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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6161616261636164>
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 20:26

  budivelnik написав:
  detroytred написав:То есть Вы притянули аргументы с потолка, как захотелось.
Зверніть увагу-коли я Вам відповідав - я передбачив повністю Вашу реакцію....
Це говорить про те ,що у нас різне бачення розвитку.

Я розумію,що швидкість розвитку є максимально допустимою ,
- з данним набором людей(Ленін казав - соціалізм ми будемо будувати людьми ,вихованими при капіталізмі), ми будуєма капіталізм з людьми вихованими при соціалізмі
- з данним набором Держав які проти нашого успіху( в данному випадку Росія) і це підтверджено агресією
- з данним набором Друзів ( які деколи заглядають в рот росії бо є її найбільшими економічними партнерами на відміну від нас)

Ви вважаєте швидкість розвитку -мінімально допустимою...

Але як тільки я пропоную прискоритись хоч в якихось галузях(наприклад мовна) - Ви відразу стаєте на диби...
Я це розумію ,це Ваша мова і чого Ви повинні її міняти....
Але як Ви не зрозумієте - реформи це не ать-два, це набір тисяч факторів.кожен з яких мізерний.але відсутність навіть одного - може повністю розвалити весь механізм змін.

Ещё бы не передбачали-то?
Я Вам свои аргументы уже многократно излагал.

Я Вам только что написал, что хоть через 2 минуты на мовi ...

Наш народ запросто выдерживает поднятие тарифов, кратные девальвации, повышения цен и т.д.
В то время, когда на Западе от на порядок меньших ужиманий забастовки по всей стране.
А Вы аргументируете страшилками ... воспротивится (типа путын нападёт).

Да везде народ активно сопротивлялся реформам...
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 21 тра, 2020 20:33, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 20:27

  shapo написав:
  pesikot написав:
  shapo написав:
По себе судишь, порохобот.
Это у тебя проскакивает "у нас числишься" и пр. перлы


То как там про Яресько, она и.о. министра здравоохранения ?
Или извинишься, что напутал ?

Это такие как ты порохоботы должны извиняться за такие "ценные" кадры от украинской диаспоры США

Ты наврал и извинятся за своё враньё не хочешь
zRadio, у тебя тупые подчиненные
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 20:32

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:У меня аргумент: в связке управленец-исполнитель в 20-21 веке при общественном характере труда ключевая роль за управленцем.
И даже при равной роли разорвать порочный круг, первому начать гораздо проще именно управленцу.
Власть имущим, а не пересичному населению.
Без проблем....
Питання тільки вагових коефіцієнтів....
У нас є - 100 000 управлінців( на всіх сходинках Державного керівництва)
у нас є - 40 000 000 населення( я не настоюю на цифрі.взяв спрощено ,щоб легше було порівнювати) , з яких 20 000 000 - є активними створювачами
Таким чином
На одного управлінця - 200 виконавців....
Нехай вплив управлінця в 10 разів сильніший від впливу виконавця
Тобто
В управлінця - 10 одиниць впливу
у виконавця - 1 одиниця впливу
Загальний ефект роботи 1 * 10 + 200 * 1 = 210....тобто вплив управлінця на кінцевий результат всього 5% :D :D :D
Да не работает такая математика в 21 веке.
Одно неверное решение управленца может запороть весь общий результат.
Одно нью-хау решение (внедрение решения) управленца может поднять результат на тысячи процентов.
Косяк одного исполнителя может запороть весь результат.
Но вот доленосных (значимых) телодвижений один исполнитель, как правило, не выдаёт и не выдаст. Это не то звено.
Ждать же пока все исполнители созреют до более высокого выхлопа - долго.
1 Математика що в мінус десятому столітті ,що в 21 столітті - працює однаково
2 Чим на меншому рівні керівник - тим меншою кількістю людей він керує ,а тому його геніальне рішення може принести як плюс1000% так і мінс 1000%...але тільки для тої групи.якою він керує.
Ви самі казали про ліфти
Ліфти побудовані таким чином - що наверх .авантюристи.які можуть приймати рішення.які приведуть до плюс/мінус 1000% - потрапити не можуть...вони згорять на перших керівних ланках.після першого ж провалу.
А так як поверхів приблизно 20 - то чим вище - тим менший вплив,бо краще синиця в руках,ніж журавель в небі
  detroytred написав:Вот кто в Вашем бизнесе поддерживает рост?
Вы или сами исполнители?
Вы ждёте, пока они созреют?))
1 Я показник не коректний
Мені 55+, тому я не цікавлюсь ростом - мені б зберегти те що вже є :D
2 Я повністю залежу від виконавців, але в мене є одна хороша для мене штучка
Таких як я - 5 % , а виконавців 95% , тому я перебираю їх, вони перебирають мене....
Підібравши необхідних - я тільки контролюю їх роботу.
Друге питання , що те що потребує 200 людино*годин роботи , я можу проконтролювати витративши своїх 10-20...
На цьому все побудовано.

