення - основа, влада -вершина.б - чим краща основа - тим ефективніша вершина.Таким чиномЯкщо населення працює тихенько/маленько/низенько - всього 2 млн підприємців(5% , в той час коли в світі до 20% ), то й влада працює так само ,з ефективністю в 4 рази нижчій ніж світова,.... але відповідає ефективності/напруженості роботи населення. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22870 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 61566157615861596160> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: pesikot і 11 гостейМодератори: ТупУм, Ірина_, Модератор