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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 61606161616261636164> Додано: Чет 21 тра, 2020 20:14 detroytred написав: То есть Вы притянули аргументы с потолка, как захотелось. То есть Вы притянули аргументы с потолка, как захотелось. Зверніть увагу-коли я Вам відповідав - я передбачив повністю Вашу реакцію....

Це говорить про те ,що у нас різне бачення розвитку.



Я розумію,що швидкість розвитку є максимально допустимою ,

- з данним набором людей(Ленін казав - соціалізм ми будемо будувати людьми ,вихованими при капіталізмі), ми будуєма капіталізм з людьми вихованими при соціалізмі

- з данним набором Держав які проти нашого успіху( в данному випадку Росія) і це підтверджено агресією

- з данним набором Друзів ( які деколи заглядають в рот росії бо є її найбільшими економічними партнерами на відміну від нас)



Ви вважаєте швидкість розвитку -мінімально допустимою...



Але як тільки я пропоную прискоритись хоч в якихось галузях(наприклад мовна) - Ви відразу стаєте на диби...

Я це розумію ,це Ваша мова і чого Ви повинні її міняти....

Але як Ви не зрозумієте - реформи це не ать-два, це набір тисяч факторів.кожен з яких мізерний.але відсутність навіть одного - може повністю розвалити весь механізм змін. Зверніть увагу-коли я Вам відповідав - я передбачив повністю Вашу реакцію....Це говорить про те ,що у нас різне бачення розвитку.Я розумію,що швидкість розвитку є максимально допустимою ,- з данним набором людей(Ленін казав - соціалізм ми будемо будувати людьми ,вихованими при капіталізмі), ми будуєма капіталізм з людьми вихованими при соціалізмі- з данним набором Держав які проти нашого успіху( в данному випадку Росія) і це підтверджено агресією- з данним набором Друзів ( які деколи заглядають в рот росії бо є її найбільшими економічними партнерами на відміну від нас)Ви вважаєте швидкість розвитку -мінімально допустимою...Але як тільки я пропоную прискоритись хоч в якихось галузях(наприклад мовна) - Ви відразу стаєте на диби...Я це розумію ,це Ваша мова і чого Ви повинні її міняти....Але як Ви не зрозумієте - реформи це не ать-два, це набір тисяч факторів.кожен з яких мізерний.але відсутність навіть одного - може повністю розвалити весь механізм змін. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22878 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 20:16 pesikot написав: zРадио написав: Перепутал двух заезжих гражданок США Большое дело))) Перепутал двух заезжих гражданок СШАБольшое дело)))

Соврал. И это факт.



Я так вижу, что zRadio, как "топ-менеджер" киевской бото-фермы, пытается косяки команды прикрыть А косячит сегодня вся эта команда. Соврал. И это факт.Я так вижу, что, как "топ-менеджер" киевской бото-фермы, пытается косяки команды прикрытьА косячит сегодня вся эта команда.



По себе судишь, порохобот.

Это у тебя проскакивает "у нас числишься" и пр. перлы По себе судишь, порохобот.Это у тебя проскакивает "у нас числишься" и пр. перлы Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3436 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 608 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 20:16 pesikot написав: Вот тебе пруфы, где shapo соврал, что Яресько и.о. министра здравоохранения



Так что, балаболы вы оба. Вот тебе пруфы, гдесоврал, что Яресько и.о. министра здравоохраненияТак что, балаболы вы оба.



Ну ты деревня Просто интересно - наверняка же хоть раз в жизни тебя назвали чужим именем. Тот, кто это сделал, соврал, или оговорился? Ну ты деревняПросто интересно - наверняка же хоть раз в жизни тебя назвали чужим именем. Тот, кто это сделал, соврал, или оговорился? zРадио

Повідомлень: 5714 З нами з: 02.05.18 Подякував: 979 раз. Подякували: 2141 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 20:19 budivelnik написав: detroytred написав: У меня аргумент: в связке управленец-исполнитель в 20-21 веке при общественном характере труда ключевая роль за управленцем.

И даже при равной роли разорвать порочный круг, первому начать гораздо проще именно управленцу.

Власть имущим, а не пересичному населению. У меня аргумент: в связке управленец-исполнитель в 20-21 веке при общественном характере труда ключевая роль за управленцем.И даже при равной роли разорвать порочный круг, первому начать гораздо проще именно управленцу.Власть имущим, а не пересичному населению. Без проблем....

Питання тільки вагових коефіцієнтів....

У нас є - 100 000 управлінців( на всіх сходинках Державного керівництва)

у нас є - 40 000 000 населення( я не настоюю на цифрі.взяв спрощено ,щоб легше було порівнювати) , з яких 20 000 000 - є активними створювачами

Таким чином

На одного управлінця - 200 виконавців....

Нехай вплив управлінця в 10 разів сильніший від впливу виконавця

Тобто

В управлінця - 10 одиниць впливу

у виконавця - 1 одиниця впливу

Загальний ефект роботи 1 * 10 + 200 * 1 = 210....тобто вплив управлінця на кінцевий результат всього 5% Без проблем....Питання тільки вагових коефіцієнтів....У нас є - 100 000 управлінців( на всіх сходинках Державного керівництва)у нас є - 40 000 000 населення( я не настоюю на цифрі.взяв спрощено ,щоб легше було порівнювати) , з яких 20 000 000 - є активними створювачамиТаким чиномНа одного управлінця - 200 виконавців....Нехай вплив управлінця в 10 разів сильніший від впливу виконавцяТобтоВ управлінця - 10 одиниць впливуу виконавця - 1 одиниця впливуЗагальний ефект роботи 1 * 10 + 200 * 1 = 210....тобто вплив управлінця на кінцевий результат всього 5%

Да не работает такая математика в 21 веке.

