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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6162616361646165> Додано: Чет 21 тра, 2020 20:44 budivelnik написав: 1 Ті хто працював по білому - для тих тарифи впали за рахунок зменшення ЄСВ

1 Ті хто працював по білому - для тих тарифи впали за рахунок зменшення ЄСВ



Неправда. Сокращением ЕСВ перераспределили пропорции зарплат и пенсий. Вот и все. Работающие стали получать больше, но дельту эту потратили на родителей-пенсионеров, доходы которых упали ниже минимума физиологического существования.



Поэтому рост тарифов на услуги госмонополий - это чистый минус в располагаемых доходах населения. Безо всяких компенсаторов!



budivelnik написав: 3 Наші тарифи в порівнянні з тарифами Європи - в рази менші

3 Наші тарифи в порівнянні з тарифами Європи - в рази менші



Расходы на труд - одна из составляющих себестоимости. Тебе ли не знать это, крупный бизнесмен? Поэтому не очень понятно, что ты этим хотел сказать - что у нас тарифы должны быть такими же, как в Европе, несмотря на то, что труд в 10 раз дешевле? Неправда. Сокращением ЕСВ перераспределили пропорции зарплат и пенсий. Вот и все. Работающие стали получать больше, но дельту эту потратили на родителей-пенсионеров, доходы которых упали ниже минимума физиологического существования.Поэтому рост тарифов на услуги госмонополий - это чистый минус в располагаемых доходах населения. Безо всяких компенсаторов!Расходы на труд - одна из составляющих себестоимости. Тебе ли не знать это, крупный бизнесмен?Поэтому не очень понятно, что ты этим хотел сказать - что у нас тарифы должны быть такими же, как в Европе, несмотря на то, что труд в 10 раз дешевле? zРадио

Повідомлень: 5716 З нами з: 02.05.18 Подякував: 979 раз. Подякували: 2141 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 20:46 budivelnik написав: detroytred написав: Наш народ запросто выдерживает поднятие тарифов, кратные девальвации, повышения цен и т.д.

В то время, когда на Западе от на порядок меньших ужиманий забастовки по всей стране. Наш народ запросто выдерживает поднятие тарифов, кратные девальвации, повышения цен и т.д.В то время, когда на Западе от на порядок меньших ужиманий забастовки по всей стране. По тарифам

1 Ті хто працював по білому - для тих тарифи впали за рахунок зменшення ЄСВ

2 Ті хто не працював - не мають морального права виступати

3 Наші тарифи в порівнянні з тарифами Європи - в рази менші

4 Море греків живе на

200євро компенсації на житло+200євро грошима+200євро талонами на продукти(речі)... і це при тому що житло в Греції від 400 євро в місяць....

В кого ситуація гірша

В нашого пенсіонера з 2300 пенсії+субсидія

чи в описаного мною грека? По тарифам1 Ті хто працював по білому - для тих тарифи впали за рахунок зменшення ЄСВ2 Ті хто не працював - не мають морального права виступати3 Наші тарифи в порівнянні з тарифами Європи - в рази менші4 Море греків живе на200євро компенсації на житло+200євро грошима+200євро талонами на продукти(речі)... і це при тому що житло в Греції від 400 євро в місяць....В кого ситуація гіршаВ нашого пенсіонера з 2300 пенсії+субсидіячи в описаного мною грека?

Речь была в плоскости реакции на изменения.

На возможное ускорение реформ.

Терпилы же. Речь была в плоскости реакции на изменения.На возможное ускорение реформ.Терпилы же. detroytred

Повідомлень: 22996 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 20:56 shapo написав: Тебе, "политинформатору", напомнить что Яреська стала и.о.Министра Здравоохранения Украины даже не выйдя из гражданства США.

Тебе, "политинформатору", напомнить что Яреська стала и.о.Министра Здравоохранения Украины даже не выйдя из гражданства США.



Ну надо же. Вот что просмотр шарика с мозгами делает.

Впрочем местный туп-менеджер не особо лучше. Ну надо же. Вот что просмотр шарика с мозгами делает.Впрочем местный-менеджер не особо лучше. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5160 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 20:57 detroytred написав: Будивельник

Вот!

Задача управленца (можновладцiв) также состоит в том, чтобы стимулировать желание развивать бизнес.

А так да.

