Цікаво
А куди можна опустити вже опущеного?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 21 тра, 2020 21:54
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 21 тра, 2020 22:08
Будивельник
Прошли мы в 90-е и первичное накопление капитала, и практическое отсутствие госрегулирования, и пирамиды, и отсутствие соцполитики (каждый выживает, как может), и монополизацию со всем прочим.
Уже всё пройдено...
Исчерпано, как ресурс роста.
Осталось развивать имеющееся: начиная с развития фондового рынка и заканчивая дальнейшим привлечением западного капитала на свой рынок.
Это прямая функция можновладцив.
Короче: прежде всего дикими должны перестать быть можновладци.
Сначала они.
Вы же сами писали, что власти (чиновники) Вам препятствовали войти в бизнес маршрутных перевозок.
Остановили развитие...
Вы, предприимчивый, остановились.
И так везде и во всём.
Не создают условий для дальнейшего развития.
А население ... да запросто вытерпело бы даже полное снятие льгот по маршрут. проезду.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 21 тра, 2020 22:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 тра, 2020 22:17
Він вже виник. Але він бідний(відносно). Потрібно щоб він розбагатів. Скільки для цього потрібно я хз.
Для цього тре років 20.
Ой, для цього точно 10 років не вистачить. Тут років 20-30-40 треба.
Додано: Чет 21 тра, 2020 22:23
Як остроумно і смішно. Запитайте в себе. Ви ж себе регулярно публічно опускаєте. Якийсь мазохізм. Ви вважаєте, що ображаєте опонета? Так затямте собі, що образити можна лише того, хто ображається. Ваші мляві потуги, вибрики, намагання кусьнути, принизити, грають проти Вас самого. Навчіться розмовляти з людьми з повагою! Це Вам додасть. Не ганьбіть своїх батьків, дітей і рідню! Будьте добріше! І завжди залиште собі й іншим право на помилку! Це Вам щира, добра порада! Тіко не лізте в амбіцію знов, а сприйміть все так, як написав, без домислюваннь і перекручування думки опонента! Одним словом, будьте Людиною, з великої літери, що створена за образом і подобою Божою!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Чет 21 тра, 2020 22:27
Еще проще.
Часто люди любят обвинять других в собственных грехах.
А у порохоботов это просто навязчивая идея
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 21 тра, 2020 22:31
Да-да))
Люмпен на то и люмпен, что не способен ни уяснить, ни не мешать.
Прямая функция властей нивелировать влияние люмпенов. Переводить их в другую категорию.
Не))
Ну можно, как комми, прикрываться якобы, что это люмпены хотят, влияют, требуют.
Суть-то!
Пролетариат был и в Англии, и в России.
Но вот только власть имущие первой слепили из него акционера-владельца (дав соответствующие для развития условия), а
власть имущие комми слепили советского работягу.
Но тут ноу-хау --- подождать пока они сами из себя щось слепят.
Да себя же и слепят. Работяг.
Додано: Чет 21 тра, 2020 22:49
Ви спеціально пробуєте перевернути з ніг на голову?
1 Розвиваються всі і роботяги і підприємці і керівники
2 Ви вважаєте що розвиваються заповільно . я вважаю що розвиваються з максимально можливою на данний момент і в данних умовах -швидкістю
3Для того щоб довести ,що швидкість розвитку максимальна і не має зазору вверх..я запропонував Вам змінити свої вподобання самостійно ( по питанню використання мови в побуті) - Ви встали на диби ,хоча й підтвердили ,що проблема переходу для Вас не існує.
Тепер розумієте.
Сталін щоб пришвидшити індустріалізацію - вбив кілька мільйон селян.а їх майно і результати праці продав в обмін на обладнання...
Пришвидшити він пришвидшив - от тільки чи вартувало це тих мільйонів життів?
ПС
Не чіпляйтесь що я використав приклад СРСР -цей приклад тільки тому що мені краще відома історія СРСР ніж історія США чи Японії з Китаєм....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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