Одно неверное решение управленца может запороть весь общий результат.

Одно нью-хау решение (внедрение решения) управленца может поднять результат на тысячи процентов.





Косяк одного исполнителя может запороть весь результат.

Но вот доленосных (значимых) телодвижений один исполнитель, как правило, не выдаёт и не выдаст. Это не то звено.

Ждать же пока все исполнители созреют до более высокого выхлопа - долго.



Вот кто в Вашем бизнесе поддерживает рост?

Вы или сами исполнители?

Вы ждёте, пока они созреют?)) Да не работает такая математика в 21 веке.Одно неверное решение управленца может запороть весь общий результат.Одно нью-хау решение (внедрение решения) управленца может поднять результат на тысячи процентов.Косяк одного исполнителя может запороть весь результат.Но вот доленосных (значимых) телодвижений один исполнитель, как правило, не выдаёт и не выдаст. Это не то звено.Ждать же пока все исполнители созреют до более высокого выхлопа - долго.Вот кто в Вашем бизнесе поддерживает рост?Вы или сами исполнители?Вы ждёте, пока они созреют?)) detroytred

Повідомлень: 22993 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 20:19 shapo написав:

По себе судишь, порохобот.

Это у тебя проскакивает "у нас числишься" и пр. перлы По себе судишь, порохобот.Это у тебя проскакивает "у нас числишься" и пр. перлы



То как там про Яресько, она и.о. министра здравоохранения ?

Или извинишься, что напутал ? То как там про Яресько, она и.о. министра здравоохранения ?Или извинишься, что напутал ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4582 З нами з: 31.08.09 Подякував: 318 раз. Подякували: 967 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 20:19 Re: Політичні дискусії shapo написав: По себе судишь, порохобот. По себе судишь, порохобот.

Якийсь дивний симбіоз вималювався

Націоналіст український з чубом Козак - святоша християнська

Перекоти поле казахо/москово/єврейське з пейсами - шапо - святоша іудейський

Глобаліст з вимогами замінити в Україні російську на англійську-топ-менеджер - зрадіо...

Що вас крім ольгіно може повязати? Якийсь дивний симбіоз вималювавсяНаціоналіст український з чубом Козак - святоша християнськаПерекоти поле казахо/москово/єврейське з пейсами - шапо - святоша іудейськийГлобаліст з вимогами замінити в Україні російську на англійську-топ-менеджер - зрадіо...Що вас крім ольгіно може повязати? Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 21 тра, 2020 20:20, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22878 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 20:19 zРадио написав: pesikot написав: Вот тебе пруфы, где shapo соврал, что Яресько и.о. министра здравоохранения



Так что, балаболы вы оба. Вот тебе пруфы, гдесоврал, что Яресько и.о. министра здравоохраненияТак что, балаболы вы оба.



Ну ты деревня Просто интересно - наверняка же хоть раз в жизни тебя назвали чужим именем. Тот, кто это сделал, соврал, или оговорился? Ну ты деревняПросто интересно - наверняка же хоть раз в жизни тебя назвали чужим именем. Тот, кто это сделал, соврал, или оговорился?

Тем более что разница между ними несущественна - от того как попали в министры Украины будучи гражданками другой страны до последствий их "деятельности" Тем более что разница между ними несущественна - от того как попали в министры Украины будучи гражданками другой страны до последствий их "деятельности" Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3436 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 608 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 20:21 pesikot написав: shapo написав:

По себе судишь, порохобот.

Это у тебя проскакивает "у нас числишься" и пр. перлы По себе судишь, порохобот.Это у тебя проскакивает "у нас числишься" и пр. перлы



То как там про Яресько, она и.о. министра здравоохранения ?

Или извинишься, что напутал ? То как там про Яресько, она и.о. министра здравоохранения ?Или извинишься, что напутал ?

Это такие как ты порохоботы должны извиняться за такие "ценные" кадры от украинской диаспоры США Это такие как ты порохоботы должны извиняться за такие "ценные" кадры от украинской диаспоры США Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3436 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 608 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 20:24 zРадио написав: pesikot написав: Вот тебе пруфы, где shapo соврал, что Яресько и.о. министра здравоохранения



Так что, балаболы вы оба. Вот тебе пруфы, гдесоврал, что Яресько и.о. министра здравоохраненияТак что, балаболы вы оба.



Ну ты деревня Просто интересно - наверняка же хоть раз в жизни тебя назвали чужим именем. Тот, кто это сделал, соврал, или оговорился? Ну ты деревняПросто интересно - наверняка же хоть раз в жизни тебя назвали чужим именем. Тот, кто это сделал, соврал, или оговорился?

Тебе виднее про деревню, топ-менеджер.

Только соврал ваш питомец Тебе виднее про деревню, топ-менеджер.Только соврал ваш питомец "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4582 З нами з: 31.08.09 Подякував: 318 раз. Подякували: 967 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 20:26 Puente написав: Насправді це просто показник низької кваліфікації генералів - які і самі не можуть прийняти правильні рішенні - і не можуть пояснити вищому керівництву помилковість неправильних ... Насправді це просто показник низької кваліфікації генералів - які і самі не можуть прийняти правильні рішенні - і не можуть пояснити вищому керівництву помилковість неправильних ...

