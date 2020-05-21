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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6164616561666167> Додано: Чет 21 тра, 2020 23:06 budivelnik написав: Сталін щоб пришвидшити індустріалізацію - вбив кілька мільйон селян.а їх майно і результати праці продав в обмін на обладнання...

Пришвидшити він пришвидшив - от тільки чи вартувало це тих мільйонів життів?

Сталін щоб пришвидшити індустріалізацію - вбив кілька мільйон селян.а їх майно і результати праці продав в обмін на обладнання...Пришвидшити він пришвидшив - от тільки чи вартувало це тих мільйонів життів?



Сталин негуманно принес в жертву людей ради индустриализации - оставил их без хлеба, обрекая на смерть. Порошенко гуманно принес в жертву людей ради ДЕиндустриализации - оставил их без работы, обрекая на эмиграцию.



Вывод: Порошенко - гуманист Сталин негуманно принес в жертву людей ради индустриализации - оставил их без хлеба, обрекая на смерть. Порошенко гуманно принес в жертву людей ради ДЕиндустриализации - оставил их без работы, обрекая на эмиграцию.Вывод: Порошенко - гуманист zРадио

Повідомлень: 5721 З нами з: 02.05.18 Подякував: 979 раз. Подякували: 2142 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 23:19 budivelnik написав: Я старший - але точно оптимістичніший від Вас

Може тому що для мене позитивний показник це коли 70% за і 30 проти

А для Вас 90 За і 10 проти? Я старший - але точно оптимістичніший від ВасМоже тому що для мене позитивний показник це коли 70% за і 30 протиА для Вас 90 За і 10 проти?

Я молодший, тому часу в мене більше Я молодший, тому часу в мене більше andrijk777

Повідомлень: 2144 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 23:21 zРадио написав: budivelnik написав: Сталін щоб пришвидшити індустріалізацію - вбив кілька мільйон селян.а їх майно і результати праці продав в обмін на обладнання...

Пришвидшити він пришвидшив - от тільки чи вартувало це тих мільйонів життів?

Сталін щоб пришвидшити індустріалізацію - вбив кілька мільйон селян.а їх майно і результати праці продав в обмін на обладнання...Пришвидшити він пришвидшив - от тільки чи вартувало це тих мільйонів життів? Сталин негуманно принес в жертву людей ради индустриализации - оставил их без хлеба, обрекая на смерть. Порошенко гуманно принес в жертву людей ради ДЕиндустриализации - оставил их без работы, обрекая на эмиграцию.

Вывод: Порошенко - гуманист Сталин негуманно принес в жертву людей ради индустриализации - оставил их без хлеба, обрекая на смерть. Порошенко гуманно принес в жертву людей ради ДЕиндустриализации - оставил их без работы, обрекая на эмиграцию.Вывод: Порошенко - гуманист А що в ольгіно нову дурь завезли? чи нова методичка про розкопані могили часів царства Порошенко а там 10-500 мільйонів ізнасілованих пенсіонерок і розпятих хлопчиків? А що в ольгіно нову дурь завезли? чи нова методичка про розкопані могили часів царства Порошенко а там 10-500 мільйонів ізнасілованих пенсіонерок і розпятих хлопчиків? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22892 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 23:22 budivelnik написав: 1 Ви просуваєте думку що Держава відповідає за все , а керівник Держави несе ледве не 30% відповідальності за все що твориться в Державі

2 Написав

Якщо всюди просувати фантазію про відповідальність керівництва - то це приведе до люмпенізації суспільства,яке не захоче брати на себе відповідальність і аналізувати свої вчинки... 1 Ви просуваєте думку що Держава відповідає за все , а керівник Держави несе ледве не 30% відповідальності за все що твориться в Державі2 НаписавЯкщо всюди просувати фантазію про відповідальність керівництва - то це приведе до люмпенізації суспільства,яке не захоче брати на себе відповідальність і аналізувати свої вчинки...

Ніде не бачив, щоб detroytred просував таку тезу. Знову домислюєте і приписуєте співрозмовнику, те, чого не було в його дописах. Мова йшла, що держава створює умови для прогресивного розвитку суспільстваа. А що таке створювати умови? Це створювати правила і слідкувати за неухильним дотриманням цих правил ВСІМА. В разі порушення - карати. Тобто тут держава застосовує свою монополію - право на застосувння насилля. Оцей інструмент, за великим рахунком і є тим, чим монопольно володіє держава. Головна функція держави - підтримання порядку, задля уникнення анархії, щоб гармонізувати егоїстичні інтереси різних людей і соціальних груп, стати арбітром між ними всіма. Тобто створити судову систему, правохоронну, армію. Це ключові завдання.



