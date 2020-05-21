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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6157615861596160> Додано: Чет 21 тра, 2020 19:36 pesikot написав: Козак-характерник написав: що взагалі саме я винний у всьому, що не загинув в Донецьку під синьо-жовтим прапором. що взагалі саме я винний у всьому, що не загинув в Донецьку під синьо-жовтим прапором.

Вот ты и спалился.



Удивительно, как можно в обычном разговоре вытащить гниль из гнилого человека. Вот ты и спалился.Удивительно, как можно в обычном разговоре вытащить гниль из гнилого человека.



Если, не дай бог, раша попрет еще и с Севера, то мы сможем лицезреть и твою гниль, диванный воин из Чернигова... Если, не дай бог, раша попрет еще и с Севера, то мы сможем лицезреть и твою гниль, диванный воин из Чернигова... zРадио

Повідомлень: 5706 З нами з: 02.05.18 Подякував: 978 раз. Подякували: 2141 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 19:38 zРадио написав: Если, не дай бог, раша попрет еще и с Севера, то мы сможем лицезреть и твою гниль, диванный воин... Если, не дай бог, раша попрет еще и с Севера, то мы сможем лицезреть и твою гниль, диванный воин...

Мне будет больше интересно на тебя при этом смотреть, как ты будешь из Киева драпать во Львов Мне будет больше интересно на тебя при этом смотреть, как ты будешь из Киева драпать во Львов "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4575 З нами з: 31.08.09 Подякував: 318 раз. Подякували: 967 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 19:40 pesikot написав: Козак-характерник написав: що взагалі саме я винний у всьому, що не загинув в Донецьку під синьо-жовтим прапором. що взагалі саме я винний у всьому, що не загинув в Донецьку під синьо-жовтим прапором.

Вот ты и спалился.



Удивительно, как можно в обычном разговоре вытащить гниль из гнилого человека. Вот ты и спалился.Удивительно, как можно в обычном разговоре вытащить гниль из гнилого человека.

В чому я спалився, хфантазьор? Цитату наведеш? Чи бла-бла-бла лише? В чому я спалився, хфантазьор? Цитату наведеш? Чи бла-бла-бла лише? Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28590 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 19:40 Schmit написав: shapo написав: Этот Байден тот ещё взяточник. От брата Яреськи тоже брал Этот Байден тот ещё взяточник. От брата Яреськи тоже брал

А нам то какое дело, взяточник или нет, пусть у себя там разбираются. Вот станет этот "взяточник" президентом США осенью и что тогда? А нам то какое дело, взяточник или нет, пусть у себя там разбираются. Вот станет этот "взяточник" президентом США осенью и что тогда?

Если бы за взятки этот тип не снимал прокуроров в Украине и не назначал невесть кого и. о. Министра здравоохранения, а планировалась эта дама на премьера, то тогда, конечно, нас это не касается.

Президентом он не станет Если бы за взятки этот тип не снимал прокуроров в Украине и не назначал невесть кого и. о. Министра здравоохранения, а планировалась эта дама на премьера, то тогда, конечно, нас это не касается.Президентом он не станет Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3428 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 608 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 19:41 pesikot написав: zРадио написав: Если, не дай бог, раша попрет еще и с Севера, то мы сможем лицезреть и твою гниль, диванный воин... Если, не дай бог, раша попрет еще и с Севера, то мы сможем лицезреть и твою гниль, диванный воин...

Мне будет больше интересно на тебя при этом смотреть, как ты будешь из Киева драпать во Львов Мне будет больше интересно на тебя при этом смотреть, как ты будешь из Киева драпать во Львов



Да, я буду из Киева драпать во Львов, или еще западнее. Абсолютно верно. Но у меня при этом хватает совести не обвинять Козака за бегство из Донецка подальше от войны.



А ты - будешь драпать так же быстро, как он, но не имеешь смелости признаться в этом самому себе! Да, я буду из Киева драпать во Львов, или еще западнее. Абсолютно верно. Но у меня при этом хватает совести не обвинять Козака за бегство из Донецка подальше от войны.А ты - будешь драпать так же быстро, как он, но не имеешь смелости признаться в этом самому себе! zРадио

Повідомлень: 5706 З нами з: 02.05.18 Подякував: 978 раз. Подякували: 2141 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 19:45 Козак-характерник написав: В чому я спалився, хфантазьор? Цитату наведеш? Чи бла-бла-бла лише? В чому я спалився, хфантазьор? Цитату наведеш? Чи бла-бла-бла лише?

Ты не хочешь воевать под флагом Украины. Тем более, погибать под флагом Украины.

Этого достаточно. Поэтому, смени ник и не трынди



А то московией от тебя воняет за километр Ты не хочешь воевать под флагом Украины. Тем более, погибать под флагом Украины.Этого достаточно. Поэтому, смени ник и не трындиА то московией от тебя воняет за километр "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4575 З нами з: 31.08.09 Подякував: 318 раз. Подякували: 967 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 19:45 zРадио написав: pesikot написав: zРадио написав: Если, не дай бог, раша попрет еще и с Севера, то мы сможем лицезреть и твою гниль, диванный воин... Если, не дай бог, раша попрет еще и с Севера, то мы сможем лицезреть и твою гниль, диванный воин...