Kyiv Post опублікувала відкритий лист від мене президенту Петру Порошенку

щодо військової реформи. Це викликало ажіотаж просто тому, що велика

частина змісту раніше була прихована від громадськості.



З тих пір багато чого змінилося на краще, але і багато чого не змінилося,

або багато в чому все стало ще гірше. Радянська атмосфера страху у

військовій системі як і раніше сильна і руйнівна як ніколи. І вона вбиває

бойовий дух . Працюючи з Українським інститутом майбутнього, я зміг краще

зрозуміти, що важливо для реформи оборони і безпеки. Я побував на передовій

і в регіонах, поговорив з багатьма кандидатами у президенти, депутатами

Ради, мерами, політичними діячами. Найголовніше, я значно розширив контакти

з громадянським суспільством, особливо з тими чудовими волонтерами та

активістами, які підтримують збройні сили. Багато чого з того, що я зараз

пишу, висловлює позицію безпосередньо ваших людей та волонтерів, чоловіків

і жінок, які щодня борються на Донбасі за ваше право бути президентом. Я

зібрав воєдино їх думки про оборону і безпеку, тому що вони не можуть

говорити відкрито, побоюючись покарання. Це також знімає потребу говорити

одне і те ж по 40 разів і допомагає донести до суспільства те, що я кажу

кожному з вас.



Ви будете Верховним Головнокомандувачем Збройними силами. Але Ви візьмете

на себе відповідальність за організацію, розділену на дуже різні частини.

Перша частина, на передовій, складається з найкращих людей, яких має ваша

країна. Вони глибоко віддані Україні і щодня ризикують своїм життям заради

країни. Моліться, щоб вони не зупинилися. Багато з них визначні тим, що

виконують завдання, які виходять за рамки обов’язків їхнього рангу і

досвіду, маючи дуже обмежену бойову підготовку. Цими людьми зараз, в

основному, керують ті, хто останні роки воював з Росією за підтримки

чудових волонтерів. Але ця армія знаходиться в глибокому і постійному

стресі. Бригади страждають від зарозумілості старших офіцерів,

неадекватного прийняття рішень, 5-ї колони, що свідомо руйнує систему, як

це було до 2014 року, незрозумілих перевірок, задушливої паперової

бюрократії, відсутності належного обладнання та серйозної нестачі тактичної

та оперативної підготовки, навчань. Все це відбувається в той час як багато

хто місяць за місяцем живе на передовій в повному убозтві і лайні. Маслоу

би плакав від розпачу. Вести опосередковану війну з Росією простіше, тому

що принаймні це протистояння можна побачити й оцінити. Внутрішні спроби

знищити армію і халатне ставлення просто бентежать солдатів і знищують їх

бойовий дух.



Друга частина армії – це армія, що презентує паради, славу, зв’язки з

громадськістю, гендерну рівність, прекрасні столові і хорошу їжу,

міжнародну підтримку, конкурси, зустрічі і конференції. Як наочно

продемонструвала програма будівництва, ця армія часто існує більше для

галочки, ніж для реальних дій. Солдати називають це «зразково-показовим».

По-англійськи ми б сказали «прикрашена фігня». Це армія, яку бачить, в

основному, громадськість і міжнародне співтовариство. Як і фронтова армія,

тут є багато чудових людей, багато хороших частин і героїв. Крім того,

країни НАТО проводять велику кількість заходів з підготовки і цінного

навчання, такі як «Combat Resolve», «Sea Breeze» і «Rapid Trident». Вони

дуже потрібні військовим силам. Але, незважаючи на це, ці два світи існують

далеко один від одного і дійсно зустрічаються тільки тоді, коли бригади

змінюються. Часто дуже важко зрозуміти, як ця армія тилу співвідноситься з

лінією фронту.



Наступний рівень складності в системі безпеки створюють інші організації

під вашим майбутнім керівництвом. Роль і завдання Національної гвардії

абсолютно неясні. Вони є «армією» з точки зору техніки та людей, але не

мають ясності щодо чесної мети, крім, мабуть, захисту політичної системи.

Якщо вони повинні бути армією, то вони повинні йти в армію, а не

знаходитися окремо. Цей розкол повністю збиває з пантелику більш широку

систему оборони і витрачає даремно дорогоцінних людей і оборонні кошти. У

вас також є сили спеціального призначення, військово-морський флот і

військово-повітряні сили, але вони все ще не повністю використовують свої

здібності і страждають від тієї ж бюрократичної нісенітниці з боку

центральних штабів, що і армія. У командувача ВМС навіть немає відповідного

бюджету.



Ви також будете президентом цінних добровольчих батальйонів. Буквально

ніхто з нинішніх керівників вищої ланки не говорить про добровольців з

належною повагою. Були навіть спроби звинуватити їх у військових поразках.

Це неправильно. Вони по праву заслужили своє місце в національній історії,

але сьогодні, за рідкісними винятками, вони знаходяться поза грою та є

розколотими. Проблема тут у тому, що Україна потребує цілеспрямованості та

енергії добровольців для резервних військ. Але військова система цього не

визнає і не хоче. Їй потрібен контроль, а не енергія. Країна повинна

взаємодіяти з громадськістю для формування резервних військ, оскільки вони

мають доведені здібності, необхідні для боротьби з Росією. Без чудових

добровольців і їх незрівнянної любові до армії лінія фронту заслабла б і

швидко зійшла нанівець. Ваші постійні завдання будуть полягати в тому, щоб

знову мотивувати чоловіків і жінок забутої лінії фронту, забезпечити сильне

керівництво реальною армійською реформою і резервами, знайти людей, які

будуть робити це за вас чесно і правильно.



