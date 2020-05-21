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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6163616461656166
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 08:58

  budivelnik написав:
  Shram написав:Вы не понимаете что в 21 веке потерять независимость и суверенитет можно не только путем прямого военного вторжения, но и путем политического и экономического шантажа?
Тобто Вас непокоїть те Що ми не втратили суверенітет від військового шантажу бо отримали допомогу ззовні?
Що треба було здатись росії- тоді для вас це виглядало більш прийнятним?


То есть вас устраивает, что ценой сохранения независимости от России стала сдача суверенитета странам Запада, конкретно США?
И вы называете себя украинским патриотом..... Смешно...

Вы мне напоминаете раба который сбежал от плохого хозяина, который его бил и заставлял работать. Но вместо того чтобы попытаться жить свободным человеком, прибежал к другому хозяину, который тоже его бьет и заставляет работать, но при этом кормит чуть лучше чем предыдущий хозяин.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:22

  Schmit написав:Ох, как же вас с Шапо корчит от Пороха, просто как чертей от ладана.

К огромному сожалению благодаря предательству Зеленского мы по-прежнему живём при Порошенко который слегка изменился внешне
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:22

  Shram написав:То есть вас устраивает, что ценой сохранения независимости от России стала сдача суверенитета странам Запада, конкретно США?
И вы называете себя украинским патриотом..... Смешно...

Вы мне напоминаете раба который сбежал от плохого хозяина, который его бил и заставлял работать. Но вместо того чтобы попытаться жить свободным человеком, прибежал к другому хозяину, который тоже его бьет и заставляет работать, но при этом кормит чуть лучше чем предыдущий хозяин.


Просто перебежали к тому хозяину, что побогаче. Патриотизм тут не при чём.
Рыба ищет где глубже, а человек - где лучше.
Правда насчёт того, что стало лучше, тут как бы пока не очень.
Но в целом, если в дальнейшем будем слушаться и хорошо работать, то уровень 2013 года перейдём.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:23

  Shram написав:
То есть вас устраивает, что ценой сохранения независимости от России стала сдача суверенитета странам Запада, конкретно США?
И вы называете себя украинским патриотом..... Смешно...

Вы мне напоминаете раба который сбежал от плохого хозяина, который его бил и заставлял работать. Но вместо того чтобы попытаться жить свободным человеком, прибежал к другому хозяину, который тоже его бьет и заставляет работать, но при этом кормит чуть лучше чем предыдущий хозяин.

Серьёзно?
И в чем корм стал лучше и, главное, для кого?
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Re: Політичні дискусії

От цікаво - чомусь переймаються суверенітетом та незалежністю люди , які насправді Україну не люблять і не поважають як державу взагалі . Українське будь-яке їм чуже . Єдине ( максимум ) на чому вони наполягають - що вони громадяни держави Україна .
Прикольно . Але зразу виникають якісь асоціації ...
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