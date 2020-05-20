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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6161616261636164 Додано: Чет 21 тра, 2020 20:44 budivelnik написав: 1 Ті хто працював по білому - для тих тарифи впали за рахунок зменшення ЄСВ

1 Ті хто працював по білому - для тих тарифи впали за рахунок зменшення ЄСВ



Неправда. Сокращением ЕСВ перераспределили пропорции зарплат и пенсий. Вот и все. Работающие стали получать больше, но дельту эту потратили на родителей-пенсионеров, доходы которых упали ниже минимума физиологического существования.



Поэтому рост тарифов на услуги госмонополий - это чистый минус в располагаемых доходах населения. Безо всяких компенсаторов!



budivelnik написав: 3 Наші тарифи в порівнянні з тарифами Європи - в рази менші

3 Наші тарифи в порівнянні з тарифами Європи - в рази менші



Расходы на труд - одна из составляющих себестоимости. Тебе ли не знать это, крупный бизнесмен? Поэтому не очень понятно, что ты этим хотел сказать - что у нас тарифы должны быть такими же, как в Европе, несмотря на то, что труд в 10 раз дешевле? Неправда. Сокращением ЕСВ перераспределили пропорции зарплат и пенсий. Вот и все. Работающие стали получать больше, но дельту эту потратили на родителей-пенсионеров, доходы которых упали ниже минимума физиологического существования.Поэтому рост тарифов на услуги госмонополий - это чистый минус в располагаемых доходах населения. Безо всяких компенсаторов!Расходы на труд - одна из составляющих себестоимости. Тебе ли не знать это, крупный бизнесмен?Поэтому не очень понятно, что ты этим хотел сказать - что у нас тарифы должны быть такими же, как в Европе, несмотря на то, что труд в 10 раз дешевле? zРадио

Повідомлень: 5714 З нами з: 02.05.18 Подякував: 979 раз. Подякували: 2141 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 20:46 budivelnik написав: detroytred написав: Наш народ запросто выдерживает поднятие тарифов, кратные девальвации, повышения цен и т.д.

В то время, когда на Западе от на порядок меньших ужиманий забастовки по всей стране. Наш народ запросто выдерживает поднятие тарифов, кратные девальвации, повышения цен и т.д.В то время, когда на Западе от на порядок меньших ужиманий забастовки по всей стране. По тарифам

1 Ті хто працював по білому - для тих тарифи впали за рахунок зменшення ЄСВ

2 Ті хто не працював - не мають морального права виступати

3 Наші тарифи в порівнянні з тарифами Європи - в рази менші

4 Море греків живе на

200євро компенсації на житло+200євро грошима+200євро талонами на продукти(речі)... і це при тому що житло в Греції від 400 євро в місяць....

В кого ситуація гірша

В нашого пенсіонера з 2300 пенсії+субсидія

чи в описаного мною грека? По тарифам1 Ті хто працював по білому - для тих тарифи впали за рахунок зменшення ЄСВ2 Ті хто не працював - не мають морального права виступати3 Наші тарифи в порівнянні з тарифами Європи - в рази менші4 Море греків живе на200євро компенсації на житло+200євро грошима+200євро талонами на продукти(речі)... і це при тому що житло в Греції від 400 євро в місяць....В кого ситуація гіршаВ нашого пенсіонера з 2300 пенсії+субсидіячи в описаного мною грека?

Речь была в плоскости реакции на изменения.

На возможное ускорение реформ.

Терпилы же. Речь была в плоскости реакции на изменения.На возможное ускорение реформ.Терпилы же. detroytred

Повідомлень: 22993 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 20:56 shapo написав: Тебе, "политинформатору", напомнить что Яреська стала и.о.Министра Здравоохранения Украины даже не выйдя из гражданства США.

Тебе, "политинформатору", напомнить что Яреська стала и.о.Министра Здравоохранения Украины даже не выйдя из гражданства США.



Ну надо же. Вот что просмотр шарика с мозгами делает.

Впрочем местный туп-менеджер не особо лучше. Ну надо же. Вот что просмотр шарика с мозгами делает.Впрочем местный-менеджер не особо лучше. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5159 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 20:57 detroytred написав: Будивельник

Вот!

Задача управленца (можновладцiв) также состоит в том, чтобы стимулировать желание развивать бизнес.

А так да.

У Вас нетипичный бизнес для рынка. Лично у Вас. Рынок -- это конкуренция производителей, неуемное желание роста капитала.

А лично у Вас -- лично Вам, и лично работникам ничего более не нужно.

Для роста же капитала, развития рынка необходимо улучшать ... условия. Условия для развития. БудивельникВот!Задача управленца (можновладцiв) также состоит в том, чтобы стимулировать желание развивать бизнес.А так да.У Вас нетипичный бизнес для рынка. Лично у Вас. Рынок -- это конкуренция производителей, неуемное желание роста капитала.А лично у Вас -- лично Вам, и лично работникам ничего более не нужно.Для роста же капитала, развития рынка необходимо улучшать ... условия. Условия для развития. Як Ви не можете(не хочете) зрозуміти

Якщо десь прибуло - точно так само в іншому місці зникло....

Перефразую

Якщо спеціально створювати умови для ігрека - то для ікса умови погіршаться.



Тому весь світ йшов по тому,що кожен конкретно думав як покращити умови для себе...

і в процесі еволюції

один навчився воду в квартиру проводити

Другий водопровід для міста побудував...

Але поки не виникла потреба у воді...до того часу воду економили і водопровід був не потрібен. Як Ви не можете(не хочете) зрозумітиЯкщо десь прибуло - точно так само в іншому місці зникло....ПерефразуюЯкщо спеціально створювати умови для- то дляумови погіршаться.Тому весь світ йшов по тому,що кожен конкретно думав як покращити умови для себе...і в процесі еволюціїодин навчився воду в квартиру проводитиДругий водопровід для міста побудував...Але поки не виникла потреба у воді...до того часу воду економили і водопровід був не потрібен. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22878 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6161616261636164 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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