Ваше призначення не вимагає від вас бути генералом-любителем. Це не вимагає

від вас прийняття повсякденних рішень щодо бойових дій. Це армійські

справи. Ви повинні триматися від цього подалі, поки не відчуєте, що справи

йдуть не належним чином. Ваше завдання – вибрати грамотну, і я пропоную

англомовну, цивільну людину підходящу на пост Міністра оборони. Чому це

необхідно? Країна потребує кваліфікованого

менеджера, щоб зробити військові сили ефективними з точки зору керівництва,

бюджету, людських ресурсів, кращих процесів, ІТ, обладнання та закупівель,

а також виправити нинішню нісенітницю, що відбувається у сфері житла для

військовослужбовців і розвитку бригад Національної гвардії. Потім ви

повинні обрати Начальника Генерального штабу. Настав час змін і нового

західного підходу до керівництва. Радянська модель явно руйнує

мотивацію .



Ваша перша роль при вступі на посаду полягатиме в забезпеченні силам

чіткого стратегічного політичного спрямування. Це повинно бути легко

зрозумілим, щоб це можна було перетворити на військові накази, в які кожен

солдат може вірити і яким він може слідувати. Якщо ви не можете цього

зробити, то, можливо, ви шукаєте не ту роботу, тому що від цього залежить

виживання країни. Як і Черчіль, ви повинні бути готові змінити свою команду

коли вона зазнає невдачі, втомиться або просто не буде в силах справлятися

з завданнями. Свіжа кров необхідна регулярно для того, щоб підтримувати

функціонування системи. Ви повинні змінювати людей часто і скрізь, щоб

навчати їх і тестувати їх. Ви не повинні боятися залучення громадян і

молоді в систему. Деякі люди можуть зазнати невдачі. Краще вони провалять

опосередковану війну зараз і ви звільните їх, ніж вони провалять реальну

війну проти Росії завтра.



Ви можете зробити вибір слідувати нинішній політиці дотримання Мінських

домовленостей, тому що занадто агресивна політика може дати Росії

виправдання для повноцінного вторгнення. Але продовження цієї пасивної політики також пов’язане з багатьма

ризиками. Солдати вже втомилися чекати і вмирати без видимого позитивного

результату . Багато хто в ОБСЄ також явно проти них, і ворог

самовільно ігнорує Мінські домовленості. Ініціатива була повністю втрачена.

Як згадувалося в Kyiv Post минулого року, це найгірший злочин, який може

здійснити будь-який уряд. Якщо ви робите цей вибір, то на варті безпеки

повинен бути затверділий бетон, а не бруд та колоди. Інженери повинні

активно працювати для щоденної підтримки військ. Система повинна подвоїти

зусилля для поліпшення підтримки лінії фронту в таких областях, як

санітарія (багато вбиралень є просто огидними), більша кількість легко

змінюваної уніформи, краща їжа, краща система підтримки здоров’я та

чистоти. Якщо ви хочете, щоб люди помирали, принаймні, нехай вони

стикаються з ворогом чистими і здоровими. Ви повинні дати їм більше бойової

техніки. Збільшення кількості танків – не є простою відповіддю на цей бій.

Необхідно підвищити потенціал батальйонів і рот. Це повинно включати в себе

наявність обладнання для забезпечення бойових дій в нічний час, засобів

протитанкової оборони, легких позашляховиків і траншейних екскаваторів,

роботизованих датчиків, захищених радіоприймачів, технологічних рішень для

iPad, правильних боєприпасів для бою і кращої тактичної та оперативної

підготовки. Все вищеперераховане є набагато більш ефективним для перемоги у

битві. Якщо ви не розумієте цього, будь-який з радників (навіть я) може

допомогти. Ще важливіше відрізати «мертву руку» контролю і припинити дурні

перевірки з вищих штабів. Ваш справжній апетит до реформ буде оцінюватися

відповідно до цього і відповідно до вашої здатності усунути воістину

безглузду дурість «перевірок задля перевірок».

Дайте волю командирам бригад і батальйонів битися, як ви від них цього

вимагаєте. Якщо вони недостатньо кваліфіковані, ви повинні замінити їх, але

не контролювати. Навіть якщо ви виберете Мінську лінію, необхідно

перехопити ініціативу. Для здорової атмосфери в армії життєво важливо, щоб

ви ставили позитивні цілі і вимагали реальних реформ.



Ви повинні бути занепокоєні приходом Росії. Нинішній голова РНБО, Турчинов,

абсолютно ясно дає зрозуміти, що це реальна загроза. Для того щоб впевнено

протистояти цьому, існує велика потреба в підготовці до спільних мобільних

операцій. Нинішня система ще не охоплює це, оскільки акцент в Донбасі

робиться на окопну війну з сепаратистськими військами-посередниками, а не з

самою Росією. Не треба плутати тактику і технічні навички стрільби з

оперативним мистецтвом. Вони дуже різні. Росія буде пред’являти зовсім інші

вимоги. Росію можна перемогти тільки за допомогою маневрів і делегування

повноважень на нижчі рівні. Це означає, що потрібно використовувати

будь-яку можливість, щоб рухатися швидко, там і тоді де і коли це необхідно

для боротьби. Затримка вбиває. І Іловайськ, і Дебальцеве ясно показали, що

жорстке централізоване управління, особливо бригадами і допоміжною

артилерією, є занадто повільним під час маневреного бою. Прагнення до

справжнього делегування повноважень і забезпечення того, щоб це дійсно

відбулося, має виходити від вас і тільки від вас, оскільки їх керівництво

ніколи цього не допустить.



