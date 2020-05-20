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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 21 тра, 2020 20:44
budivelnik написав:
1 Ті хто працював по білому - для тих тарифи впали за рахунок зменшення ЄСВ
Неправда. Сокращением ЕСВ перераспределили пропорции зарплат и пенсий. Вот и все. Работающие стали получать больше, но дельту эту потратили на родителей-пенсионеров, доходы которых упали ниже минимума физиологического существования.
Поэтому рост тарифов на услуги госмонополий - это чистый минус в располагаемых доходах населения. Безо всяких компенсаторов!
budivelnik написав:
3 Наші тарифи в порівнянні з тарифами Європи - в рази менші
Расходы на труд - одна из составляющих себестоимости. Тебе ли не знать это, крупный бизнесмен?
Поэтому не очень понятно, что ты этим хотел сказать - что у нас тарифы должны быть такими же, как в Европе, несмотря на то, что труд в 10 раз дешевле?
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Додано: Чет 21 тра, 2020 20:46
budivelnik написав: detroytred написав:
Наш народ запросто выдерживает поднятие тарифов, кратные девальвации, повышения цен и т.д.
В то время, когда на Западе от на порядок меньших ужиманий забастовки по всей стране.
По тарифам
1 Ті хто працював по білому - для тих тарифи впали за рахунок зменшення ЄСВ
2 Ті хто не працював - не мають морального права виступати
3 Наші тарифи в порівнянні з тарифами Європи - в рази менші
4 Море греків живе на
200євро компенсації на житло+200євро грошима+200євро талонами на продукти(речі)... і це при тому що житло в Греції від 400 євро в місяць....
В кого ситуація гірша
В нашого пенсіонера з 2300 пенсії+субсидія
чи в описаного мною грека?
Речь была в плоскости реакции на изменения.
На возможное ускорение реформ.
Терпилы же.
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detroytred
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Додано: Чет 21 тра, 2020 20:56
shapo написав:
Тебе, "политинформатору", напомнить что Яреська стала и.о.Министра Здравоохранения Украины даже не выйдя из гражданства США.
Ну надо же. Вот что просмотр шарика с мозгами делает.
Впрочем местный туп
-менеджер не особо лучше.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 20:57
detroytred написав:
Будивельник
Вот!
Задача управленца (можновладцiв) также состоит в том, чтобы стимулировать желание развивать бизнес.
А так да.
У Вас нетипичный бизнес для рынка. Лично у Вас. Рынок -- это конкуренция производителей, неуемное желание роста капитала.
А лично у Вас -- лично Вам, и лично работникам ничего более не нужно.
Для роста же капитала, развития рынка необходимо улучшать ... условия. Условия для развития.
Як Ви не можете(не хочете) зрозумітиЯкщо десь прибуло - точно так само в іншому місці зникло....
Перефразую
Якщо спеціально створювати умови для ігрека
- то для ікса
умови погіршаться.
Тому весь світ йшов по тому,що кожен конкретно думав як покращити умови для себе...
і в процесі еволюції
один навчився воду в квартиру проводити
Другий водопровід для міста побудував...
Але поки не виникла потреба у воді...до того часу воду економили і водопровід був не потрібен.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Чет 21 тра, 2020 21:27
budivelnik написав: detroytred написав:
Будивельник
Вот!
Задача управленца (можновладцiв) также состоит в том, чтобы стимулировать желание развивать бизнес.
А так да.
У Вас нетипичный бизнес для рынка. Лично у Вас. Рынок -- это конкуренция производителей, неуемное желание роста капитала.
А лично у Вас -- лично Вам, и лично работникам ничего более не нужно.
Для роста же капитала, развития рынка необходимо улучшать ... условия. Условия для развития.
Як Ви не можете(не хочете) зрозумітиЯкщо десь прибуло - точно так само в іншому місці зникло....
Перефразую
Якщо спеціально створювати умови для ігрека
- то для ікса
умови погіршаться.
Тому весь світ йшов по тому,що кожен конкретно думав як покращити умови для себе...
і в процесі еволюції
один навчився воду в квартиру проводити
Другий водопровід для міста побудував...
Але поки не виникла потреба у воді...до того часу воду економили і водопровід був не потрібен.
Да ради Бога! Считайте, что я не хочу понимать, что Стандарт Ойл демонополизировали сами можновладци в ущерб самим себе, в пользу роста уровня конкуренции со всеми вытекающими.
Что системой противовесов, которые сами можновладци контролируют самих себя, они тоже ограничили свои же интересы.
Что поддержав и развив профсоюзы (а также другие элементы гражданского общества), они тоже урезали свои интересы.