У Вас нетипичный бизнес для рынка. Лично у Вас. Рынок -- это конкуренция производителей, неуемное желание роста капитала.

А лично у Вас -- лично Вам, и лично работникам ничего более не нужно.

Для роста же капитала, развития рынка необходимо улучшать ... условия. Условия для развития. БудивельникВот!Задача управленца (можновладцiв) также состоит в том, чтобы стимулировать желание развивать бизнес.А так да.У Вас нетипичный бизнес для рынка. Лично у Вас. Рынок -- это конкуренция производителей, неуемное желание роста капитала.А лично у Вас -- лично Вам, и лично работникам ничего более не нужно.Для роста же капитала, развития рынка необходимо улучшать ... условия. Условия для развития. Як Ви не можете(не хочете) зрозуміти

Якщо десь прибуло - точно так само в іншому місці зникло....

Перефразую

Якщо спеціально створювати умови для ігрека - то для ікса умови погіршаться.



Тому весь світ йшов по тому,що кожен конкретно думав як покращити умови для себе...

і в процесі еволюції

один навчився воду в квартиру проводити

Другий водопровід для міста побудував...

Але поки не виникла потреба у воді...до того часу воду економили і водопровід був не потрібен. Як Ви не можете(не хочете) зрозумітиЯкщо десь прибуло - точно так само в іншому місці зникло....ПерефразуюЯкщо спеціально створювати умови для- то дляумови погіршаться.Тому весь світ йшов по тому,що кожен конкретно думав як покращити умови для себе...і в процесі еволюціїодин навчився воду в квартиру проводитиДругий водопровід для міста побудував...Але поки не виникла потреба у воді...до того часу воду економили і водопровід був не потрібен. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22881 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 21:27 budivelnik написав: detroytred написав: Будивельник

Вот!

Задача управленца (можновладцiв) также состоит в том, чтобы стимулировать желание развивать бизнес.

А так да.

У Вас нетипичный бизнес для рынка. Лично у Вас. Рынок -- это конкуренция производителей, неуемное желание роста капитала.

А лично у Вас -- лично Вам, и лично работникам ничего более не нужно.

Для роста же капитала, развития рынка необходимо улучшать ... условия. Условия для развития. БудивельникВот!Задача управленца (можновладцiв) также состоит в том, чтобы стимулировать желание развивать бизнес.А так да.У Вас нетипичный бизнес для рынка. Лично у Вас. Рынок -- это конкуренция производителей, неуемное желание роста капитала.А лично у Вас -- лично Вам, и лично работникам ничего более не нужно.Для роста же капитала, развития рынка необходимо улучшать ... условия. Условия для развития. Як Ви не можете(не хочете) зрозуміти

Якщо десь прибуло - точно так само в іншому місці зникло....

Перефразую

Якщо спеціально створювати умови для ігрека - то для ікса умови погіршаться.



Тому весь світ йшов по тому,що кожен конкретно думав як покращити умови для себе...

і в процесі еволюції

один навчився воду в квартиру проводити

Другий водопровід для міста побудував...

Але поки не виникла потреба у воді...до того часу воду економили і водопровід був не потрібен. Як Ви не можете(не хочете) зрозумітиЯкщо десь прибуло - точно так само в іншому місці зникло....ПерефразуюЯкщо спеціально створювати умови для- то дляумови погіршаться.Тому весь світ йшов по тому,що кожен конкретно думав як покращити умови для себе...і в процесі еволюціїодин навчився воду в квартиру проводитиДругий водопровід для міста побудував...Але поки не виникла потреба у воді...до того часу воду економили і водопровід був не потрібен.

Да ради Бога! Считайте, что я не хочу понимать, что Стандарт Ойл демонополизировали сами можновладци в ущерб самим себе, в пользу роста уровня конкуренции со всеми вытекающими.

Что системой противовесов, которые сами можновладци контролируют самих себя, они тоже ограничили свои же интересы.

Что поддержав и развив профсоюзы (а также другие элементы гражданского общества), они тоже урезали свои интересы.



Но вот за счёт развития всего общества (рынка) от этих действий они (можновладци) выиграли ... вместе с обществом, государством.



А от того, что у нас условно растёт (получает благоприятные для себя условия) только СКМ и ограниченный ряд других групп, весь общий рост государства и общества малый.



Считайте, что я не понимаю, как малый бизнес может начать массово значительно развиваться дальше, когда для имеющихся условий он исчерпал ресурс роста.





