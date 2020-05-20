Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6161616261636164> Додано: Чет 21 тра, 2020 20:26 budivelnik написав: detroytred написав: То есть Вы притянули аргументы с потолка, как захотелось. То есть Вы притянули аргументы с потолка, как захотелось. Зверніть увагу-коли я Вам відповідав - я передбачив повністю Вашу реакцію....

Це говорить про те ,що у нас різне бачення розвитку.



Я розумію,що швидкість розвитку є максимально допустимою ,

- з данним набором людей(Ленін казав - соціалізм ми будемо будувати людьми ,вихованими при капіталізмі), ми будуєма капіталізм з людьми вихованими при соціалізмі

- з данним набором Держав які проти нашого успіху( в данному випадку Росія) і це підтверджено агресією

- з данним набором Друзів ( які деколи заглядають в рот росії бо є її найбільшими економічними партнерами на відміну від нас)



Ви вважаєте швидкість розвитку -мінімально допустимою...



Але як тільки я пропоную прискоритись хоч в якихось галузях(наприклад мовна) - Ви відразу стаєте на диби...

Я це розумію ,це Ваша мова і чого Ви повинні її міняти....

Але як Ви не зрозумієте - реформи це не ать-два, це набір тисяч факторів.кожен з яких мізерний.але відсутність навіть одного - може повністю розвалити весь механізм змін. Зверніть увагу-коли я Вам відповідав - я передбачив повністю Вашу реакцію....Це говорить про те ,що у нас різне бачення розвитку.Я розумію,що швидкість розвитку є максимально допустимою ,- з данним набором людей(Ленін казав - соціалізм ми будемо будувати людьми ,вихованими при капіталізмі), ми будуєма капіталізм з людьми вихованими при соціалізмі- з данним набором Держав які проти нашого успіху( в данному випадку Росія) і це підтверджено агресією- з данним набором Друзів ( які деколи заглядають в рот росії бо є її найбільшими економічними партнерами на відміну від нас)Ви вважаєте швидкість розвитку -мінімально допустимою...Але як тільки я пропоную прискоритись хоч в якихось галузях(наприклад мовна) - Ви відразу стаєте на диби...Я це розумію ,це Ваша мова і чого Ви повинні її міняти....Але як Ви не зрозумієте - реформи це не ать-два, це набір тисяч факторів.кожен з яких мізерний.але відсутність навіть одного - може повністю розвалити весь механізм змін.

Ещё бы не передбачали-то?

Я Вам свои аргументы уже многократно излагал.



Я Вам только что написал, что хоть через 2 минуты на мовi ...



Наш народ запросто выдерживает поднятие тарифов, кратные девальвации, повышения цен и т.д.

В то время, когда на Западе от на порядок меньших ужиманий забастовки по всей стране.

А Вы аргументируете страшилками ... воспротивится (типа путын нападёт).



Да везде народ активно сопротивлялся реформам... Ещё бы не передбачали-то?Я Вам свои аргументы уже многократно излагал.Я Вам только что написал, что хоть через 2 минуты на мовi ...Наш народ запросто выдерживает поднятие тарифов, кратные девальвации, повышения цен и т.д.В то время, когда на Западе от на порядок меньших ужиманий забастовки по всей стране.А Вы аргументируете страшилками ... воспротивится (типа путын нападёт).Да везде народ активно сопротивлялся реформам... Востаннє редагувалось detroytred в Чет 21 тра, 2020 20:33, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 22993 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 20:27 shapo написав: pesikot написав: shapo написав:

По себе судишь, порохобот.

Это у тебя проскакивает "у нас числишься" и пр. перлы По себе судишь, порохобот.Это у тебя проскакивает "у нас числишься" и пр. перлы



То как там про Яресько, она и.о. министра здравоохранения ?

Или извинишься, что напутал ? То как там про Яресько, она и.о. министра здравоохранения ?Или извинишься, что напутал ?

Это такие как ты порохоботы должны извиняться за такие "ценные" кадры от украинской диаспоры США Это такие как ты порохоботы должны извиняться за такие "ценные" кадры от украинской диаспоры США

Ты наврал и извинятся за своё враньё не хочешь

zRadio, у тебя тупые подчиненные Ты наврал и извинятся за своё враньё не хочешь, у тебя тупые подчиненные "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4582 З нами з: 31.08.09 Подякував: 318 раз. Подякували: 967 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 20:32 detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: У меня аргумент: в связке управленец-исполнитель в 20-21 веке при общественном характере труда ключевая роль за управленцем.

И даже при равной роли разорвать порочный круг, первому начать гораздо проще именно управленцу.

Власть имущим, а не пересичному населению. У меня аргумент: в связке управленец-исполнитель в 20-21 веке при общественном характере труда ключевая роль за управленцем.И даже при равной роли разорвать порочный круг, первому начать гораздо проще именно управленцу.Власть имущим, а не пересичному населению. Без проблем....

