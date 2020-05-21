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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6163616461656166
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 02:31

  Сибарит написав:matroSkin
Спасибо. Почитал.
Самое страшное, что увидел - наглый кидок НВ с публикацией в открытом доступе текста, за который хотели денег :)

В приведенной цитате я вижу признание ошибки в планировании и признание того, что при верном прогнозе работать было бы легче. А еще вижу понимание того, что курс не должен устанавливаться искусственно. Да и на эмиссии сильно не настаивает. Там идет дискуссия по учетной ставке.
Не будучи сторонником крепкой гривны, я особого оптимизма по поводу курса не испытываю.
Единственное, что насторожило, мне показалось, что он не очень понимает проблемы, мешающие кредитованию.

Но все же сказал он это зря. Давно доказано, что точно выразить мысль словами невозможно. Вот теперь мы и пытаемся интерпретировать слова, исходя из собственных взглядов и склонности к панике :)


Вы храните в долларах ? Вам гривна не нужна ? предатель? :lol:

НБУ даёт эмиссию сам себе , это значит курс и ставкам не имеет смысла . Ставку можно считать 0% , если он даёт сам себе.

если будет 25. Можно няше отдать разницу






второе видео советую
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