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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6163616461656166 Додано: П'ят 22 тра, 2020 08:58 budivelnik написав: Shram написав: Вы не понимаете что в 21 веке потерять независимость и суверенитет можно не только путем прямого военного вторжения, но и путем политического и экономического шантажа? Вы не понимаете что в 21 веке потерять независимость и суверенитет можно не только путем прямого военного вторжения, но и путем политического и экономического шантажа? Тобто Вас непокоїть те Що ми не втратили суверенітет від військового шантажу бо отримали допомогу ззовні?

Що треба було здатись росії- тоді для вас це виглядало більш прийнятним? Тобто Вас непокоїть те Що ми не втратили суверенітет від військового шантажу бо отримали допомогу ззовні?Що треба було здатись росії- тоді для вас це виглядало більш прийнятним?



То есть вас устраивает, что ценой сохранения независимости от России стала сдача суверенитета странам Запада, конкретно США?

И вы называете себя украинским патриотом..... Смешно...



Вы мне напоминаете раба который сбежал от плохого хозяина, который его бил и заставлял работать. Но вместо того чтобы попытаться жить свободным человеком, прибежал к другому хозяину, который тоже его бьет и заставляет работать, но при этом кормит чуть лучше чем предыдущий хозяин. То есть вас устраивает, что ценой сохранения независимости от России стала сдача суверенитета странам Запада, конкретно США?И вы называете себя украинским патриотом..... Смешно...Вы мне напоминаете раба который сбежал от плохого хозяина, который его бил и заставлял работать. Но вместо того чтобы попытаться жить свободным человеком, прибежал к другому хозяину, который тоже его бьет и заставляет работать, но при этом кормит чуть лучше чем предыдущий хозяин. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3041 З нами з: 26.03.16 Подякував: 161 раз. Подякували: 953 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:22 Schmit написав: Ох, как же вас с Шапо корчит от Пороха, просто как чертей от ладана.

Ох, как же вас с Шапо корчит от Пороха, просто как чертей от ладана.

К огромному сожалению благодаря предательству Зеленского мы по-прежнему живём при Порошенко который слегка изменился внешне К огромному сожалению благодаря предательству Зеленского мы по-прежнему живём при Порошенко который слегка изменился внешне Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3439 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 609 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:22 Shram написав: То есть вас устраивает, что ценой сохранения независимости от России стала сдача суверенитета странам Запада, конкретно США?

И вы называете себя украинским патриотом..... Смешно...



Вы мне напоминаете раба который сбежал от плохого хозяина, который его бил и заставлял работать. Но вместо того чтобы попытаться жить свободным человеком, прибежал к другому хозяину, который тоже его бьет и заставляет работать, но при этом кормит чуть лучше чем предыдущий хозяин. То есть вас устраивает, что ценой сохранения независимости от России стала сдача суверенитета странам Запада, конкретно США?И вы называете себя украинским патриотом..... Смешно...Вы мне напоминаете раба который сбежал от плохого хозяина, который его бил и заставлял работать. Но вместо того чтобы попытаться жить свободным человеком, прибежал к другому хозяину, который тоже его бьет и заставляет работать, но при этом кормит чуть лучше чем предыдущий хозяин.



Просто перебежали к тому хозяину, что побогаче. Патриотизм тут не при чём.

Рыба ищет где глубже, а человек - где лучше.

Правда насчёт того, что стало лучше, тут как бы пока не очень.

Но в целом, если в дальнейшем будем слушаться и хорошо работать, то уровень 2013 года перейдём. Просто перебежали к тому хозяину, что побогаче. Патриотизм тут не при чём.Рыба ищет где глубже, а человек - где лучше.Правда насчёт того, что стало лучше, тут как бы пока не очень.Но в целом, если в дальнейшем будем слушаться и хорошо работать, то уровень 2013 года перейдём. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16919 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4194 раз. Подякували: 6708 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:23 Shram написав:

То есть вас устраивает, что ценой сохранения независимости от России стала сдача суверенитета странам Запада, конкретно США?

И вы называете себя украинским патриотом..... Смешно...



Вы мне напоминаете раба который сбежал от плохого хозяина, который его бил и заставлял работать. Но вместо того чтобы попытаться жить свободным человеком, прибежал к другому хозяину, который тоже его бьет и заставляет работать, но при этом кормит чуть лучше чем предыдущий хозяин. То есть вас устраивает, что ценой сохранения независимости от России стала сдача суверенитета странам Запада, конкретно США?И вы называете себя украинским патриотом..... Смешно...Вы мне напоминаете раба который сбежал от плохого хозяина, который его бил и заставлял работать. Но вместо того чтобы попытаться жить свободным человеком, прибежал к другому хозяину, который тоже его бьет и заставляет работать, но при этом кормит чуть лучше чем предыдущий хозяин.

Серьёзно?

И в чем корм стал лучше и, главное, для кого? Серьёзно?И в чем корм стал лучше и, главное, для кого? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3439 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 609 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:34 Re: Політичні дискусії От цікаво - чомусь переймаються суверенітетом та незалежністю люди , які насправді Україну не люблять і не поважають як державу взагалі . Українське будь-яке їм чуже . Єдине ( максимум ) на чому вони наполягають - що вони громадяни держави Україна .

Прикольно . Але зразу виникають якісь асоціації ... Puente Повідомлень: 3129 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 368 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6163616461656166 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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