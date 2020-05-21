Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Уважать такое государство может или слепец, или кормящийся от него. https://112.ua/politika/ermak-predlozhi ... 36725.html тем более что ничего не меняется если это "чудо американской медицины" опять пропихивабт во власть. Уважать нужно страну, порядочных людей живущих в ней, а не чиновников от власти, особенно таких
А ти сам по посиланню прочитав, чудо? Її запросили тільки "для галочки". Ніхто ніякої влади їй не дає. Сьогодні влада у нас це Зе і призначений ним Ермак. Не треба з хворої голови на здорову перекидати.
vano80 написав:Вот на житомирщине расстрелял семерых. Которые, как говорят, приехали со стволами, разбираться за сдачу мента - взяточника. Приехали бывшие атошники (наверно это надо писать с придыханием, чтобы не получить -не любишь украину). И кого из них уважать? Людей, которые вчера страну защищали, а сегодня рэкетом занимаются? Я сегодня пока на велике ехал, чуть не сбили пару раз бараны, не знающие пдд. Мне их уважать? А ведь кто нить их них может сейчас сидит здесь и учит, как родину любить.
не надо выдумывать
"Задержан мой муж. Все это произошло на берегу пруда. Там, где выпивается водка, – всегда конфликт. Мой муж – человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов его приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию", – рассказала нам жена задержанного Ольга.
shapo написав:Уважать такое государство может или слепец, или кормящийся от него. https://112.ua/politika/ermak-predlozhi ... 36725.html тем более что ничего не меняется если это "чудо американской медицины" опять пропихивабт во власть. Уважать нужно страну, порядочных людей живущих в ней, а не чиновников от власти, особенно таких
А ти сам по посиланню прочитав, чудо? Її запросили тільки "для галочки". Ніхто ніякої влади їй не дає. Сьогодні влада у нас це Зе і призначений ним Ермак. Не треба з хворої голови на здорову перекидати.
Конечно, я читаю свои ссылки и повторяю для тех кому с первого раза не дошло- в стране ничего не изменилось, правит порошенко-дубль2 и страна под тем же внешним управлением навязывающим те же дискредитированные кадры
shapo написав:Уважать такое государство может или слепец, или кормящийся от него. https://112.ua/politika/ermak-predlozhi ... 36725.html тем более что ничего не меняется если это "чудо американской медицины" опять пропихивабт во власть. Уважать нужно страну, порядочных людей живущих в ней, а не чиновников от власти, особенно таких
А ти сам по посиланню прочитав, чудо? Її запросили тільки "для галочки". Ніхто ніякої влади їй не дає. Сьогодні влада у нас це Зе і призначений ним Ермак. Не треба з хворої голови на здорову перекидати.
Конечно, я читаю свои ссылки и повторяю для тех кому с первого раза не дошло- в стране ничего не изменилось, правит порошенко-дубль2 и страна под тем же внешним управлением навязывающим те же дискредитированные кадры
Зеленський, Богдан, Ермак - "те же дискредитированные кадры"? А хто ж тоді "не те же"? Щодо зовнішнього управління, я вже кремлеботів питав, відповіді не отримав: Росія під зовнішнім управлінням чи ні?