Питання в іншому, домовитися про такі правила, щоб були в інтересах більшості і сприяли прогресивному розвитку, так званий суспільной договір. В той же час, потрібно враховувати рівень правової, культурної свідомості населення і іноді, заради їхнього ж блага йти на непопулярні рішення. Це мистецтво керування державою, тут потрібна, дійсно еліта суспільства, що складається з науковців, діячів культури і політики, що можуть бачити не лише сьогодення, а й перспективи. Завжи є рушійні сили в будь якому процесі. І перекладати відповідальність на населення, що не має певного рівня свідомості, чекати дозрівання, якого не буде ніколи, в масі, це наївно і недалекоглядно. Завжди є лідер і команда, що беруть на себе відповідальність. І такі люди повинні бути, в ідеалі, високоосвіченими, моральними, що усвідомлюють свою високу місію. Ніде не бачив, щоб detroytred просував таку тезу. Знову домислюєте і приписуєте співрозмовнику, те, чого не було в його дописах. Мова йшла, що держава створює умови для прогресивного розвитку суспільстваа. А що таке створювати умови? Це створювати правила і слідкувати за неухильним дотриманням цих правил ВСІМА. В разі порушення - карати. Тобто тут держава застосовує свою монополію - право на застосувння насилля. Оцей інструмент, за великим рахунком і є тим, чим монопольно володіє держава. Головна функція держави - підтримання порядку, задля уникнення анархії, щоб гармонізувати егоїстичні інтереси різних людей і соціальних груп, стати арбітром між ними всіма. Тобто створити судову систему, правохоронну, армію. Це ключові завдання.Питання в іншому, домовитися про такі правила, щоб були в інтересах більшості і сприяли прогресивному розвитку, так званий суспільной договір. В той же час, потрібно враховувати рівень правової, культурної свідомості населення і іноді, заради їхнього ж блага йти на непопулярні рішення. Це мистецтво керування державою, тут потрібна, дійсно еліта суспільства, що складається з науковців, діячів культури і політики, що можуть бачити не лише сьогодення, а й перспективи. Завжи є рушійні сили в будь якому процесі. І перекладати відповідальність на населення, що не має певного рівня свідомості, чекати дозрівання, якого не буде ніколи, в масі, це наївно і недалекоглядно. Завжди є лідер і команда, що беруть на себе відповідальність. І такі люди повинні бути, в ідеалі, високоосвіченими, моральними, що усвідомлюють свою високу місію. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28603 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 23:23 andrijk777 написав: budivelnik написав: Я старший - але точно оптимістичніший від Вас

Може тому що для мене позитивний показник це коли 70% за і 30 проти

А для Вас 90 За і 10 проти? Я старший - але точно оптимістичніший від ВасМоже тому що для мене позитивний показник це коли 70% за і 30 протиА для Вас 90 За і 10 проти? Я молодший, тому часу в мене більше Я молодший, тому часу в мене більше На жаль час тече тільки в одну сторону...

Головне щоб з часом дивились на стопсигнал нашого потяга, а не ми доганяли чужий. На жаль час тече тільки в одну сторону...Головне щоб з часом дивились на стопсигнал нашого потяга, а не ми доганяли чужий. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22892 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 23:27 Re: Політичні дискусії Козак-характерник написав: Ніде не бачив, Ніде не бачив, Опущений, з психологічними відхиленнями(мазохізм) та ще й сліпий....

Видно багато ти Богові нашкодив,що він тебе таким букетом нагородив...

Нічого ,ти не переживай, з такими переконаннями як в тебе, тобі скоро прийдеться в ОРДЛО з Львова( Пасічна по одній версії,Левицького по другій-виявляється ще й роздвоєння особистості) втікати , а там рідні козачки ,сумувати не дадуть ... і Біблію в ... отримаєш і баптиські брошурки.... Опущений, з психологічними відхиленнями(мазохізм) та ще й сліпий....Видно багато ти Богові нашкодив,що він тебе таким букетом нагородив...Нічого ,ти не переживай, з такими переконаннями як в тебе, тобі скоро прийдеться в ОРДЛО з Львова( Пасічна по одній версії,Левицького по другій-виявляється ще й роздвоєння особистості) втікати , а там рідні козачки ,сумувати не дадуть ... і Біблію в ... отримаєш і баптиські брошурки.... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22892 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 23:31 Будивельник

Пример Вашего предложения ко мне насчёт мови абсолютно не корректен.

Между Вашим личным)) пожеланием-предложением и законом (то есть требованием от представляющего государство-общества института) на переход огромная разница.



И ... Бальцерович и Ко не предлагали, а проводили реформы.

Несмотря на недовольство части населения.

Реформы везде и всегда встречают сопротивление населения.



Пример: шахтеры Британии и наши шахтеры.

Разница не в шахтерах, а в Тетчер и кучмо-ющенко-ит.д.