Питання тільки вагових коефіцієнтів....

У нас є - 100 000 управлінців( на всіх сходинках Державного керівництва)

у нас є - 40 000 000 населення( я не настоюю на цифрі.взяв спрощено ,щоб легше було порівнювати) , з яких 20 000 000 - є активними створювачами

Таким чином

На одного управлінця - 200 виконавців....

Нехай вплив управлінця в 10 разів сильніший від впливу виконавця

Тобто

В управлінця - 10 одиниць впливу

у виконавця - 1 одиниця впливу

Загальний ефект роботи 1 * 10 + 200 * 1 = 210....тобто вплив управлінця на кінцевий результат всього 5% Без проблем....Питання тільки вагових коефіцієнтів....У нас є - 100 000 управлінців( на всіх сходинках Державного керівництва)у нас є - 40 000 000 населення( я не настоюю на цифрі.взяв спрощено ,щоб легше було порівнювати) , з яких 20 000 000 - є активними створювачамиТаким чиномНа одного управлінця - 200 виконавців....Нехай вплив управлінця в 10 разів сильніший від впливу виконавцяТобтоВ управлінця - 10 одиниць впливуу виконавця - 1 одиниця впливуЗагальний ефект роботи 1 * 10 + 200 * 1 = 210....тобто вплив управлінця на кінцевий результат всього 5% Да не работает такая математика в 21 веке.

Одно неверное решение управленца может запороть весь общий результат.

Одно нью-хау решение (внедрение решения) управленца может поднять результат на тысячи процентов.

Косяк одного исполнителя может запороть весь результат.

Но вот доленосных (значимых) телодвижений один исполнитель, как правило, не выдаёт и не выдаст. Это не то звено.

Ждать же пока все исполнители созреют до более высокого выхлопа - долго. Да не работает такая математика в 21 веке.Одно неверное решение управленца может запороть весь общий результат.Одно нью-хау решение (внедрение решения) управленца может поднять результат на тысячи процентов.Косяк одного исполнителя может запороть весь результат.Но вот доленосных (значимых) телодвижений один исполнитель, как правило, не выдаёт и не выдаст. Это не то звено.Ждать же пока все исполнители созреют до более высокого выхлопа - долго. 1 Математика що в мінус десятому столітті ,що в 21 столітті - працює однаково

2 Чим на меншому рівні керівник - тим меншою кількістю людей він керує ,а тому його геніальне рішення може принести як плюс1000% так і мінс 1000%...але тільки для тої групи.якою він керує.

Ви самі казали про ліфти

Ліфти побудовані таким чином - що наверх .авантюристи.які можуть приймати рішення.які приведуть до плюс/мінус 1000% - потрапити не можуть...вони згорять на перших керівних ланках.після першого ж провалу.

А так як поверхів приблизно 20 - то чим вище - тим менший вплив,бо краще синиця в руках,ніж журавель в небі

detroytred написав: Вот кто в Вашем бизнесе поддерживает рост?

Вы или сами исполнители?

Вы ждёте, пока они созреют?)) Вот кто в Вашем бизнесе поддерживает рост?Вы или сами исполнители?Вы ждёте, пока они созреют?)) 1 Я показник не коректний

Мені 55+, тому я не цікавлюсь ростом - мені б зберегти те що вже є

2 Я повністю залежу від виконавців, але в мене є одна хороша для мене штучка

Таких як я - 5 % , а виконавців 95% , тому я перебираю їх, вони перебирають мене....

Підібравши необхідних - я тільки контролюю їх роботу.

Друге питання , що те що потребує 200 людино*годин роботи , я можу проконтролювати витративши своїх 10-20...

На цьому все побудовано.



ПС

При цьому , є море речей, які особисто мені не цікаві (в розрізі витрачений час/отриманий дохід) бо мій робочий час досить дорогий , але які можуть використати мої підлеглі( за власною ініціативою.я можку навіть деколи підказати) щоб підняти свої доходи(погодинні) на 10-15 %.....