Ви скоро задастеся питанням, чому справи в армії займають так багато часу.

Система управління і політики порушена. Саме ви можете спрямувати роботу

вашого Міністра і Начальника Генерального штабу на внесення змін до порядку

роботи системи. Документи щодо дисципліни і контролю повністю застаріли. Це

схоже на спробу поїхати в Індію користуючись розкладом автобусів Бельгії

1960 року. Документи просто не мають ніякого відношення до реальності.

Бойові документи також застаріли. Навіть нові написані документи

відправляють нас «вперед в радянське минуле». Вони написані таким чином, що

якщо офіцер порушить ці норми, він може бути (і буде) покараний. Це є

нонсенсом на сучасному полі бою, де вимоги противника, підкріплені новими

технологіями і тактикою, змінюються щодня. Американська консультативна

група написала багато нових документів для особового складу – я їх бачив.

Волонтери-консультанти підготували відмінні нові бойові посібники – я їх

бачив. Де вони знаходяться зараз? Вони, звичайно, не там, де справді

потрібні, не на передовій.



Ви також повинні будете мати справу з прокуратурою. Ці органи зосереджені

на покаранні солдатів за те, що вони виконують свою роботу належним чином,

а не за корупцію, зловживання владою і залякування або за недбалість.

Коротше кажучи, ті чесні офіцери і солдати, які докладають всіх зусиль для

захисту країни, мають найбільший ризик судового переслідування. Ваша

система дисципліни перевернута з ніг на голову. Нам потрібен новий

дисциплінарний закон і система, що базується на військовій службі

правопорядку, для захисту солдатів від свавілля. Військові будуть

знаходитися поза зоною ризику. Щоб протистояти Росії, система повинна

реагувати адекватно у ситуаціях, пов’язаних з ризиками.



Наступне стосується вдосконалення системи управління. Необхідно знищити

паперову бюрократію на фронті і в підрозділах. Після 4 років війни лінія

фронту як і раніше завалена паперовими вимогами. Це означає, що вам

потрібно більше офіцерів, тільки для того, щоб Генеральний штаб та МОУ були

задоволені. Бригади витрачають дорогоцінний час на те, щоб відповідати на

безглузді паперові запити, а не на планування операцій і підготовку. Немає

ніяких центральних баз даних або адекватних систем взагалі. Цим

смертоносним процесом керує Генеральний штаб та МОУ. Це певне є робота 5-ї

колони. Жоден офіцер, який називає себе професіоналом, ніколи не погодиться

на таку дурну схему. Для країни, яка, за словами нинішнього президента,

знаходиться на передовій IT технологій, є відверто злочинним тримати армію

в середньовіччі. Це вбиває людей. Це не питання коштів, це просто зневага.

Не повинно бути ніяких паперових листувань у штабі АТО, крім життєво

важливих листів командирів щодо загиблих або важко поранених бійців сім’ям.



Ви також будете людиною, яка говорить з урядами країн НАТО про те,

наскільки добре стандарти НАТО дотримуються у ваших збройних силах. Я

рекомендую вам прочитати статтю, яку я написав на цю тему. Вона знаходиться

тут. Все ще занадто багато уваги приділяється технічним аспектам і піару, а

не роботі над загальними цінностями. Занадто багато нісенітниці говорять

публічно про те, як добре йдуть справи в країні. НАТО не обдуриш. Про це

можна говорити набагато більше.



Остання зона вашої відповідальності і, мабуть,

найважливіша – це створення належної кадрової системи. В даний час проблема

з цим полягає не тільки в тому, що менеджери по персоналу не підходять для

поставленої мети, але і в тому, що цінності, які лежать в основі рішення

про вибір кандидата, абсолютно невірні . Занадто багато уваги

приділяється лояльності до керівництва і дотриманню складних бюрократичних

правил. Рішення повинні ґрунтуватися на таких цінностях – результати і

результативність, лідерські якості, моральна і фізична стійкість, високий

рівень етики, чесність і порядність, фізична підготовленість, професійна

компетентність і очевидний особистісний розвиток . На даний момент забута

армія на лінії фронту має багато офіцерів і сержантів, які ранжуються

набагато нижче їх реальних здібностей і потенціалу, в той час як армія тилу

має людей, які мають ранги та посади, що набагато перевищують їх здібності.

Багато посад просто не потрібні – вони уповільнюють роботу і з’їдають

ресурси. Вашому новому Міністру знадобиться багато часу, щоб відновити і

збалансувати систему, але це має бути зроблено, якщо ви хочете прогресувати

і перемагати.



Кожен офіцер має надтерміново пройти комісію і бути переатестованим. Я дуже

часто бачив лейтенантів, які мали б бути полковниками та полковників, які

мали б бути сержантами. Це не повинно бути схоже на чергову «рожеву та

пухнасту» поліцейську реформу. Ваші співробітники не знають, як це зробити

правильно, кого включити до складу комісії та які якості є необхідними або

якими можна пожертвувати (наприклад, навичка заповнювати журнали перевірки

журналів). Їм буде потрібна серйозна допомога громадськості. Країні надто

важливо, щоб це було, або виглядало, черговою медіа-перемогою. Рада має

включати людей, яким Ви довіряєте через високий рівень посади, які можуть

справедливо судити про те, що вони бачать і чують. Як я писав раніше в Kyiv

Post, « маленька радянська армія не може перемогти велику радянську армію ».