Мне будет больше интересно на тебя при этом смотреть, как ты будешь из Киева драпать во Львов Мне будет больше интересно на тебя при этом смотреть, как ты будешь из Киева драпать во Львов



Да, я буду из Киева драпать во Львов, или еще западнее. Абсолютно верно. Но у меня при этом хватает совести не обвинять Козака за бегство из Донецка подальше от войны.



А ты - будешь драпать так же быстро, как он, но не имеешь смелости признаться в этом самому себе! Да, я буду из Киева драпать во Львов, или еще западнее. Абсолютно верно. Но у меня при этом хватает совести не обвинять Козака за бегство из Донецка подальше от войны.А ты - будешь драпать так же быстро, как он, но не имеешь смелости признаться в этом самому себе!

Тим паче, що ніякого бєгства не було, але з подачі хворобливої фантазії Будівельника, Песікот , аж підстрибує від задоволення, тиражуючи брехню... Тим паче, що ніякого бєгства не було, але з подачі хворобливої фантазії Будівельника, Песікот , аж підстрибує від задоволення, тиражуючи брехню... Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 21 тра, 2020 19:46, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28590 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 19:46 pesikot написав: shapo написав: Нет, Шарий. Нет, Шарий.

Ааа, Шарий, ну это круто меняет дело



Просто поток незамутнённого сознания.

Натли Яресько хотела стать премьером, но не стала, стал Гройсман. Поэтому брат Яресько, после назначения Гройсмана, выделил деньги в фонд Байдена борьбы с раком И эти деньги взятка Зачем платить деньги за то, чего не произошло ?



Ну тебе, как тупому и такие объяснения сойдут. Главное, чтобы Порошенко, чтобы Яресько, и взятка, как близкое тебе слово Ааа, Шарий, ну это круто меняет делоПросто поток незамутнённого сознания.Натли Яресько хотела стать премьером, но не стала, стал Гройсман. Поэтому брат Яресько, после назначения Гройсмана, выделил деньги в фонд Байдена борьбы с ракомИ эти деньги взяткаЗачем платить деньги за то, чего не произошло ?Ну тебе, как тупому и такие объяснения сойдут. Главное, чтобы Порошенко, чтобы Яресько, и взятка, как близкое тебе слово

Тебе, "политинформатору", напомнить что Яреська стала и.о.Министра Здравоохранения Украины даже не выйдя из гражданства США.

За какие заслуги и какие у неё были достижения в США, не просветишь, убогий порохобот? Тебе, "политинформатору", напомнить что Яреська стала и.о.Министра Здравоохранения Украины даже не выйдя из гражданства США.За какие заслуги и какие у неё были достижения в США, не просветишь, убогий порохобот? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3428 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 608 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 19:48 zРадио написав: Да, я буду из Киева драпать во Львов, или еще западнее. Абсолютно верно. Но у меня при этом хватает совести не обвинять Козака за бегство из Донецка подальше от войны. Да, я буду из Киева драпать во Львов, или еще западнее. Абсолютно верно. Но у меня при этом хватает совести не обвинять Козака за бегство из Донецка подальше от войны.

Драпальщик драпальщика всегда поддержит

Ты - банальное сцыкло

Зато сколько советов раздавал Драпальщик драпальщика всегда поддержитТы - банальное сцыклоЗато сколько советов раздавал "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4575 З нами з: 31.08.09 Подякував: 318 раз. Подякували: 967 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 19:48 zРадио написав: pesikot написав: zРадио написав: Если, не дай бог, раша попрет еще и с Севера, то мы сможем лицезреть и твою гниль, диванный воин... Если, не дай бог, раша попрет еще и с Севера, то мы сможем лицезреть и твою гниль, диванный воин...

Мне будет больше интересно на тебя при этом смотреть, как ты будешь из Киева драпать во Львов Мне будет больше интересно на тебя при этом смотреть, как ты будешь из Киева драпать во Львов



Да, я буду из Киева драпать во Львов, или еще западнее. Абсолютно верно. Но у меня при этом хватает совести не обвинять Козака за бегство из Донецка подальше от войны.



А ты - будешь драпать так же быстро, как он, но не имеешь смелости признаться в этом самому себе! Да, я буду из Киева драпать во Львов, или еще западнее. Абсолютно верно. Но у меня при этом хватает совести не обвинять Козака за бегство из Донецка подальше от войны.А ты - будешь драпать так же быстро, как он, но не имеешь смелости признаться в этом самому себе!

Нет, он в Чернигове вспомнит про Круты, засядет в окопчик с кулеметом и падёт смертью храбрых Нет, он в Чернигове вспомнит про Круты, засядет в окопчик с кулеметом и падёт смертью храбрых Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3428 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 608 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6157615861596160> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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