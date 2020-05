Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:46

freeze написав: Shram написав: То есть вас устраивает, что ценой сохранения независимости от России стала сдача суверенитета странам Запада, конкретно США?

И вы называете себя украинским патриотом..... Смешно...



Просто перебежали к тому хозяину, что побогаче. Патриотизм тут не при чём.

Рыба ищет где глубже, а человек - где лучше.

Правда насчёт того, что стало лучше, тут как бы пока не очень.

планка все вище

тепер 2013,

а чому не 1913?



Ту пригадуеться Охрi та його зауваження про Майдан. планка все вищетепер 2013,а чому не 1913?Ту пригадуеться Охрi та його зауваження про Майдан.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

