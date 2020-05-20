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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6162616361646165
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 21:54

  Козак-характерник написав:Опустити того, хто поруч!
Цікаво
А куди можна опустити вже опущеного?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 22:08

Будивельник
Прошли мы в 90-е и первичное накопление капитала, и практическое отсутствие госрегулирования, и пирамиды, и отсутствие соцполитики (каждый выживает, как может), и монополизацию со всем прочим.
Уже всё пройдено...
Исчерпано, как ресурс роста.

Осталось развивать имеющееся: начиная с развития фондового рынка и заканчивая дальнейшим привлечением западного капитала на свой рынок.
Это прямая функция можновладцив.

Короче: прежде всего дикими должны перестать быть можновладци.
Сначала они.

Вы же сами писали, что власти (чиновники) Вам препятствовали войти в бизнес маршрутных перевозок.
Остановили развитие...
Вы, предприимчивый, остановились.
И так везде и во всём.
Не создают условий для дальнейшего развития.
А население ... да запросто вытерпело бы даже полное снятие льгот по маршрут. проезду.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 21 тра, 2020 22:19, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 22:17

  budivelnik написав:10 для того ,щоб виник клас підприємців

Він вже виник. Але він бідний(відносно). Потрібно щоб він розбагатів. Скільки для цього потрібно я хз.
  budivelnik написав:10 для того Щоб населення перестало вважати підприємців баригами

Для цього тре років 20.
  budivelnik написав:10 для того .щоб люмпени усвідомили що вони люмпени і не заважалим іншим..

Ой, для цього точно 10 років не вистачить. Тут років 20-30-40 треба.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 22:23

  budivelnik написав:
  Козак-характерник написав:Опустити того, хто поруч!
Цікаво
А куди можна опустити вже опущеного?

Як остроумно і смішно. :) Запитайте в себе. Ви ж себе регулярно публічно опускаєте. :) Якийсь мазохізм. Ви вважаєте, що ображаєте опонета? Так затямте собі, що образити можна лише того, хто ображається. Ваші мляві потуги, вибрики, намагання кусьнути, принизити, грають проти Вас самого. Навчіться розмовляти з людьми з повагою! Це Вам додасть. Не ганьбіть своїх батьків, дітей і рідню! :) Будьте добріше! І завжди залиште собі й іншим право на помилку! :) Це Вам щира, добра порада! Тіко не лізте в амбіцію знов, а сприйміть все так, як написав, без домислюваннь і перекручування думки опонента! Одним словом, будьте Людиною, з великої літери, що створена за образом і подобою Божою!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 22:27

  zРадио написав:
  shapo написав:Кстати, ты в команде с песикотом или сам тут работаешь?


Тут может быть и по "бритве Хэнлона" - никогда не приписывайте злому умыслу то, что можно адекватно объяснить глупостью


Еще проще.
Часто люди любят обвинять других в собственных грехах.
А у порохоботов это просто навязчивая идея
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 22:31

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:10 для того ,щоб виник клас підприємців

Він вже виник. Але він бідний(відносно). Потрібно щоб він розбагатів. Скільки для цього потрібно я хз.
  budivelnik написав:10 для того Щоб населення перестало вважати підприємців баригами

Для цього тре років 20.
  budivelnik написав:10 для того .щоб люмпени усвідомили що вони люмпени і не заважалим іншим..

Ой, для цього точно 10 років не вистачить. Тут років 20-30-40 треба.

Да-да))

Люмпен на то и люмпен, что не способен ни уяснить, ни не мешать.
Прямая функция властей нивелировать влияние люмпенов. Переводить их в другую категорию.


Не))
Ну можно, как комми, прикрываться якобы, что это люмпены хотят, влияют, требуют.

Суть-то!
Пролетариат был и в Англии, и в России.
Но вот только власть имущие первой слепили из него акционера-владельца (дав соответствующие для развития условия), а
власть имущие комми слепили советского работягу.

Но тут ноу-хау --- подождать пока они сами из себя щось слепят.
Да себя же и слепят. Работяг.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 22:49

  detroytred написав:Но тут ноу-хау --- подождать пока они сами из себя щось слепят.
Да себя же и слепят. Работяг.
Ви спеціально пробуєте перевернути з ніг на голову?
1 Розвиваються всі і роботяги і підприємці і керівники
2 Ви вважаєте що розвиваються заповільно . я вважаю що розвиваються з максимально можливою на данний момент і в данних умовах -швидкістю
3Для того щоб довести ,що швидкість розвитку максимальна і не має зазору вверх..я запропонував Вам змінити свої вподобання самостійно ( по питанню використання мови в побуті) - Ви встали на диби ,хоча й підтвердили ,що проблема переходу для Вас не існує.

Тепер розумієте.
Сталін щоб пришвидшити індустріалізацію - вбив кілька мільйон селян.а їх майно і результати праці продав в обмін на обладнання...
Пришвидшити він пришвидшив - от тільки чи вартувало це тих мільйонів життів?

ПС
Не чіпляйтесь що я використав приклад СРСР -цей приклад тільки тому що мені краще відома історія СРСР ніж історія США чи Японії з Китаєм....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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  #<1 ... 6162616361646165
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