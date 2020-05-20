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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 21 тра, 2020 20:44
budivelnik написав:
1 Ті хто працював по білому - для тих тарифи впали за рахунок зменшення ЄСВ
Неправда. Сокращением ЕСВ перераспределили пропорции зарплат и пенсий. Вот и все. Работающие стали получать больше, но дельту эту потратили на родителей-пенсионеров, доходы которых упали ниже минимума физиологического существования.
Поэтому рост тарифов на услуги госмонополий - это чистый минус в располагаемых доходах населения. Безо всяких компенсаторов!
budivelnik написав:
3 Наші тарифи в порівнянні з тарифами Європи - в рази менші
Расходы на труд - одна из составляющих себестоимости. Тебе ли не знать это, крупный бизнесмен?
Поэтому не очень понятно, что ты этим хотел сказать - что у нас тарифы должны быть такими же, как в Европе, несмотря на то, что труд в 10 раз дешевле?
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Додано: Чет 21 тра, 2020 20:46
budivelnik написав: detroytred написав:
Наш народ запросто выдерживает поднятие тарифов, кратные девальвации, повышения цен и т.д.
В то время, когда на Западе от на порядок меньших ужиманий забастовки по всей стране.
По тарифам
1 Ті хто працював по білому - для тих тарифи впали за рахунок зменшення ЄСВ
2 Ті хто не працював - не мають морального права виступати
3 Наші тарифи в порівнянні з тарифами Європи - в рази менші
4 Море греків живе на
200євро компенсації на житло+200євро грошима+200євро талонами на продукти(речі)... і це при тому що житло в Греції від 400 євро в місяць....
В кого ситуація гірша
В нашого пенсіонера з 2300 пенсії+субсидія
чи в описаного мною грека?
Речь была в плоскости реакции на изменения.
На возможное ускорение реформ.
Терпилы же.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 20:56
shapo написав:
Тебе, "политинформатору", напомнить что Яреська стала и.о.Министра Здравоохранения Украины даже не выйдя из гражданства США.
Ну надо же. Вот что просмотр шарика с мозгами делает.
Впрочем местный туп
-менеджер не особо лучше.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 20:57
detroytred написав:
Будивельник
Вот!
Задача управленца (можновладцiв) также состоит в том, чтобы стимулировать желание развивать бизнес.
А так да.
У Вас нетипичный бизнес для рынка. Лично у Вас. Рынок -- это конкуренция производителей, неуемное желание роста капитала.
А лично у Вас -- лично Вам, и лично работникам ничего более не нужно.
Для роста же капитала, развития рынка необходимо улучшать ... условия. Условия для развития.
Як Ви не можете(не хочете) зрозумітиЯкщо десь прибуло - точно так само в іншому місці зникло....
Перефразую
Якщо спеціально створювати умови для ігрека
- то для ікса
умови погіршаться.
Тому весь світ йшов по тому,що кожен конкретно думав як покращити умови для себе...
і в процесі еволюції
один навчився воду в квартиру проводити
Другий водопровід для міста побудував...
Але поки не виникла потреба у воді...до того часу воду економили і водопровід був не потрібен.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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