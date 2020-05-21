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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6164616561666167
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 23:45

  Козак-характерник написав:
  budivelnik написав:Опущений, з психологічними відхиленнями(мазохізм) та ще й сліпий....
Видно багато ти Богові нашкодив,що він тебе таким букетом нагородив...
Нічого ,ти не переживай, з такими переконаннями як в тебе, тобі скоро прийдеться в ОРДЛО з Львова( Пасічна по одній версії,Левицького по другій-виявляється ще й роздвоєння особистості) втікати , а там рідні козачки ,сумувати не дадуть ... і Біблію в ... отримаєш і баптиські брошурки....
Ну не треба вже бути настільки самокритичним, мазо. :) Процес одужання пішов, як то кажуть. :) Нічо, побурлить і попустить! Звикайте. Поки вдосконалюйте рівень самоосвіти. Обіцяю, що не брошу напризволяще брата. :) Запитуйте, щоб ліквідувати прогалини в освіті. І не лише в мене. Тут багато розумних дядьок! :wink:
Пробачте, сліпому каліці. :wink: Бачте, як самокритично налаштований! Будьте милосердні!
Ще й зоофілія проявилась у вигляді мавпування і папугування
Власник думок- катма, але повторити чужі - ще в стані.
От тільки для мавпи є проблема
Мавпа - не знає ,що вона мавпа
А от оточуючим це чудово видно.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 23:46

Будивельник
Вы считаете (точнее представляете!), что ускорение реформ лежит за рамками цивилизованно допустимого (то есть принуждение будет чуть ли не сталинскими методами) и на этом строите аргументацию.
Апеллируя к худшему.

Но это не так.
Тетчер, Бальцерович и пр. принуждали в рамках.
Не говоря уже о наличии инструментов мягкого влияния - типа *теории разбитых окон*.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 23:49

  budivelnik написав:Мавпа - не знає ,що вона мавпа
А от оточуючим це чудово видно.

Зростаєте не по дням, а по часам! Пишаюся Вами! :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:02

  Козак-характерник написав:
  budivelnik написав:Мавпа - не знає ,що вона мавпа
А от оточуючим це чудово видно.

Зростаєте не по дням, а по часам! Пишаюся Вами! :)


Где там он растет - даже аналогию грамотную ввернуть не может! Зеркальный тест, являющийся индикатором самосознания, был предложен еще Дарвином, и все гоминиды (люди, гориллы, шимпанзе и орангутаны) его легко проходят с годовалого возраста.

PS: budivelnik, не благодари за ликбез, читай книги
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:06

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Сталін щоб пришвидшити індустріалізацію - вбив кілька мільйон селян.а їх майно і результати праці продав в обмін на обладнання...
Пришвидшити він пришвидшив - от тільки чи вартувало це тих мільйонів життів?


Сталин негуманно принес в жертву людей ради индустриализации - оставил их без хлеба, обрекая на смерть. Порошенко гуманно принес в жертву людей ради ДЕиндустриализации - оставил их без работы, обрекая на эмиграцию.

Вывод: Порошенко - гуманист

Ох, как же вас с Шапо корчит от Пороха, просто как чертей от ладана.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:13

  zРадио написав:
  Козак-характерник написав:
  budivelnik написав:Мавпа - не знає ,що вона мавпа
А от оточуючим це чудово видно.

Зростаєте не по дням, а по часам! Пишаюся Вами! :)


Где там он растет - даже аналогию грамотную ввернуть не может! Зеркальный тест, являющийся индикатором самосознания, был предложен еще Дарвином, и все гоминиды (люди, гориллы, шимпанзе и орангутаны) его легко проходят с годовалого возраста.

PS: budivelnik, не благодари за ликбез, читай книги

Будьмо милосердні! Не залишимо свого брата во Христі, напризволяще, напітьмі! :) Ліквідує прогалини в освіті, стане вихованішим, людянішим. Поки так, такий характер. Грубий вєк, грубиє нрави, романьтізьму нєт... :P Але ж старається людина. Це дорогого стоїть! :) Мал золотнік, да дорог! Беремо на поруки, на перевиховання.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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