А также не понимаю, почему требования МВФ и пр. направлены к власть имущим.

Но не к *созреванию* пересичных.



У Вас своё виденье, у меня своё.

Я лишь привожу аргументы и не претендую на истину.



Ну и уж что-что, но упрекнуть украинца, что он только ждёт манны от кошо-то и в разный способ не покращуэ свою личную хатынку, я не могу.

Стараются все: от заробитчан и до бурштынокопателей.

Даже бомжи активно воруют металл и собирают бутылки.



Но выхлоп мал...

Там, где не реформят бальцеровичи и не керують меркели. Да ради Бога! Считайте, что я не хочу понимать, что Стандарт Ойл демонополизировали сами можновладци в ущерб самим себе, в пользу роста уровня конкуренции со всеми вытекающими.Что системой противовесов, которые сами можновладци контролируют самих себя, они тоже ограничили свои же интересы.Что поддержав и развив профсоюзы (а также другие элементы гражданского общества), они тоже урезали свои интересы.Но вот за счёт развития всего общества (рынка) от этих действий они (можновладци) выиграли ... вместе с обществом, государством.А от того, что у нас условно растёт (получает благоприятные для себя условия) только СКМ и ограниченный ряд других групп, весь общий рост государства и общества малый.Считайте, что я не понимаю, как малый бизнес может начать массово значительно развиваться дальше, когда для имеющихся условий он исчерпал ресурс роста.А также не понимаю, почему требования МВФ и пр. направлены к власть имущим.Но не к *созреванию* пересичных.У Вас своё виденье, у меня своё.Я лишь привожу аргументы и не претендую на истину.Ну и уж что-что, но упрекнуть украинца, что он только ждёт манны от кошо-то и в разный способ не покращуэ свою личную хатынку, я не могу.Стараются все: от заробитчан и до бурштынокопателей.Даже бомжи активно воруют металл и собирают бутылки.Но выхлоп мал...Там, где не реформят бальцеровичи и не керують меркели. detroytred

Повідомлень: 22996 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 21:28 Sommer написав: shapo написав: Тебе, "политинформатору", напомнить что Яреська стала и.о.Министра Здравоохранения Украины даже не выйдя из гражданства США.

Тебе, "политинформатору", напомнить что Яреська стала и.о.Министра Здравоохранения Украины даже не выйдя из гражданства США.



Ну надо же. Вот что просмотр шарика с мозгами делает.

Впрочем местный туп-менеджер не особо лучше. Ну надо же. Вот что просмотр шарика с мозгами делает.Впрочем местный-менеджер не особо лучше.



Маладцы порохоботы, как всегда главное уловили, но скрываете чем же все-таки Яреська отличается от Супрун.

Кстати, ты в команде с песикотом или сам тут работаешь? Маладцы порохоботы, как всегда главное уловили, но скрываете чем же все-таки Яреська отличается от Супрун.Кстати, ты в команде с песикотом или сам тут работаешь? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3437 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 608 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 21:39 Цей форум це взагалі театр абсурду.

Порошенко вже рік як не президент, має 5% депутатів в Раді. Ніякої влади фактично не має.

А його чомусь безперервно тут обговорюють..... напевно дуже досадив москалям і їх прибічникам, раз заспокоїтись не можуть. andrijk777

Повідомлень: 2143 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 21:39 shapo написав: Кстати, ты в команде с песикотом или сам тут работаешь? Кстати, ты в команде с песикотом или сам тут работаешь?



Тут может быть и по "бритве Хэнлона" - никогда не приписывайте злому умыслу то, что можно адекватно объяснить глупостью Тут может быть и по "бритве Хэнлона" - никогда не приписывайте злому умыслу то, что можно адекватно объяснить глупостью zРадио

Повідомлень: 5716 З нами з: 02.05.18 Подякував: 979 раз. Подякували: 2141 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 21:39 detroytred написав:

У Вас своё виденье, у меня своё.

Я лишь привожу аргументы и не претендую на истину.



Ну и уж что-что, но упрекнуть украинца, что он только ждёт манны от кошо-то и в разный способ не покращуэ свою личную хатынку, я не могу.

У Вас своё виденье, у меня своё.Я лишь привожу аргументы и не претендую на истину.Ну и уж что-что, но упрекнуть украинца, что он только ждёт манны от кошо-то и в разный способ не покращуэ свою личную хатынку, я не могу.

