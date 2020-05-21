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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6164616561666167 Додано: Чет 21 тра, 2020 23:45 Козак-характерник написав: budivelnik написав: Опущений, з психологічними відхиленнями(мазохізм) та ще й сліпий....

Видно багато ти Богові нашкодив,що він тебе таким букетом нагородив...

Нічого ,ти не переживай, з такими переконаннями як в тебе, тобі скоро прийдеться в ОРДЛО з Львова( Пасічна по одній версії,Левицького по другій-виявляється ще й роздвоєння особистості) втікати , а там рідні козачки ,сумувати не дадуть ... і Біблію в ... отримаєш і баптиські брошурки.... Опущений, з психологічними відхиленнями(мазохізм) та ще й сліпий....Видно багато ти Богові нашкодив,що він тебе таким букетом нагородив...Нічого ,ти не переживай, з такими переконаннями як в тебе, тобі скоро прийдеться в ОРДЛО з Львова( Пасічна по одній версії,Левицького по другій-виявляється ще й роздвоєння особистості) втікати , а там рідні козачки ,сумувати не дадуть ... і Біблію в ... отримаєш і баптиські брошурки.... Ну не треба вже бути настільки самокритичним, мазо. Процес одужання пішов, як то кажуть. Нічо, побурлить і попустить! Звикайте. Поки вдосконалюйте рівень самоосвіти. Обіцяю, що не брошу напризволяще брата. Запитуйте, щоб ліквідувати прогалини в освіті. І не лише в мене. Тут багато розумних дядьок!

Пробачте, сліпому каліці. Бачте, як самокритично налаштований! Будьте милосердні! Ну не треба вже бути настільки самокритичним, мазо.Процес одужання пішов, як то кажуть.Нічо, побурлить і попустить! Звикайте. Поки вдосконалюйте рівень самоосвіти. Обіцяю, що не брошу напризволяще брата.Запитуйте, щоб ліквідувати прогалини в освіті. І не лише в мене. Тут багато розумних дядьок!Пробачте, сліпому каліці.Бачте, як самокритично налаштований! Будьте милосердні! Ще й зоофілія проявилась у вигляді мавпування і папугування

Власник думок- катма, але повторити чужі - ще в стані.

От тільки для мавпи є проблема

Мавпа - не знає ,що вона мавпа

А от оточуючим це чудово видно. Ще й зоофілія проявилась у вигляді мавпування і папугуванняВласник думок- катма, але повторити чужі - ще в стані.От тільки для мавпи є проблемаМавпа - не знає ,що вона мавпаА от оточуючим це чудово видно. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22892 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 23:46 Будивельник

Вы считаете (точнее представляете!), что ускорение реформ лежит за рамками цивилизованно допустимого (то есть принуждение будет чуть ли не сталинскими методами) и на этом строите аргументацию.

Апеллируя к худшему.



Но это не так.

Тетчер, Бальцерович и пр. принуждали в рамках.

Не говоря уже о наличии инструментов мягкого влияния - типа *теории разбитых окон*. detroytred

Повідомлень: 22998 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 23:49 budivelnik написав: Мавпа - не знає ,що вона мавпа

А от оточуючим це чудово видно. Мавпа - не знає ,що вона мавпаА от оточуючим це чудово видно.

Зростаєте не по дням, а по часам! Пишаюся Вами! Зростаєте не по дням, а по часам! Пишаюся Вами! Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28603 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:02 Козак-характерник написав: budivelnik написав: Мавпа - не знає ,що вона мавпа

А от оточуючим це чудово видно. Мавпа - не знає ,що вона мавпаА от оточуючим це чудово видно.

Зростаєте не по дням, а по часам! Пишаюся Вами! Зростаєте не по дням, а по часам! Пишаюся Вами!



Где там он растет - даже аналогию грамотную ввернуть не может! Зеркальный тест, являющийся индикатором самосознания, был предложен еще Дарвином, и все гоминиды (люди, гориллы, шимпанзе и орангутаны) его легко проходят с годовалого возраста.



PS: budivelnik, не благодари за ликбез, читай книги Где там он растет - даже аналогию грамотную ввернуть не может! Зеркальный тест, являющийся индикатором самосознания, был предложен еще Дарвином, и все гоминиды (люди, гориллы, шимпанзе и орангутаны) его легко проходят с годовалого возраста.PS:, не благодари за ликбез, читай книги zРадио

Повідомлень: 5721 З нами з: 02.05.18 Подякував: 979 раз. Подякували: 2142 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:06 zРадио написав: budivelnik написав: Сталін щоб пришвидшити індустріалізацію - вбив кілька мільйон селян.а їх майно і результати праці продав в обмін на обладнання...

Пришвидшити він пришвидшив - от тільки чи вартувало це тих мільйонів життів?

Сталін щоб пришвидшити індустріалізацію - вбив кілька мільйон селян.а їх майно і результати праці продав в обмін на обладнання...Пришвидшити він пришвидшив - от тільки чи вартувало це тих мільйонів життів?



Сталин негуманно принес в жертву людей ради индустриализации - оставил их без хлеба, обрекая на смерть. Порошенко гуманно принес в жертву людей ради ДЕиндустриализации - оставил их без работы, обрекая на эмиграцию.



Вывод: Порошенко - гуманист Сталин негуманно принес в жертву людей ради индустриализации - оставил их без хлеба, обрекая на смерть. Порошенко гуманно принес в жертву людей ради ДЕиндустриализации - оставил их без работы, обрекая на эмиграцию.Вывод: Порошенко - гуманист

Ох, как же вас с Шапо корчит от Пороха, просто как чертей от ладана.

Ох, как же вас с Шапо корчит от Пороха, просто как чертей от ладана. Schmit

Повідомлень: 1295 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:13 zРадио написав: Козак-характерник написав: budivelnik написав: Мавпа - не знає ,що вона мавпа

А от оточуючим це чудово видно. Мавпа - не знає ,що вона мавпаА от оточуючим це чудово видно.

Зростаєте не по дням, а по часам! Пишаюся Вами! Зростаєте не по дням, а по часам! Пишаюся Вами!



Где там он растет - даже аналогию грамотную ввернуть не может! Зеркальный тест, являющийся индикатором самосознания, был предложен еще Дарвином, и все гоминиды (люди, гориллы, шимпанзе и орангутаны) его легко проходят с годовалого возраста.



PS: budivelnik, не благодари за ликбез, читай книги Где там он растет - даже аналогию грамотную ввернуть не может! Зеркальный тест, являющийся индикатором самосознания, был предложен еще Дарвином, и все гоминиды (люди, гориллы, шимпанзе и орангутаны) его легко проходят с годовалого возраста.PS:, не благодари за ликбез, читай книги

Будьмо милосердні! Не залишимо свого брата во Христі, напризволяще, напітьмі! Ліквідує прогалини в освіті, стане вихованішим, людянішим. Поки так, такий характер. Грубий вєк, грубиє нрави, романьтізьму нєт... Але ж старається людина. Це дорогого стоїть! Мал золотнік, да дорог! Беремо на поруки, на перевиховання.

Будьмо милосердні! Не залишимо свого брата во Христі, напризволяще, напітьмі!Ліквідує прогалини в освіті, стане вихованішим, людянішим. Поки так, такий характер. Грубий вєк, грубиє нрави, романьтізьму нєт...Але ж старається людина. Це дорогого стоїть!Мал золотнік, да дорог! Беремо на поруки, на перевиховання. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28603 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6164616561666167 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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