Будете здивовані - практично ніхто цього робити не хоче...йому легше не напрягаючись...або зробити щось важче фізично ,ніж те саме легше,але постійно обдумуючи як. 1 Математика що в мінус десятому столітті ,що в 21 столітті - працює однаково2 Чим на меншому рівні керівник - тим меншою кількістю людей він керує ,а тому його геніальне рішення може принести як плюс1000% так і мінс 1000%...але тільки для тої групи.якою він керує.Ви самі казали про ліфтиЛіфти побудовані таким чином - що наверх .авантюристи.які можуть приймати рішення.які приведуть до плюс/мінус 1000% - потрапити не можуть...вони згорять на перших керівних ланках.після першого ж провалу.А так як поверхів приблизно 20 - то чим вище - тим менший вплив,бо краще синиця в руках,ніж журавель в небі1 Я показник не коректнийМені 55+, тому я не цікавлюсь ростом - мені б зберегти те що вже є2 Я повністю залежу від виконавців, але в мене є одна хороша для мене штучкаТаких як я - 5 % , а виконавців 95% , тому я перебираю їх, вони перебирають мене....Підібравши необхідних - я тільки контролюю їх роботу.Друге питання , що те що потребує 200 людино*годин роботи , я можу проконтролювати витративши своїх 10-20...На цьому все побудовано.ПСПри цьому , є море речей, які особисто мені не цікаві (в розрізі витрачений час/отриманий дохід) бо мій робочий час досить дорогий , але які можуть використати мої підлеглі( за власною ініціативою.я можку навіть деколи підказати) щоб підняти свої доходи(погодинні) на 10-15 %.....Будете здивовані - практично ніхто цього робити не хоче...йому легше не напрягаючись...або зробити щось важче фізично ,ніж те саме легше,але постійно обдумуючи як. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22878 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 20:34 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Яресько после командировки и успешной (для кредиторов) реструктуризации долга Украины Яресько после командировки и успешной (для кредиторов) реструктуризации долга Украины



В чому успішність кредиторів, в тому що 20% боргу списали, а могли би взагалі, якби у руля був каломойський всіх послати?

Чи в тому, що якщо Зе, напевно вже на другий термін, бо з першим явно не складається почне видавати по 8% росту ВВП, то кредиторам щось там прибуде? В чому успішність кредиторів, в тому що 20% боргу списали, а могли би взагалі, якби у руля був каломойський всіх послати?Чи в тому, що якщо Зе, напевно вже на другий термін, бо з першим явно не складається почне видавати по 8% росту ВВП, то кредиторам щось там прибуде? Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3403 З нами з: 19.04.12 Подякував: 45 раз. Подякували: 410 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 20:36 detroytred написав: Наш народ запросто выдерживает поднятие тарифов, кратные девальвации, повышения цен и т.д.

В то время, когда на Западе от на порядок меньших ужиманий забастовки по всей стране. Наш народ запросто выдерживает поднятие тарифов, кратные девальвации, повышения цен и т.д.В то время, когда на Западе от на порядок меньших ужиманий забастовки по всей стране. По тарифам

1 Ті хто працював по білому - для тих тарифи впали за рахунок зменшення ЄСВ

2 Ті хто не працював - не мають морального права виступати

3 Наші тарифи в порівнянні з тарифами Європи - в рази менші

4 Море греків живе на

200євро компенсації на житло+200євро грошима+200євро талонами на продукти(речі)... і це при тому що житло в Греції від 400 євро в місяць....

В кого ситуація гірша

В нашого пенсіонера з 2300 пенсії+субсидія

чи в описаного мною грека? По тарифам1 Ті хто працював по білому - для тих тарифи впали за рахунок зменшення ЄСВ2 Ті хто не працював - не мають морального права виступати3 Наші тарифи в порівнянні з тарифами Європи - в рази менші4 Море греків живе на200євро компенсації на житло+200євро грошима+200євро талонами на продукти(речі)... і це при тому що житло в Греції від 400 євро в місяць....В кого ситуація гіршаВ нашого пенсіонера з 2300 пенсії+субсидіячи в описаного мною грека? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22878 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 20:38 pesikot написав: shapo написав:



Это такие как ты порохоботы должны извиняться за такие "ценные" кадры от украинской диаспоры США Это такие как ты порохоботы должны извиняться за такие "ценные" кадры от украинской диаспоры США

Ты наврал и извинятся за своё враньё не хочешь

zRadio, у тебя тупые подчиненные Ты наврал и извинятся за своё враньё не хочешь, у тебя тупые подчиненные

1) Это ты тут работаешь, для остальных это развлечение

2) Разница между Супрун и Яресько минимальна. Если Яреська попала через братана, то Супрун тоже кто-то навязал.