Но вот за счёт развития всего общества (рынка) от этих действий они (можновладци) выиграли ... вместе с обществом, государством.
А от того, что у нас условно растёт (получает благоприятные для себя условия) только СКМ и ограниченный ряд других групп, весь общий рост государства и общества малый.
Считайте, что я не понимаю, как малый бизнес может начать массово значительно развиваться дальше, когда для имеющихся условий он исчерпал ресурс роста.
А также не понимаю, почему требования МВФ и пр. направлены к власть имущим.
Но не к *созреванию* пересичных.
У Вас своё виденье, у меня своё.
Я лишь привожу аргументы и не претендую на истину.
Ну и уж что-что, но упрекнуть украинца, что он только ждёт манны от кошо-то и в разный способ не покращуэ свою личную хатынку, я не могу.
Стараются все: от заробитчан и до бурштынокопателей.
Даже бомжи активно воруют металл и собирают бутылки.
Но выхлоп мал...
Там, где не реформят бальцеровичи и не керують меркели.
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detroytred
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Додано: Чет 21 тра, 2020 21:28
Sommer написав: shapo написав:
Тебе, "политинформатору", напомнить что Яреська стала и.о.Министра Здравоохранения Украины даже не выйдя из гражданства США.
Ну надо же. Вот что просмотр шарика с мозгами делает.
Впрочем местный туп
-менеджер не особо лучше.
Маладцы порохоботы, как всегда главное уловили, но скрываете чем же все-таки Яреська отличается от Супрун.
Кстати, ты в команде с песикотом или сам тут работаешь?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Чет 21 тра, 2020 21:39
Цей форум це взагалі театр абсурду.
Порошенко вже рік як не президент, має 5% депутатів в Раді. Ніякої влади фактично не має.
А його чомусь безперервно тут обговорюють..... напевно дуже досадив москалям і їх прибічникам, раз заспокоїтись не можуть.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 21:39
shapo написав:
Кстати, ты в команде с песикотом или сам тут работаешь?
Тут может быть и по "бритве Хэнлона" - никогда не приписывайте злому умыслу то, что можно адекватно объяснить глупостью
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Додано: Чет 21 тра, 2020 21:39
detroytred написав:
У Вас своё виденье, у меня своё.
Я лишь привожу аргументы и не претендую на истину.
Ну и уж что-что, но упрекнуть украинца, что он только ждёт манны от кошо-то и в разный способ не покращуэ свою личную хатынку, я не могу.
Якщо Ваша думка протирічить стратегічній лінії парті (читай Будівельника), то готуйтеся отримати кучу лайна і помоїв на себе, образ, звинуваченнь безпідставних і т.п...Лише Будівельник має монополію на Істину. Має право всіх обзивати неробами, протирачами штанів, що лише він всіх годує і т.п. При чому не знаючи нікого особисто. Просто фантазії зі стелі. Адже так приємно відчувати себе, як хтось тут писав міліардером, філантропом і плейбоєм, щось таке...
Як возвиситися легше за все? Опустити того, хто поруч!
Хай дитина доросла, з підлітковими комплексами тішиться! Чим би дитина не тішилися!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 21:54
detroytred написав:
У Вас своё виденье, у меня своё.
Я лишь привожу аргументы и не претендую на истину.
І я привожу
З того що я бачу
1 Ви помилились притягуючи досвід розвинутого світу..
Те що було вилікувано в США після Великої Депресії..
В СРСР і Україні ,ще жодного разу не відбувалось
2 Те що Шведи прожили 300 років еволюційного розвитку.практично не змінюючи його напрямок - не можна натягнути на терени бувшого СРСР..
Тому
Зараз Україна - це Дикий Американський Захід часів ковбоїв..Приблизно 70% населення має ті самі знання і уподобання з фантазіями....
Тому
Те що добре для США 2020 - не буде працювати в Україні 2020...
Так ми еволюціонуємо швидко...але років 20-30 нам ще потрібно
10 для того ,щоб виник клас підприємців
10 для того Щоб населення перестало вважати підприємців баригами
10 для того .щоб люмпени усвідомили що вони люмпени і не заважалим іншим..
При цьому Ви спитаєте а як пройшли 30 років з часів СРСР
5 пройшло на усвідомлення що комунізм не відстоював права населення(президент Кравчук)
15 пройшов на те щоб комуністи перетворились в капіталістів з Дикого Захорду(Кучма)
15 пройшло на те щоб рожеві мрії про красивих капіталістів(Ющенко) розбились об реалії капіталістів/злодіїв(янукович0 і привели до націонал капіталістів (Порошенко)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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