Тільки гнучкі бойові дії зі швидким обдумуванням можуть зробити це, і це

означає, що потрібно обирати тих офіцерів, які демонструють мужність,

цілісність, талант і інтелект, щоб визначити майбутнє країни. Ви повинні

переконатися, що їх обрано, і вони отримують підтримку .



І нарешті, якщо ви дійсно хочете зрозуміти ситуацію на реальній лінії

фронту, а не на лінії фронту на фотографіях, ви повинні поїхати туди без

попереднього повідомлення. Ви повинні пройти по брудних окопах зі своїми

майбутніми солдатами і уважно їх послухати. Але не робіть з цього

піар-трюк. Я вважаю, ви і самі все це розумієте. Якщо Ви серйозно ставитеся

до цієї роботи, Ви повинні піти туди.



Бажаю удачі.



https://www.kyivpost.com/article/opinio ... ident.html Kyiv Post опублікувала відкритий лист від мене президенту Петру Порошенкущодо військової реформи. Це викликало ажіотаж просто тому, що великачастина змісту раніше була прихована від громадськості.З тих пір багато чого змінилося на краще, але і багато чого не змінилося,або багато в чому все стало ще гірше.. Працюючи з Українським інститутом майбутнього, я зміг кращезрозуміти, що важливо для реформи оборони і безпеки. Я побував на передовійі в регіонах, поговорив з багатьма кандидатами у президенти, депутатамиРади, мерами, політичними діячами. Найголовніше, я значно розширив контактиз громадянським суспільством, особливо з тими чудовими волонтерами таактивістами, які підтримують збройні сили. Багато чого з того, що я заразпишу, висловлює позицію безпосередньо ваших людей та волонтерів, чоловіківі жінок, які щодня борються на Донбасі за ваше право бути президентом. Язібрав воєдино їх думки про оборону і безпеку, тому що вони не можутьговорити відкрито, побоюючись покарання. Це також знімає потребу говоритиодне і те ж по 40 разів і допомагає донести до суспільства те, що я кажукожному з вас.Ви будете Верховним Головнокомандувачем Збройними силами. Але Ви візьметена себе відповідальність за організацію, розділену на дуже різні частини.Перша частина, на передовій, складається з найкращих людей, яких має вашакраїна. Вони глибоко віддані Україні і щодня ризикують своїм життям зарадикраїни. Моліться, щоб вони не зупинилися. Багато з них визначні тим, щовиконують завдання, які виходять за рамки обов’язків їхнього рангу ідосвіду, маючи дуже обмежену бойову підготовку. Цими людьми зараз, восновному, керують ті, хто останні роки воював з Росією за підтримкичудових волонтерів. Але ця армія знаходиться в глибокому і постійномустресі. Бригади страждають від зарозумілості старших офіцерів,неадекватного прийняття рішень, 5-ї колони, що свідомо руйнує систему, якце було до 2014 року, незрозумілих перевірок, задушливої паперовоїбюрократії, відсутності належного обладнання та серйозної нестачі тактичноїта оперативної підготовки, навчань. Все це відбувається в той час як багатохто місяць за місяцем живе на передовій в повному убозтві і лайні. Маслоуби плакав від розпачу. Вести опосередковану війну з Росією простіше, томущо принаймні це протистояння можна побачити й оцінити. Внутрішні спробизнищити армію і халатне ставлення просто бентежать солдатів і знищують їхбойовий дух.Друга частина армії – це армія, що презентує паради, славу, зв’язки згромадськістю, гендерну рівність, прекрасні столові і хорошу їжу,міжнародну підтримку, конкурси, зустрічі і конференції. Як наочнопродемонструвала програма будівництва, ця армія часто існує більше длягалочки, ніж для реальних дій. Солдати називають це «зразково-показовим».По-англійськи ми б сказали «прикрашена фігня». Це армія, яку бачить, восновному, громадськість і міжнародне співтовариство. Як і фронтова армія,тут є багато чудових людей, багато хороших частин і героїв. Крім того,країни НАТО проводять велику кількість заходів з підготовки і цінногонавчання, такі як «Combat Resolve», «Sea Breeze» і «Rapid Trident». Вонидуже потрібні військовим силам. Але, незважаючи на це, ці два світи існуютьдалеко один від одного і дійсно зустрічаються тільки тоді, коли бригадизмінюються. Часто дуже важко зрозуміти, як ця армія тилу співвідноситься злінією фронту.Наступний рівень складності в системі безпеки створюють інші організаціїпід вашим майбутнім керівництвом. Роль і завдання Національної гвардіїабсолютно неясні. Вони є «армією» з точки зору техніки та людей, але немають ясності щодо чесної мети, крім, мабуть, захисту політичної системи.Якщо вони повинні бути армією, то вони повинні йти в армію, а незнаходитися окремо. Цей розкол повністю збиває з пантелику більш широкусистему оборони і витрачає даремно дорогоцінних людей і оборонні кошти. Увас також є сили спеціального призначення, військово-морський флот івійськово-повітряні сили, але вони все ще не повністю використовують своїздібності і страждають від тієї ж бюрократичної нісенітниці з бокуцентральних штабів, що і армія. У командувача ВМС навіть немає відповідногобюджету.Ви також будете президентом цінних добровольчих батальйонів. Буквальноніхто з нинішніх керівників вищої ланки не говорить про добровольців зналежною повагою. Були навіть спроби звинуватити їх у військових поразках.