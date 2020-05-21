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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6163616461656166
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:34

Re: Політичні дискусії

От цікаво - чомусь переймаються суверенітетом та незалежністю люди , які насправді Україну не люблять і не поважають як державу взагалі . Українське будь-яке їм чуже . Єдине ( максимум ) на чому вони наполягають - що вони громадяни держави Україна .
Прикольно . Але зразу виникають якісь асоціації ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:42

Совсем недавно постил видео, где Олешка вещал, что Зе власть слила новый порохоботский сухпай. Думал - ложь порохоботская, может старое со складов доедают. Но в этом видео дата производства - осень 2019 года.

Хуже не стало?
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:46

  freeze написав:
  Shram написав:То есть вас устраивает, что ценой сохранения независимости от России стала сдача суверенитета странам Запада, конкретно США?
И вы называете себя украинским патриотом..... Смешно...

Вы мне напоминаете раба который сбежал от плохого хозяина, который его бил и заставлял работать. Но вместо того чтобы попытаться жить свободным человеком, прибежал к другому хозяину, который тоже его бьет и заставляет работать, но при этом кормит чуть лучше чем предыдущий хозяин.


Просто перебежали к тому хозяину, что побогаче. Патриотизм тут не при чём.
Рыба ищет где глубже, а человек - где лучше.
Правда насчёт того, что стало лучше, тут как бы пока не очень.
Но в целом, если в дальнейшем будем слушаться и хорошо работать, то уровень 2013 года перейдём.

планка все вище :shock:
тепер 2013,
а чому не 1913?

Ту пригадуеться Охрi та його зауваження про Майдан.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:49

  shapo написав:
  Puente написав:От цікаво - чомусь переймаються суверенітетом та незалежністю люди , які насправді Україну не люблять і не поважають як державу взагалі . Українське будь-яке їм чуже . Єдине ( максимум ) на чому вони наполягають - що вони громадяни держави Україна .
Прикольно . Але зразу виникають якісь асоціації ...

Уважать такое государство может или слепец, или кормящийся от него.
https://112.ua/politika/ermak-predlozhi ... 36725.html
тем более что ничего не меняется если это "чудо американской медицины" опять пропихивабт во власть.
Уважать нужно страну, порядочных людей живущих в ней, а не чиновников от власти, особенно таких

"зробимо всiх"

В мене чергове запитання до патрiотiв, скiльки населення мае лишитися в Украiнi пiсля "реформ", 15 млн чи менше?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:51

  shapo написав:
  Puente написав:От цікаво - чомусь переймаються суверенітетом та незалежністю люди , які насправді Україну не люблять і не поважають як державу взагалі . Українське будь-яке їм чуже . Єдине ( максимум ) на чому вони наполягають - що вони громадяни держави Україна .
Прикольно . Але зразу виникають якісь асоціації ...

Уважать такое государство может или слепец, или кормящийся от него.
https://112.ua/politika/ermak-predlozhi ... 36725.html
тем более что ничего не меняется если это "чудо американской медицины" опять пропихивабт во власть.
Уважать нужно страну, порядочных людей живущих в ней, а не чиновников от власти, особенно таких


Знаєте - от я вже це не раз говорив - треба чітко розділяти країну і державу . Ви говорите чисто про державу як сукупність органів влади . Я говорю про державу ( в цьому випадку ) - як країну . її населення , ну і органи влади - куди ж без них . Але саму по собі нашу владу я теж не поважаю - але це не міняє загального , бо теперішня ( не конкретно зараз - взагалі ) влада - це насправді просто шар людей , які там працюють - на себе , на олігархів , інколи просто працюють на робочому місці .
Працюючих на державу як інститут - там практично немає ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:24

  Puente написав:От цікаво - чомусь переймаються суверенітетом та незалежністю люди , які насправді Україну не люблять і не поважають як державу взагалі . Українське будь-яке їм чуже . Єдине ( максимум ) на чому вони наполягають - що вони громадяни держави Україна .
Прикольно . Але зразу виникають якісь асоціації ...


Очень неглубокая мысль! Вот ты, например, за что знаешь Швейцарию? За самые надежные в мире банки, за лучшие в мире шоколад, сыр и часы, а также за систему прямой демократии посредством референдумов. Верно?

ВОТ ЭТИМ ЖЕ И ГОРДЯТСЯ САМИ ШВЕЙЦАРЦЫ! Так с какого черта ты предъявляешь претензии украинцам, ищущим в своей стране более широкие, чем армовир и вышиванка, смыслы?
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:37

  zРадио написав:
  Puente написав:От цікаво - чомусь переймаються суверенітетом та незалежністю люди , які насправді Україну не люблять і не поважають як державу взагалі . Українське будь-яке їм чуже . Єдине ( максимум ) на чому вони наполягають - що вони громадяни держави Україна .
Прикольно . Але зразу виникають якісь асоціації ...


Очень неглубокая мысль! Вот ты, например, за что знаешь Швейцарию? За самые надежные в мире банки, за лучшие в мире шоколад, сыр и часы, а также за систему прямой демократии посредством референдумов. Верно?

ВОТ ЭТИМ ЖЕ И ГОРДЯТСЯ САМИ ШВЕЙЦАРЦЫ! Так с какого черта ты предъявляешь претензии украинцам, ищущим в своей стране более широкие, чем армовир и вышиванка, смыслы?

Швейцарiя невдалий приклад,
перш за все це конфедерацiя.
По друге, там iсторично-географiчний контекст iнший.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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