3) Если ты начнёшь извиняться за свое вранье которое ты тут выдал то тебе это нужно начинать делать с утра и заканчивать когда солнце сядет 1) Это ты тут работаешь, для остальных это развлечение2) Разница между Супрун и Яресько минимальна. Если Яреська попала через братана, то Супрун тоже кто-то навязал.3) Если ты начнёшь извиняться за свое вранье которое ты тут выдал то тебе это нужно начинать делать с утра и заканчивать когда солнце сядет Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3436 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 608 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 20:39 Козак-характерник написав: Відповідь пряма і однозначна - пуйло. РФ - агресор. Але я в тім пості наголошував дещо на іншому, чия злочинна діяльність-бездіяльність потурала агресору? Відповідь теж пряма і однозначна - Порошенко. Людина, що не виконала свої ПРЯМІ обовязки, як Головнокомандувача, не оголосила війну, загальну мобілізацію, надзвичайний стан. Це не право, а обовязок. Президент - гарант територіальної цілісності. Як на мене, це не просто бездіяльність, а свідомі дії, злочин - здача національного суверенітету. Національний зрадник, латентний, глибокозаконспірований агент РФ в Україні. І мене дивує, що патріотично налаштоване населення західної України повелося на цей розводняк. Порошенко - націоналіст. Ржунімагу. Відповідь пряма і однозначна - пуйло. РФ - агресор. Але я в тім пості наголошував дещо на іншому, чия злочинна діяльність-бездіяльність потурала агресору? Відповідь теж пряма і однозначна - Порошенко. Людина, що не виконала свої ПРЯМІ обовязки, як Головнокомандувача, не оголосила війну, загальну мобілізацію, надзвичайний стан. Це не право, а обовязок. Президент - гарант територіальної цілісності. Як на мене, це не просто бездіяльність, а свідомі дії, злочин - здача національного суверенітету. Національний зрадник, латентний, глибокозаконспірований агент РФ в Україні. І мене дивує, що патріотично налаштоване населення західної України повелося на цей розводняк.Порошенко - націоналіст. Ржунімагу.

А чому ви не звинувачуєте Зелнського?

Зеленський - Головнокомандувач, гарант території і т.д.! Чому він не оголошує війну? Зеленський - Головнокомандувач, гарант території і т.д.! Чому він не оголошує війну? andrijk777

Повідомлень: 2141 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 20:40 andrijk777 написав: Козак-характерник написав: Відповідь пряма і однозначна - пуйло. РФ - агресор. Але я в тім пості наголошував дещо на іншому, чия злочинна діяльність-бездіяльність потурала агресору? Відповідь теж пряма і однозначна - Порошенко. Людина, що не виконала свої ПРЯМІ обовязки, як Головнокомандувача, не оголосила війну, загальну мобілізацію, надзвичайний стан. Це не право, а обовязок. Президент - гарант територіальної цілісності. Як на мене, це не просто бездіяльність, а свідомі дії, злочин - здача національного суверенітету. Національний зрадник, латентний, глибокозаконспірований агент РФ в Україні. І мене дивує, що патріотично налаштоване населення західної України повелося на цей розводняк. Порошенко - націоналіст. Ржунімагу. Відповідь пряма і однозначна - пуйло. РФ - агресор. Але я в тім пості наголошував дещо на іншому, чия злочинна діяльність-бездіяльність потурала агресору? Відповідь теж пряма і однозначна - Порошенко. Людина, що не виконала свої ПРЯМІ обовязки, як Головнокомандувача, не оголосила війну, загальну мобілізацію, надзвичайний стан. Це не право, а обовязок. Президент - гарант територіальної цілісності. Як на мене, це не просто бездіяльність, а свідомі дії, злочин - здача національного суверенітету. Національний зрадник, латентний, глибокозаконспірований агент РФ в Україні. І мене дивує, що патріотично налаштоване населення західної України повелося на цей розводняк.Порошенко - націоналіст. Ржунімагу.

А чому ви не звинувачуєте Зелнського?

Зеленський - Головнокомандувач, гарант території і т.д.! Чому він не оголошує війну? Зеленський - Головнокомандувач, гарант території і т.д.! Чому він не оголошує війну?

Звинувачую теж. Просто цей персонаж мені зовсім не цікавий. Це не самостійна фігура в політиці. Звинувачую теж. Просто цей персонаж мені зовсім не цікавий. Це не самостійна фігура в політиці. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 21 тра, 2020 20:42, всього редагувалось 2 разів. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28595 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 20:41 Будивельник

Вот!

Задача управленца (можновладцiв) также состоит в том, чтобы стимулировать желание развивать бизнес.



А так да.

У Вас нетипичный бизнес для рынка. Лично у Вас. Рынок -- это конкуренция производителей, неуемное желание роста капитала.

А лично у Вас -- лично Вам, и лично работникам ничего более не нужно.





Для роста же капитала, развития рынка необходимо улучшать ... условия. Условия для развития. detroytred

Повідомлень: 22993 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 20:43 detroytred написав: Будивельник

Вот!

Задача управленца (можновладцiв) также состоит в том, чтобы стимулировать желание развивать бизнес.

БудивельникВот!Задача управленца (можновладцiв) также состоит в том, чтобы стимулировать желание развивать бизнес.

Будівельник не розуміє, що примусити, це не з нагайкою стояти і примушувати, а створювати відповідні умови, стимули... Будівельник не розуміє, що примусити, це не з нагайкою стояти і примушувати, а створювати відповідні умови, стимули... Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28595 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6161616261636164> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостейМодератори: ТупУм