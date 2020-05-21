Сталин негуманно принес в жертву людей ради индустриализации - оставил их без хлеба, обрекая на смерть. Порошенко гуманно принес в жертву людей ради ДЕиндустриализации - оставил их без работы, обрекая на эмиграцию.
Вывод: Порошенко - гуманист
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 21 тра, 2020 23:06
Сталин негуманно принес в жертву людей ради индустриализации - оставил их без хлеба, обрекая на смерть. Порошенко гуманно принес в жертву людей ради ДЕиндустриализации - оставил их без работы, обрекая на эмиграцию.
Вывод: Порошенко - гуманист
Додано: Чет 21 тра, 2020 23:19
Додано: Чет 21 тра, 2020 23:21
А що в ольгіно нову дурь завезли? чи нова методичка про розкопані могили часів царства Порошенко а там 10-500 мільйонів ізнасілованих пенсіонерок і розпятих хлопчиків?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 21 тра, 2020 23:22
Ніде не бачив, щоб detroytred просував таку тезу. Знову домислюєте і приписуєте співрозмовнику, те, чого не було в його дописах. Мова йшла, що держава створює умови для прогресивного розвитку суспільстваа. А що таке створювати умови? Це створювати правила і слідкувати за неухильним дотриманням цих правил ВСІМА. В разі порушення - карати. Тобто тут держава застосовує свою монополію - право на застосувння насилля. Оцей інструмент, за великим рахунком і є тим, чим монопольно володіє держава. Головна функція держави - підтримання порядку, задля уникнення анархії, щоб гармонізувати егоїстичні інтереси різних людей і соціальних груп, стати арбітром між ними всіма. Тобто створити судову систему, правохоронну, армію. Це ключові завдання.
Питання в іншому, домовитися про такі правила, щоб були в інтересах більшості і сприяли прогресивному розвитку, так званий суспільной договір. В той же час, потрібно враховувати рівень правової, культурної свідомості населення і іноді, заради їхнього ж блага йти на непопулярні рішення. Це мистецтво керування державою, тут потрібна, дійсно еліта суспільства, що складається з науковців, діячів культури і політики, що можуть бачити не лише сьогодення, а й перспективи. Завжи є рушійні сили в будь якому процесі. І перекладати відповідальність на населення, що не має певного рівня свідомості, чекати дозрівання, якого не буде ніколи, в масі, це наївно і недалекоглядно. Завжди є лідер і команда, що беруть на себе відповідальність. І такі люди повинні бути, в ідеалі, високоосвіченими, моральними, що усвідомлюють свою високу місію.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Чет 21 тра, 2020 23:23
На жаль час тече тільки в одну сторону...
Головне щоб з часом дивились на стопсигнал нашого потяга, а не ми доганяли чужий.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 21 тра, 2020 23:27
Re: Політичні дискусії
Опущений, з психологічними відхиленнями(мазохізм) та ще й сліпий....
Видно багато ти Богові нашкодив,що він тебе таким букетом нагородив...
Нічого ,ти не переживай, з такими переконаннями як в тебе, тобі скоро прийдеться в ОРДЛО з Львова( Пасічна по одній версії,Левицького по другій-виявляється ще й роздвоєння особистості) втікати , а там рідні козачки ,сумувати не дадуть ... і Біблію в ... отримаєш і баптиські брошурки....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 21 тра, 2020 23:31
Будивельник
Пример Вашего предложения ко мне насчёт мови абсолютно не корректен.
Между Вашим личным)) пожеланием-предложением и законом (то есть требованием от представляющего государство-общества института) на переход огромная разница.
И ... Бальцерович и Ко не предлагали, а проводили реформы.
Несмотря на недовольство части населения.
Реформы везде и всегда встречают сопротивление населения.
Пример: шахтеры Британии и наши шахтеры.
Разница не в шахтерах, а в Тетчер и кучмо-ющенко-ит.д.
Я не писал, что держава отвечает за всё. Это утрирование от Вас.
Я указал на определяющую и первоочередную, а не всеобъемлещую))), роль власть имущих.
Додано: Чет 21 тра, 2020 23:36
Ну не треба вже бути настільки самокритичним, мазо. Процес одужання пішов, як то кажуть. Нічо, побурлить і попустить! Звикайте. Поки вдосконалюйте рівень самоосвіти. Обіцяю, що не брошу напризволяще брата. Запитуйте, щоб ліквідувати прогалини в освіті. І не лише в мене. Тут багато розумних дядьок!
Пробачте, сліпому каліці. Бачте, як самокритично налаштований! Будьте милосердні!
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 21 тра, 2020 23:42, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Чет 21 тра, 2020 23:42
Re: Політичні дискусії
1 Я навіть не пробував Вас підколоти чи в чомусь звинуватити
Особисто для мене
Той хто силою змушує признати неправильність
Мови
Національності
Релігії - той сволота
2 Приклад привів виключно для того ,щоб Ви могли зрозуміти
В кожного в голові своя вавка, і чим менш людина освічена- тим вавок
а - більше
б - вони тупіші...
Тому
будь-яке силове ( при чому не поліційне, а Законодавче) змушування на зміни - може привести до вибуху.
Якби Путін не напав, ми б ще довго не говорили про освіту на українській і так далі...
Ми б потихеньку і еволюційно йшли до України як самостійної і самодостаньої Держави
Агресія росії,яка проаналізувавши що за останні 30 років її вплив перемістився з Збруча до Ворскли , змусила нас проводити більш радикальні зміни...що в свою чергу привело до додаткових людських втрат.
Тому моя думка
Змінюватись швидше - можна,але це призведе до виграшу в майбутньому і додаткових втрат сьогодні.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 21 тра, 2020 23:44
Боже ж мій! Сеанс одкровення. Не казніть вже так себе!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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