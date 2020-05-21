|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 21 тра, 2020 19:36
pesikot написав: Козак-характерник написав:
що взагалі саме я винний у всьому, що не загинув в Донецьку під синьо-жовтим прапором.
Вот ты и спалился.
Удивительно, как можно в обычном разговоре вытащить гниль из гнилого человека.
Если, не дай бог, раша попрет еще и с Севера, то мы сможем лицезреть и твою гниль, диванный воин из Чернигова...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 5706
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 978 раз.
- Подякували: 2141 раз.
-
- Профіль
-
2
4
3
Додано: Чет 21 тра, 2020 19:38
zРадио написав:
Если, не дай бог, раша попрет еще и с Севера, то мы сможем лицезреть и твою гниль, диванный воин...
Мне будет больше интересно на тебя при этом смотреть, как ты будешь из Киева драпать во Львов
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 4575
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 318 раз.
- Подякували: 967 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Чет 21 тра, 2020 19:40
pesikot написав: Козак-характерник написав:
що взагалі саме я винний у всьому, що не загинув в Донецьку під синьо-жовтим прапором.
Вот ты и спалился.
Удивительно, как можно в обычном разговоре вытащить гниль из гнилого человека.
В чому я спалився, хфантазьор? Цитату наведеш? Чи бла-бла-бла лише?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 28590
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1935 раз.
- Подякували: 2113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 19:40
Schmit написав: shapo написав:
Этот Байден тот ещё взяточник. От брата Яреськи тоже брал
А нам то какое дело, взяточник или нет, пусть у себя там разбираются. Вот станет этот "взяточник" президентом США осенью и что тогда?
Если бы за взятки этот тип не снимал прокуроров в Украине и не назначал невесть кого и. о. Министра здравоохранения, а планировалась эта дама на премьера, то тогда, конечно, нас это не касается.
Президентом он не станет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 3428
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 608 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 19:41
pesikot написав: zРадио написав:
Если, не дай бог, раша попрет еще и с Севера, то мы сможем лицезреть и твою гниль, диванный воин...
Мне будет больше интересно на тебя при этом смотреть, как ты будешь из Киева драпать во Львов
Да, я буду из Киева драпать во Львов, или еще западнее. Абсолютно верно. Но у меня при этом хватает совести не обвинять Козака за бегство из Донецка подальше от войны.
А ты - будешь драпать так же быстро, как он, но не имеешь смелости признаться в этом самому себе!
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 5706
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 978 раз.
- Подякували: 2141 раз.
-
- Профіль
-
2
4
3
Додано: Чет 21 тра, 2020 19:45
Козак-характерник написав:
В чому я спалився, хфантазьор? Цитату наведеш? Чи бла-бла-бла лише?
Ты не хочешь воевать под флагом Украины. Тем более, погибать под флагом Украины.
Этого достаточно. Поэтому, смени ник и не трынди
А то московией от тебя воняет за километр
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 4575
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 318 раз.
- Подякували: 967 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Чет 21 тра, 2020 19:45
zРадио написав: pesikot написав: zРадио написав:
Если, не дай бог, раша попрет еще и с Севера, то мы сможем лицезреть и твою гниль, диванный воин...
Мне будет больше интересно на тебя при этом смотреть, как ты будешь из Киева драпать во Львов
Да, я буду из Киева драпать во Львов, или еще западнее. Абсолютно верно. Но у меня при этом хватает совести не обвинять Козака за бегство из Донецка подальше от войны.
А ты - будешь драпать так же быстро, как он, но не имеешь смелости признаться в этом самому себе!
Тим паче, що ніякого бєгства не було, але з подачі хворобливої фантазії Будівельника, Песікот , аж підстрибує від задоволення, тиражуючи брехню...
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Чет 21 тра, 2020 19:46, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 28590
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1935 раз.
- Подякували: 2113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 19:46
pesikot написав: shapo написав:
Нет, Шарий.
Ааа, Шарий, ну это круто меняет дело
Просто поток незамутнённого сознания.
Натли Яресько хотела стать премьером, но не стала, стал Гройсман. Поэтому брат Яресько, после назначения Гройсмана, выделил деньги в фонд Байдена борьбы с раком
И эти деньги взятка
Зачем платить деньги за то, чего не произошло ?
Ну тебе, как тупому и такие объяснения сойдут. Главное, чтобы Порошенко, чтобы Яресько, и взятка, как близкое тебе слово
Тебе, "политинформатору", напомнить что Яреська стала и.о.Министра Здравоохранения Украины даже не выйдя из гражданства США.
За какие заслуги и какие у неё были достижения в США, не просветишь, убогий порохобот?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 3428
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 608 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 19:48
zРадио написав:
Да, я буду из Киева драпать во Львов, или еще западнее. Абсолютно верно. Но у меня при этом хватает совести не обвинять Козака за бегство из Донецка подальше от войны.
Драпальщик драпальщика всегда поддержит
Ты - банальное сцыкло
Зато сколько советов раздавал
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 4575
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 318 раз.
- Подякували: 967 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Чет 21 тра, 2020 19:48
zРадио написав: pesikot написав: zРадио написав:
Если, не дай бог, раша попрет еще и с Севера, то мы сможем лицезреть и твою гниль, диванный воин...
Мне будет больше интересно на тебя при этом смотреть, как ты будешь из Киева драпать во Львов
Да, я буду из Киева драпать во Львов, или еще западнее. Абсолютно верно. Но у меня при этом хватает совести не обвинять Козака за бегство из Донецка подальше от войны.
А ты - будешь драпать так же быстро, как он, но не имеешь смелости признаться в этом самому себе!
Нет, он в Чернигове вспомнит про Круты, засядет в окопчик с кулеметом и падёт смертью храбрых
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 3428
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 608 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|