ПС
При цьому , є море речей, які особисто мені не цікаві (в розрізі витрачений час/отриманий дохід) бо мій робочий час досить дорогий , але які можуть використати мої підлеглі( за власною ініціативою.я можку навіть деколи підказати) щоб підняти свої доходи(погодинні) на 10-15 %.....
Будете здивовані - практично ніхто цього робити не хоче...йому легше не напрягаючись...або зробити щось важче фізично ,ніж те саме легше,але постійно обдумуючи як.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 20:34

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Яресько после командировки и успешной (для кредиторов) реструктуризации долга Украины


В чому успішність кредиторів, в тому що 20% боргу списали, а могли би взагалі, якби у руля був каломойський всіх послати?
Чи в тому, що якщо Зе, напевно вже на другий термін, бо з першим явно не складається почне видавати по 8% росту ВВП, то кредиторам щось там прибуде?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 20:36

  detroytred написав:Наш народ запросто выдерживает поднятие тарифов, кратные девальвации, повышения цен и т.д.
В то время, когда на Западе от на порядок меньших ужиманий забастовки по всей стране.
По тарифам
1 Ті хто працював по білому - для тих тарифи впали за рахунок зменшення ЄСВ
2 Ті хто не працював - не мають морального права виступати
3 Наші тарифи в порівнянні з тарифами Європи - в рази менші
4 Море греків живе на
200євро компенсації на житло+200євро грошима+200євро талонами на продукти(речі)... і це при тому що житло в Греції від 400 євро в місяць....
В кого ситуація гірша
В нашого пенсіонера з 2300 пенсії+субсидія
чи в описаного мною грека?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 20:38

  pesikot написав:
  shapo написав:

Это такие как ты порохоботы должны извиняться за такие "ценные" кадры от украинской диаспоры США

Ты наврал и извинятся за своё враньё не хочешь
zRadio, у тебя тупые подчиненные

1) Это ты тут работаешь, для остальных это развлечение
2) Разница между Супрун и Яресько минимальна. Если Яреська попала через братана, то Супрун тоже кто-то навязал.
3) Если ты начнёшь извиняться за свое вранье которое ты тут выдал то тебе это нужно начинать делать с утра и заканчивать когда солнце сядет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 20:39

  Козак-характерник написав:Відповідь пряма і однозначна - пуйло. РФ - агресор. Але я в тім пості наголошував дещо на іншому, чия злочинна діяльність-бездіяльність потурала агресору? Відповідь теж пряма і однозначна - Порошенко. Людина, що не виконала свої ПРЯМІ обовязки, як Головнокомандувача, не оголосила війну, загальну мобілізацію, надзвичайний стан. Це не право, а обовязок. Президент - гарант територіальної цілісності. Як на мене, це не просто бездіяльність, а свідомі дії, злочин - здача національного суверенітету. Національний зрадник, латентний, глибокозаконспірований агент РФ в Україні. І мене дивує, що патріотично налаштоване населення західної України повелося на цей розводняк. :shock: Порошенко - націоналіст. Ржунімагу. :mrgreen:

А чому ви не звинувачуєте Зелнського?
Зеленський - Головнокомандувач, гарант території і т.д.! Чому він не оголошує війну?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 20:40

  andrijk777 написав:
  Козак-характерник написав:Відповідь пряма і однозначна - пуйло. РФ - агресор. Але я в тім пості наголошував дещо на іншому, чия злочинна діяльність-бездіяльність потурала агресору? Відповідь теж пряма і однозначна - Порошенко. Людина, що не виконала свої ПРЯМІ обовязки, як Головнокомандувача, не оголосила війну, загальну мобілізацію, надзвичайний стан. Це не право, а обовязок. Президент - гарант територіальної цілісності. Як на мене, це не просто бездіяльність, а свідомі дії, злочин - здача національного суверенітету. Національний зрадник, латентний, глибокозаконспірований агент РФ в Україні. І мене дивує, що патріотично налаштоване населення західної України повелося на цей розводняк. :shock: Порошенко - націоналіст. Ржунімагу. :mrgreen:

А чому ви не звинувачуєте Зелнського?
Зеленський - Головнокомандувач, гарант території і т.д.! Чому він не оголошує війну?

Звинувачую теж. Просто цей персонаж мені зовсім не цікавий. Це не самостійна фігура в політиці.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 21 тра, 2020 20:42, всього редагувалось 2 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 20:41

Будивельник
Вот!
Задача управленца (можновладцiв) также состоит в том, чтобы стимулировать желание развивать бизнес.

А так да.
У Вас нетипичный бизнес для рынка. Лично у Вас. Рынок -- это конкуренция производителей, неуемное желание роста капитала.
А лично у Вас -- лично Вам, и лично работникам ничего более не нужно.


Для роста же капитала, развития рынка необходимо улучшать ... условия. Условия для развития.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 20:43

  detroytred написав:Будивельник
Вот!
Задача управленца (можновладцiв) также состоит в том, чтобы стимулировать желание развивать бизнес.

Будівельник не розуміє, що примусити, це не з нагайкою стояти і примушувати, а створювати відповідні умови, стимули... :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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