Якщо Ваша думка протирічить стратегічній лінії парті (читай Будівельника), то готуйтеся отримати кучу лайна і помоїв на себе, образ, звинуваченнь безпідставних і т.п...Лише Будівельник має монополію на Істину. Має право всіх обзивати неробами, протирачами штанів, що лише він всіх годує і т.п. При чому не знаючи нікого особисто. Просто фантазії зі стелі. Адже так приємно відчувати себе, як хтось тут писав міліардером, філантропом і плейбоєм, щось таке... Як возвиситися легше за все? Опустити того, хто поруч! Хай дитина доросла, з підлітковими комплексами тішиться! Чим би дитина не тішилися! Якщо Ваша думка протирічить стратегічній лінії парті (читай Будівельника), то готуйтеся отримати кучу лайна і помоїв на себе, образ, звинуваченнь безпідставних і т.п...Лише Будівельник має монополію на Істину. Має право всіх обзивати неробами, протирачами штанів, що лише він всіх годує і т.п. При чому не знаючи нікого особисто. Просто фантазії зі стелі. Адже так приємно відчувати себе, як хтось тут писав міліардером, філантропом і плейбоєм, щось таке...Як возвиситися легше за все? Опустити того, хто поруч!Хай дитина доросла, з підлітковими комплексами тішиться! Чим би дитина не тішилися! Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28598 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 21:54 detroytred написав: У Вас своё виденье, у меня своё.

Я лишь привожу аргументы и не претендую на истину. У Вас своё виденье, у меня своё.Я лишь привожу аргументы и не претендую на истину. І я привожу

З того що я бачу

1 Ви помилились притягуючи досвід розвинутого світу..

Те що було вилікувано в США після Великої Депресії..

В СРСР і Україні ,ще жодного разу не відбувалось

2 Те що Шведи прожили 300 років еволюційного розвитку.практично не змінюючи його напрямок - не можна натягнути на терени бувшого СРСР..



Тому

Зараз Україна - це Дикий Американський Захід часів ковбоїв..Приблизно 70% населення має ті самі знання і уподобання з фантазіями....

Тому

Те що добре для США 2020 - не буде працювати в Україні 2020...

Так ми еволюціонуємо швидко...але років 20-30 нам ще потрібно

10 для того ,щоб виник клас підприємців

10 для того Щоб населення перестало вважати підприємців баригами

10 для того .щоб люмпени усвідомили що вони люмпени і не заважалим іншим..

При цьому Ви спитаєте а як пройшли 30 років з часів СРСР

5 пройшло на усвідомлення що комунізм не відстоював права населення(президент Кравчук)

15 пройшов на те щоб комуністи перетворились в капіталістів з Дикого Захорду(Кучма)

15 пройшло на те щоб рожеві мрії про красивих капіталістів(Ющенко) розбились об реалії капіталістів/злодіїв(янукович0 і привели до націонал капіталістів (Порошенко) І я привожуЗ того що я бачу1 Ви помилились притягуючи досвід розвинутого світу..Те що було вилікувано в США після Великої Депресії..В СРСР і Україні ,ще жодного разу не відбувалось2 Те що Шведи прожили 300 років еволюційного розвитку.практично не змінюючи його напрямок - не можна натягнути на терени бувшого СРСР..ТомуЗараз Україна - це Дикий Американський Захід часів ковбоїв..Приблизно 70% населення має ті самі знання і уподобання з фантазіями....ТомуТе що добре для США 2020 - не буде працювати в Україні 2020...Так ми еволюціонуємо швидко...але років 20-30 нам ще потрібно10 для того ,щоб виник клас підприємців10 для того Щоб населення перестало вважати підприємців баригами10 для того .щоб люмпени усвідомили що вони люмпени і не заважалим іншим..При цьому Ви спитаєте а як пройшли 30 років з часів СРСР5 пройшло на усвідомлення що комунізм не відстоював права населення(президент Кравчук)15 пройшов на те щоб комуністи перетворились в капіталістів з Дикого Захорду(Кучма)15 пройшло на те щоб рожеві мрії про красивих капіталістів(Ющенко) розбились об реалії капіталістів/злодіїв(янукович0 і привели до націонал капіталістів (Порошенко) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22881 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6162616361646165> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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