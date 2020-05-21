Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Зеленський, Богдан, Ермак - "те же дискредитированные кадры"? А хто ж тоді "не те же"? Щодо зовнішнього управління, я вже кремлеботів питав, відповіді не отримав: Росія під зовнішнім управлінням чи ні?
1) Ты идиот или прикидываешься? Я писал о Супрун, могу добавить Саакашвили и рангом поменьше - нынешний киевский прокурор. 2) Что тебя так Россия волнует? Ты в ней живёшь или переезжать собрался?
vano80 написав:Вот на житомирщине расстрелял семерых. Которые, как говорят, приехали со стволами, разбираться за сдачу мента - взяточника. Приехали бывшие атошники (наверно это надо писать с придыханием, чтобы не получить -не любишь украину). И кого из них уважать? Людей, которые вчера страну защищали, а сегодня рэкетом занимаются? Я сегодня пока на велике ехал, чуть не сбили пару раз бараны, не знающие пдд. Мне их уважать? А ведь кто нить их них может сейчас сидит здесь и учит, как родину любить.
не надо выдумывать
"Задержан мой муж. Все это произошло на берегу пруда. Там, где выпивается водка, – всегда конфликт. Мой муж – человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов его приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию", – рассказала нам жена задержанного Ольга.
Да не вопрос. Померяемся ссылками? https://korrespondent.net/ukraine/4231701-ubyistvo-na-zhytomyrschyne-sviazano-s-vymohatelstvom-smy "Массовое убийство у озера в поселке Новоселица Житомирской области может быть связано с вымогательством взятки, пишет в пятницу, 22 мая, УНН со ссылкой на источники." "По словам мужчины, его брат получил пулевое ранение руки, а у погибших позже нашли в авто целый арсенал оружия – автомат, карабин, пистолет. "Родственник не верит, что к его брату шли с мирными планами", - отмечается в сообщении"
Так что, про атошников теперь только с придыханием?
unicdima написав:Слишком усердно кремлевско-порошенковская пропаганда лепила из него героя, как по мне то он феэсбешная консерва.
Давно про це талдичу. Вкотре повторю, як можна було так розвести, як лохів, патріотичне населення західних областей України? Невже достатньо освоїти націоналістичну риторику і вдягнути вишиванку? Порошенко - націоналіст. Ржунімагу. На сході по свому зомбують, на заході по свому. А мозок напружити ніхто не хоче. Зомбоящик замість голови. Порошенко - це безцінний кадр для Кремля. Нагородити треба. Може втихаря вже й отримав печеньки і вигукнув: "Служу России!". На Львівщину приїхав, перевзувся: "Слава Україні!". Ротяки пооткривали і вуха розвісили. А фабрика кондитерська в РФ печеньки штампує. Час цей міф про патріота-націоналіста розвінчувати. Втрачені території - ось головний підсумок його врєдітєльства. Більше нічого не треба про нього знати. Всіх нас продав. Колоборант, агент пуйла, національний зрадник. Таким і залишиться в памяті. Такий само агент, як Якунович, брати-близнюки.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 22 тра, 2020 15:11, всього редагувалось 5 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
shapo написав:Уважать такое государство может или слепец, или кормящийся от него. https://112.ua/politika/ermak-predlozhi ... 36725.html тем более что ничего не меняется если это "чудо американской медицины" опять пропихивабт во власть. Уважать нужно страну, порядочных людей живущих в ней, а не чиновников от власти, особенно таких
А ти сам по посиланню прочитав, чудо? Її запросили тільки "для галочки". Ніхто ніякої влади їй не дає. Сьогодні влада у нас це Зе і призначений ним Ермак. Не треба з хворої голови на здорову перекидати.
Конечно, я читаю свои ссылки и повторяю для тех кому с первого раза не дошло- в стране ничего не изменилось, правит порошенко-дубль2 и страна под тем же внешним управлением навязывающим те же дискредитированные кадры
шось вас і вам подібних не чути зовсім було в період з 2010-2013 про зовнішнє управління країною. коли навіть голова сбу і міноборони фактично були громадянами іншої держави. вас тоді все влаштовувало? зараз то чого вас так плющить?