Це неправильно. Вони по праву заслужили своє місце в національній історії,але сьогодні, за рідкісними винятками, вони знаходяться поза грою та єрозколотими. Проблема тут у тому, що Україна потребує цілеспрямованості таенергії добровольців для резервних військ. Але військова система цього невизнає і не хоче. Їй потрібен контроль, а не енергія. Країна повиннавзаємодіяти з громадськістю для формування резервних військ, оскільки вонимають доведені здібності, необхідні для боротьби з Росією. Без чудовихдобровольців і їх незрівнянної любові до армії лінія фронту заслабла б ішвидко зійшла нанівець. Ваші постійні завдання будуть полягати в тому, щобзнову мотивувати чоловіків і жінок забутої лінії фронту, забезпечити сильнекерівництво реальною армійською реформою і резервами, знайти людей, якібудуть робити це за вас чесно і правильно.Ваше призначення не вимагає від вас бути генералом-любителем. Це не вимагаєвід вас прийняття повсякденних рішень щодо бойових дій. Це армійськісправи. Ви повинні триматися від цього подалі, поки не відчуєте, що справийдуть не належним чином. Ваше завдання – вибрати грамотну, і я пропонуюангломовну, цивільну людину підходящу на пост Міністра оборони. Чому ценеобхідно?Ваша перша роль при вступі на посаду полягатиме в забезпеченні силамчіткого стратегічного політичного спрямування. Це повинно бути легкозрозумілим, щоб це можна було перетворити на військові накази, в які коженсолдат може вірити і яким він може слідувати. Якщо ви не можете цьогозробити, то, можливо, ви шукаєте не ту роботу, тому що від цього залежитьвиживання країни. Як і Черчіль, ви повинні бути готові змінити свою командуколи вона зазнає невдачі, втомиться або просто не буде в силах справлятисяз завданнями. Свіжа кров необхідна регулярно для того, щоб підтримуватифункціонування системи. Ви повинні змінювати людей часто і скрізь, щобнавчати їх і тестувати їх. Ви не повинні боятися залучення громадян імолоді в систему. Деякі люди можуть зазнати невдачі. Краще вони провалятьопосередковану війну зараз і ви звільните їх, ніж вони провалять реальнувійну проти Росії завтра.Ви можете зробити вибір слідувати нинішній політиці дотримання Мінськихдомовленостей, тому що занадто агресивна політика може дати Росіївиправдання для повноцінного вторгнення. Але. Багато хто в ОБСЄ також явно проти них, і ворогсамовільно ігнорує Мінські домовленості. Ініціатива була повністю втрачена.Як згадувалося в Kyiv Post минулого року, це найгірший злочин, який можездійснити будь-який уряд. Якщо ви робите цей вибір, то на варті безпекиповинен бути затверділий бетон, а не бруд та колоди. Інженери повинніактивно працювати для щоденної підтримки військ. Система повинна подвоїтизусилля для поліпшення підтримки лінії фронту в таких областях, яксанітарія (багато вбиралень є просто огидними), більша кількість легкозмінюваної уніформи, краща їжа, краща система підтримки здоров’я тачистоти. Якщо ви хочете, щоб люди помирали, принаймні, нехай вонистикаються з ворогом чистими і здоровими. Ви повинні дати їм більше бойовоїтехніки. Збільшення кількості танків – не є простою відповіддю на цей бій.Необхідно підвищити потенціал батальйонів і рот. Це повинно включати в себенаявність обладнання для забезпечення бойових дій в нічний час, засобівпротитанкової оборони, легких позашляховиків і траншейних екскаваторів,роботизованих датчиків, захищених радіоприймачів, технологічних рішень дляiPad, правильних боєприпасів для бою і кращої тактичної та оперативноїпідготовки. Все вищеперераховане є набагато більш ефективним для перемоги убитві. Якщо ви не розумієте цього, будь-який з радників (навіть я) можедопомогти. Ще важливіше відрізати «мертву руку» контролю і припинити дурніперевірки з вищих штабів. Ваш справжній апетит до реформ буде оцінюватисявідповідно до цього і відповідно до вашої здатності усунути воістинубезглузду дурість «перевірок задля перевірок».Дайте волю командирам бригад і батальйонів битися, як ви від них цьоговимагаєте. Якщо вони недостатньо кваліфіковані, ви повинні замінити їх, алене контролювати. Навіть якщо ви виберете Мінську лінію, необхідноперехопити ініціативу. Для здорової атмосфери в армії життєво важливо, щобви ставили позитивні цілі і вимагали реальних реформ.Ви повинні бути занепокоєні приходом Росії. Нинішній голова РНБО, Турчинов,абсолютно ясно дає зрозуміти, що це реальна загроза. Для того щоб впевненопротистояти цьому, існує велика потреба в підготовці до спільних мобільнихоперацій. Нинішня система ще не охоплює це, оскільки акцент в Донбасіробиться на окопну війну з сепаратистськими військами-посередниками, а не зсамою Росією. Не треба плутати тактику і технічні навички стрільби зоперативним мистецтвом. Вони дуже різні. Росія буде пред’являти зовсім іншівимоги. Росію можна перемогти тільки за допомогою маневрів і делегуванняповноважень на нижчі рівні. Це означає, що потрібно використовуватибудь-яку можливість, щоб рухатися швидко, там і тоді де і коли це необхіднодля боротьби. Затримка вбиває. І Іловайськ, і Дебальцеве ясно показали, щожорстке централізоване управління, особливо бригадами і допоміжноюартилерією, є занадто повільним під час маневреного бою. Прагнення досправжнього делегування повноважень і забезпечення того, щоб це дійсновідбулося, має виходити від вас і тільки від вас, оскільки їх керівництвоніколи цього не допустить.