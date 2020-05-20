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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6162616361646165 Додано: Чет 21 тра, 2020 21:54 Козак-характерник написав: Опустити того, хто поруч! Опустити того, хто поруч! Цікаво

А куди можна опустити вже опущеного? ЦікавоА куди можна опустити вже опущеного? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22881 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 22:08 Будивельник

Прошли мы в 90-е и первичное накопление капитала, и практическое отсутствие госрегулирования, и пирамиды, и отсутствие соцполитики (каждый выживает, как может), и монополизацию со всем прочим.

Уже всё пройдено...

Исчерпано, как ресурс роста.



Осталось развивать имеющееся: начиная с развития фондового рынка и заканчивая дальнейшим привлечением западного капитала на свой рынок.

Это прямая функция можновладцив.



Короче: прежде всего дикими должны перестать быть можновладци.

Сначала они.



Вы же сами писали, что власти (чиновники) Вам препятствовали войти в бизнес маршрутных перевозок.

Остановили развитие...

Вы, предприимчивый, остановились.

И так везде и во всём.

Не создают условий для дальнейшего развития.

А население ... да запросто вытерпело бы даже полное снятие льгот по маршрут. проезду. Востаннє редагувалось detroytred в Чет 21 тра, 2020 22:19, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 22996 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 22:17 budivelnik написав: 10 для того ,щоб виник клас підприємців

10 для того ,щоб виник клас підприємців

Він вже виник. Але він бідний(відносно). Потрібно щоб він розбагатів. Скільки для цього потрібно я хз.

budivelnik написав: 10 для того Щоб населення перестало вважати підприємців баригами

10 для того Щоб населення перестало вважати підприємців баригами

Для цього тре років 20.

budivelnik написав: 10 для того .щоб люмпени усвідомили що вони люмпени і не заважалим іншим..

10 для того .щоб люмпени усвідомили що вони люмпени і не заважалим іншим..

Ой, для цього точно 10 років не вистачить. Тут років 20-30-40 треба. Він вже виник. Але він бідний(відносно). Потрібно щоб він розбагатів. Скільки для цього потрібно я хз.Для цього тре років 20.Ой, для цього точно 10 років не вистачить. Тут років 20-30-40 треба. andrijk777

Повідомлень: 2143 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 22:23 budivelnik написав: Козак-характерник написав: Опустити того, хто поруч! Опустити того, хто поруч! Цікаво

А куди можна опустити вже опущеного? ЦікавоА куди можна опустити вже опущеного?

Як остроумно і смішно. Запитайте в себе. Ви ж себе регулярно публічно опускаєте. Якийсь мазохізм. Ви вважаєте, що ображаєте опонета? Так затямте собі, що образити можна лише того, хто ображається. Ваші мляві потуги, вибрики, намагання кусьнути, принизити, грають проти Вас самого. Навчіться розмовляти з людьми з повагою! Це Вам додасть. Не ганьбіть своїх батьків, дітей і рідню! Будьте добріше! І завжди залиште собі й іншим право на помилку! Це Вам щира, добра порада! Тіко не лізте в амбіцію знов, а сприйміть все так, як написав, без домислюваннь і перекручування думки опонента! Одним словом, будьте Людиною, з великої літери, що створена за образом і подобою Божою! Як остроумно і смішно.Запитайте в себе. Ви ж себе регулярно публічно опускаєте.Якийсь мазохізм. Ви вважаєте, що ображаєте опонета? Так затямте собі, що образити можна лише того, хто ображається. Ваші мляві потуги, вибрики, намагання кусьнути, принизити, грають проти Вас самого. Навчіться розмовляти з людьми з повагою! Це Вам додасть. Не ганьбіть своїх батьків, дітей і рідню!Будьте добріше! І завжди залиште собі й іншим право на помилку!Це Вам щира, добра порада! Тіко не лізте в амбіцію знов, а сприйміть все так, як написав, без домислюваннь і перекручування думки опонента! Одним словом, будьте Людиною, з великої літери, що створена за образом і подобою Божою! Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28598 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 22:27 zРадио написав: shapo написав: Кстати, ты в команде с песикотом или сам тут работаешь? Кстати, ты в команде с песикотом или сам тут работаешь?



Тут может быть и по "бритве Хэнлона" - никогда не приписывайте злому умыслу то, что можно адекватно объяснить глупостью Тут может быть и по "бритве Хэнлона" - никогда не приписывайте злому умыслу то, что можно адекватно объяснить глупостью



Еще проще.

Часто люди любят обвинять других в собственных грехах.

