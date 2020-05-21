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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 616561666167616861696170>
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:10

  shapo написав:Уважать такое государство может или слепец, или кормящийся от него.
https://112.ua/politika/ermak-predlozhi ... 36725.html
тем более что ничего не меняется если это "чудо американской медицины" опять пропихивабт во власть.
Уважать нужно страну, порядочных людей живущих в ней, а не чиновников от власти, особенно таких

А ти сам по посиланню прочитав, чудо?
Її запросили тільки "для галочки". Ніхто ніякої влади їй не дає.
Сьогодні влада у нас це Зе і призначений ним Ермак. Не треба з хворої голови на здорову перекидати.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:15

  vano80 написав:Вот на житомирщине расстрелял семерых. Которые, как говорят, приехали со стволами, разбираться за сдачу мента - взяточника.
Приехали бывшие атошники (наверно это надо писать с придыханием, чтобы не получить -не любишь украину).
И кого из них уважать? Людей, которые вчера страну защищали, а сегодня рэкетом занимаются? Я сегодня пока на велике ехал, чуть не сбили пару раз бараны, не знающие пдд. Мне их уважать? А ведь кто нить их них может сейчас сидит здесь и учит, как родину любить.



не надо выдумывать

"Задержан мой муж. Все это произошло на берегу пруда. Там, где выпивается водка, – всегда конфликт. Мой муж – человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов его приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию", – рассказала нам жена задержанного Ольга.

https://www.segodnya.ua/regions/others/ ... 46234.html

вотка - зло, а если ещё оружие под рукой
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:19

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:20

  andrijk777 написав:
  shapo написав:Уважать такое государство может или слепец, или кормящийся от него.
https://112.ua/politika/ermak-predlozhi ... 36725.html
тем более что ничего не меняется если это "чудо американской медицины" опять пропихивабт во власть.
Уважать нужно страну, порядочных людей живущих в ней, а не чиновников от власти, особенно таких

А ти сам по посиланню прочитав, чудо?
Її запросили тільки "для галочки". Ніхто ніякої влади їй не дає.
Сьогодні влада у нас це Зе і призначений ним Ермак. Не треба з хворої голови на здорову перекидати.

Конечно, я читаю свои ссылки и повторяю для тех кому с первого раза не дошло-
в стране ничего не изменилось, правит порошенко-дубль2 и страна под тем же внешним управлением навязывающим те же дискредитированные кадры
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:21

  Schmit написав:

Мнение этого вяликого кинорежиссёра чрезвычайно ценно и, главное, оригинально
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:30

  shapo написав:
  andrijk777 написав:
  shapo написав:Уважать такое государство может или слепец, или кормящийся от него.
https://112.ua/politika/ermak-predlozhi ... 36725.html
тем более что ничего не меняется если это "чудо американской медицины" опять пропихивабт во власть.
Уважать нужно страну, порядочных людей живущих в ней, а не чиновников от власти, особенно таких

А ти сам по посиланню прочитав, чудо?
Її запросили тільки "для галочки". Ніхто ніякої влади їй не дає.
Сьогодні влада у нас це Зе і призначений ним Ермак. Не треба з хворої голови на здорову перекидати.

Конечно, я читаю свои ссылки и повторяю для тех кому с первого раза не дошло-
в стране ничего не изменилось, правит порошенко-дубль2 и страна под тем же внешним управлением навязывающим те же дискредитированные кадры

Зеленський, Богдан, Ермак - "те же дискредитированные кадры"? А хто ж тоді "не те же"?
Щодо зовнішнього управління, я вже кремлеботів питав, відповіді не отримав:
Росія під зовнішнім управлінням чи ні?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:37

  shapo написав:Мнение этого вяликого кинорежиссёра чрезвычайно ценно и, главное, оригинально

дайка вспомню его шедевры. Не, не получается. А они есть? Есть в толпе порохоботов ценители творчества Сенцова? Признавайтесь, это не стыдно!
Чем впечатлил мир этот удивительный человек?
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:38

  shapo написав:
  Schmit написав:

Мнение этого вяликого кинорежиссёра чрезвычайно ценно и, главное, оригинально

А вам понравилась пресс-конференция нашего величайшего лидера современности?
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:39

  flyman написав:
  zРадио написав:
  flyman написав:Швейцарiя невдалий приклад,
перш за все це конфедерацiя.
По друге, там iсторично-географiчний контекст iнший.


Он в каждой стране будет своим. Но приведи удачный пример. Разберем, есть ли в мире успешные страны, живущие одним армовиром и исторической памятью

Польща


Польша что? Чем известна, чем живет - продолжай
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:49

  sequence написав:
  shapo написав:Мнение этого вяликого кинорежиссёра чрезвычайно ценно и, главное, оригинально

дайка вспомню его шедевры. Не, не получается. А они есть? Есть в толпе порохоботов ценители творчества Сенцова? Признавайтесь, это не стыдно!
Чем впечатлил мир этот удивительный человек?

Слишком усердно кремлевско-порошенковская пропаганда лепила из него героя, как по мне то он феэсбешная консерва.
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