Я не писал, что держава отвечает за всё. Это утрирование от Вас.

Я указал на определяющую и первоочередную, а не всеобъемлещую))), роль власть имущих. detroytred

Повідомлень: 22998 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 23:36 budivelnik написав: Опущений, з психологічними відхиленнями(мазохізм) та ще й сліпий....

Опущений, з психологічними відхиленнями(мазохізм) та ще й сліпий....

Ну не треба вже бути настільки самокритичним, мазо. Процес одужання пішов, як то кажуть. Нічо, побурлить і попустить! Звикайте. Поки вдосконалюйте рівень самоосвіти. Обіцяю, що не брошу напризволяще брата. Запитуйте, щоб ліквідувати прогалини в освіті. І не лише в мене. Тут багато розумних дядьок!



detroytred написав: Я не писал, что держава отвечает за всё. Это утрирование от Вас.

Я указал на определяющую и первоочередную, а не всеобъемлещую))), роль власть имущих. Я не писал, что держава отвечает за всё. Это утрирование от Вас.Я указал на определяющую и первоочередную, а не всеобъемлещую))), роль власть имущих.

Пробачте, сліпому каліці. Бачте, як самокритично налаштований! Будьте милосердні! Ну не треба вже бути настільки самокритичним, мазо.Процес одужання пішов, як то кажуть.Нічо, побурлить і попустить! Звикайте. Поки вдосконалюйте рівень самоосвіти. Обіцяю, що не брошу напризволяще брата.Запитуйте, щоб ліквідувати прогалини в освіті. І не лише в мене. Тут багато розумних дядьок!Пробачте, сліпому каліці.Бачте, як самокритично налаштований! Будьте милосердні! Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 21 тра, 2020 23:42, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28603 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 23:42 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Пример Вашего предложения ко мне насчёт мови абсолютно не корректен. Пример Вашего предложения ко мне насчёт мови абсолютно не корректен. 1 Я навіть не пробував Вас підколоти чи в чомусь звинуватити

Особисто для мене

Той хто силою змушує признати неправильність

Мови

Національності

Релігії - той сволота

2 Приклад привів виключно для того ,щоб Ви могли зрозуміти

В кожного в голові своя вавка, і чим менш людина освічена- тим вавок

а - більше

б - вони тупіші...



Тому

будь-яке силове ( при чому не поліційне, а Законодавче) змушування на зміни - може привести до вибуху.

Якби Путін не напав, ми б ще довго не говорили про освіту на українській і так далі...

Ми б потихеньку і еволюційно йшли до України як самостійної і самодостаньої Держави

Агресія росії,яка проаналізувавши що за останні 30 років її вплив перемістився з Збруча до Ворскли , змусила нас проводити більш радикальні зміни...що в свою чергу привело до додаткових людських втрат.



Тому моя думка

Змінюватись швидше - можна,але це призведе до виграшу в майбутньому і додаткових втрат сьогодні. 1 Я навіть не пробував Вас підколоти чи в чомусь звинуватитиОсобисто для менеТой хто силою змушує признати неправильністьМовиНаціональностіРелігії - той сволота2 Приклад привів виключно для того ,щоб Ви могли зрозумітиВ кожного в голові своя вавка, і чим менш людина освічена- тим вавока - більшеб - вони тупіші...Томубудь-яке силове ( при чому не поліційне, а Законодавче) змушування на зміни - може привести до вибуху.Якби Путін не напав, ми б ще довго не говорили про освіту на українській і так далі...Ми б потихеньку і еволюційно йшли до України як самостійної і самодостаньої ДержавиАгресія росії,яка проаналізувавши що за останні 30 років її вплив перемістився з Збруча до Ворскли , змусила нас проводити більш радикальні зміни...що в свою чергу привело до додаткових людських втрат.Тому моя думкаЗмінюватись швидше - можна,але це призведе до виграшу в майбутньому і додаткових втрат сьогодні. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22892 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 23:44 budivelnik написав: Особисто для мене

Той хто силою змушує признати неправильність

Мови

Національності

Релігії - той сволота

2 Приклад привів виключно для того ,щоб Ви могли зрозуміти

В кожного в голові своя вавка, і чим менш людина освічена- тим вавок

а - більше

б - вони тупіші...

Особисто для менеТой хто силою змушує признати неправильністьМовиНаціональностіРелігії - той сволота2 Приклад привів виключно для того ,щоб Ви могли зрозумітиВ кожного в голові своя вавка, і чим менш людина освічена- тим вавока - більшеб - вони тупіші...

Боже ж мій! Сеанс одкровення. Не казніть вже так себе! Боже ж мій! Сеанс одкровення. Не казніть вже так себе! Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28603 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6164616561666167> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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