Ви скоро задастеся питанням, чому справи в армії займають так багато часу.Система управління і політики порушена. Саме ви можете спрямувати роботувашого Міністра і Начальника Генерального штабу на внесення змін до порядкуроботи системи. Документи щодо дисципліни і контролю повністю застаріли. Цесхоже на спробу поїхати в Індію користуючись розкладом автобусів Бельгії1960 року. Документи просто не мають ніякого відношення до реальності.Бойові документи також застаріли. Навіть нові написані документивідправляють нас «вперед в радянське минуле». Вони написані таким чином, щоякщо офіцер порушить ці норми, він може бути (і буде) покараний. Це єнонсенсом на сучасному полі бою, де вимоги противника, підкріплені новимитехнологіями і тактикою, змінюються щодня. Американська консультативнагрупа написала багато нових документів для особового складу – я їх бачив.Волонтери-консультанти підготували відмінні нові бойові посібники – я їхбачив. Де вони знаходяться зараз? Вони, звичайно, не там, де справдіпотрібні, не на передовій.Ви також повинні будете мати справу з прокуратурою. Ці органи зосередженіна покаранні солдатів за те, що вони виконують свою роботу належним чином,а не за корупцію, зловживання владою і залякування або за недбалість.Коротше кажучи, ті чесні офіцери і солдати, які докладають всіх зусиль длязахисту країни, мають найбільший ризик судового переслідування. Вашасистема дисципліни перевернута з ніг на голову. Нам потрібен новийдисциплінарний закон і система, що базується на військовій службіправопорядку, для захисту солдатів від свавілля. Військові будутьзнаходитися поза зоною ризику. Щоб протистояти Росії, система повиннареагувати адекватно у ситуаціях, пов’язаних з ризиками.Наступне стосується вдосконалення системи управління. Необхідно знищитипаперову бюрократію на фронті і в підрозділах. Після 4 років війни лініяфронту як і раніше завалена паперовими вимогами. Це означає, що вампотрібно більше офіцерів, тільки для того, щоб Генеральний штаб та МОУ булизадоволені. Бригади витрачають дорогоцінний час на те, щоб відповідати набезглузді паперові запити, а не на планування операцій і підготовку. Немаєніяких центральних баз даних або адекватних систем взагалі. Цимсмертоносним процесом керує Генеральний штаб та МОУ. Це певне є робота 5-їколони. Жоден офіцер, який називає себе професіоналом, ніколи не погодитьсяна таку дурну схему. Для країни, яка, за словами нинішнього президента,знаходиться на передовій IT технологій, є відверто злочинним тримати арміюв середньовіччі. Це вбиває людей. Це не питання коштів, це просто зневага.Не повинно бути ніяких паперових листувань у штабі АТО, крім життєвоважливих листів командирів щодо загиблих або важко поранених бійців сім’ям.Ви також будете людиною, яка говорить з урядами країн НАТО про те,наскільки добре стандарти НАТО дотримуються у ваших збройних силах. Ярекомендую вам прочитати статтю, яку я написав на цю тему. Вона знаходитьсятут. Все ще занадто багато уваги приділяється технічним аспектам і піару, ане роботі над загальними цінностями. Занадто багато нісенітниці говорятьпублічно про те, як добре йдуть справи в країні. НАТО не обдуриш. Про цеможна говорити набагато більше.. Занадто багато увагиприділяється лояльності до керівництва і дотриманню складних бюрократичнихправил.. На даний момент забутаармія на лінії фронту має багато офіцерів і сержантів, які ранжуютьсянабагато нижче їх реальних здібностей і потенціалу, в той час як армія тилумає людей, які мають ранги та посади, що набагато перевищують їх здібності.Багато посад просто не потрібні – вони уповільнюють роботу і з’їдаютьресурси. Вашому новому Міністру знадобиться багато часу, щоб відновити ізбалансувати систему, але це має бути зроблено, якщо ви хочете прогресуватиі перемагати.Кожен офіцер має надтерміново пройти комісію і бути переатестованим. Я дужечасто бачив лейтенантів, які мали б бути полковниками та полковників, якімали б бути сержантами. Це не повинно бути схоже на чергову «рожеву тапухнасту» поліцейську реформу. Ваші співробітники не знають, як це зробитиправильно, кого включити до складу комісії та які якості є необхідними абоякими можна пожертвувати (наприклад, навичка заповнювати журнали перевіркижурналів). Їм буде потрібна серйозна допомога громадськості. Країні надтоважливо, щоб це було, або виглядало, черговою медіа-перемогою. Рада маєвключати людей, яким Ви довіряєте через високий рівень посади, які можутьсправедливо судити про те, що вони бачать і чують. Як я писав раніше в KyivPost, «».Тільки гнучкі бойові дії зі швидким обдумуванням можуть зробити це, і цеозначає, щоІ нарешті, якщо ви дійсно хочете зрозуміти ситуацію на реальній лініїфронту, а не на лінії фронту на фотографіях, ви повинні поїхати туди безпопереднього повідомлення. Ви повинні пройти по брудних окопах зі своїмимайбутніми солдатами і уважно їх послухати. Але не робіть з цьогопіар-трюк. Я вважаю, ви і самі все це розумієте. Якщо Ви серйозно ставитесядо цієї роботи, Ви повинні піти туди.Бажаю удачі. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28595 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 61606161616261636164> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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