А у порохоботов это просто навязчивая идея Еще проще.Часто люди любят обвинять других в собственных грехах.А у порохоботов это просто навязчивая идея Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3437 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 608 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 22:31 andrijk777 написав: budivelnik написав: 10 для того ,щоб виник клас підприємців

10 для того ,щоб виник клас підприємців

Він вже виник. Але він бідний(відносно). Потрібно щоб він розбагатів. Скільки для цього потрібно я хз.

budivelnik написав: 10 для того Щоб населення перестало вважати підприємців баригами

10 для того Щоб населення перестало вважати підприємців баригами

Для цього тре років 20.

budivelnik написав: 10 для того .щоб люмпени усвідомили що вони люмпени і не заважалим іншим..

10 для того .щоб люмпени усвідомили що вони люмпени і не заважалим іншим..

Ой, для цього точно 10 років не вистачить. Тут років 20-30-40 треба. Він вже виник. Але він бідний(відносно). Потрібно щоб він розбагатів. Скільки для цього потрібно я хз.Для цього тре років 20.Ой, для цього точно 10 років не вистачить. Тут років 20-30-40 треба.

Да-да))



Люмпен на то и люмпен, что не способен ни уяснить, ни не мешать.

Прямая функция властей нивелировать влияние люмпенов. Переводить их в другую категорию.





Не))

Ну можно, как комми, прикрываться якобы, что это люмпены хотят, влияют, требуют.



Суть-то!

Пролетариат был и в Англии, и в России.

Но вот только власть имущие первой слепили из него акционера-владельца (дав соответствующие для развития условия), а

власть имущие комми слепили советского работягу.



Но тут ноу-хау --- подождать пока они сами из себя щось слепят.

Да себя же и слепят. Работяг. Да-да))Люмпен на то и люмпен, что не способен ни уяснить, ни не мешать.Прямая функция властей нивелировать влияние люмпенов. Переводить их в другую категорию.Не))Ну можно, как комми, прикрываться якобы, что это люмпены хотят, влияют, требуют.Суть-то!Пролетариат был и в Англии, и в России.Но вот только власть имущие первой слепили из него акционера-владельца (дав соответствующие для развития условия), авласть имущие комми слепили советского работягу.Но тут ноу-хау --- подождать пока они сами из себя щось слепят.Да себя же и слепят. Работяг. detroytred

Повідомлень: 22996 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 22:49 detroytred написав: Но тут ноу-хау --- подождать пока они сами из себя щось слепят.

Да себя же и слепят. Работяг. Но тут ноу-хау --- подождать пока они сами из себя щось слепят.Да себя же и слепят. Работяг. Ви спеціально пробуєте перевернути з ніг на голову?

1 Розвиваються всі і роботяги і підприємці і керівники

2 Ви вважаєте що розвиваються заповільно . я вважаю що розвиваються з максимально можливою на данний момент і в данних умовах -швидкістю

3Для того щоб довести ,що швидкість розвитку максимальна і не має зазору вверх..я запропонував Вам змінити свої вподобання самостійно ( по питанню використання мови в побуті) - Ви встали на диби ,хоча й підтвердили ,що проблема переходу для Вас не існує.



Тепер розумієте.

Сталін щоб пришвидшити індустріалізацію - вбив кілька мільйон селян.а їх майно і результати праці продав в обмін на обладнання...

Пришвидшити він пришвидшив - от тільки чи вартувало це тих мільйонів життів?



ПС

Не чіпляйтесь що я використав приклад СРСР -цей приклад тільки тому що мені краще відома історія СРСР ніж історія США чи Японії з Китаєм.... Ви спеціально пробуєте перевернути з ніг на голову?1 Розвиваються всі і роботяги і підприємці і керівники2 Ви вважаєте що розвиваються заповільно . я вважаю що розвиваються з максимально можливою на данний момент і в данних умовах -швидкістю3Для того щоб довести ,що швидкість розвитку максимальна і не має зазору вверх..я запропонував Вам змінити свої вподобання самостійно ( по питанню використання мови в побуті) - Ви встали на диби ,хоча й підтвердили ,що проблема переходу для Вас не існує.Тепер розумієте.Сталін щоб пришвидшити індустріалізацію - вбив кілька мільйон селян.а їх майно і результати праці продав в обмін на обладнання...Пришвидшити він пришвидшив - от тільки чи вартувало це тих мільйонів життів?ПСНе чіпляйтесь що я використав приклад СРСР -цей приклад тільки тому що мені краще відома історія СРСР ніж історія США чи Японії з Китаєм.... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22881 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6162616361646165 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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