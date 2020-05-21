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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 61666167616861696170>
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:49

  andrijk777 написав:Зеленський, Богдан, Ермак - "те же дискредитированные кадры"? А хто ж тоді "не те же"?
Щодо зовнішнього управління, я вже кремлеботів питав, відповіді не отримав:
Росія під зовнішнім управлінням чи ні?


1) Ты идиот или прикидываешься? Я писал о Супрун, могу добавить Саакашвили и рангом поменьше - нынешний киевский прокурор.
2) Что тебя так Россия волнует? Ты в ней живёшь или переезжать собрался?
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:50

  zРадио написав:
  flyman написав:Швейцарiя невдалий приклад,
перш за все це конфедерацiя.
По друге, там iсторично-географiчний контекст iнший.


Он в каждой стране будет своим. Но приведи удачный пример. Разберем, есть ли в мире успешные страны, живущие одним армовиром и исторической памятью


Та навалом країн - про які фактично ніхто нічого особливого не знає .
І по суті нічого цікавого там немає .
Та ж Ірландія , чи приклад навпаки - Греція ...
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:52

  Schmit написав:А вам понравилась пресс-конференция нашего величайшего лидера современности?

Нет, но мнение этого режиссёра о его конференции снявшего одну бездарную картину меня не интересует как и сам он
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:53

  Puente написав:
  zРадио написав:
Он в каждой стране будет своим. Но приведи удачный пример. Разберем, есть ли в мире успешные страны, живущие одним армовиром и исторической памятью


Та навалом країн - про які фактично ніхто нічого особливого не знає .
І по суті нічого цікавого там немає .
Та ж Ірландія , чи приклад навпаки - Греція ...


В Ирландии на каком языке говорят?
Востаннє редагувалось shapo в П'ят 22 тра, 2020 14:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:53

  shapo написав:
  andrijk777 написав:Щодо зовнішнього управління, я вже кремлеботів питав, відповіді не отримав:
Росія під зовнішнім управлінням чи ні?

2) Что тебя так Россия волнует? Ты в ней живёшь или переезжать собрался?

Відповіді не буде...
Немає таких "даних" в методичці? :D Добре що в методичці про зовнішнє управління Україною написано. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:55

  andrijk777 написав:
  shapo написав:
  andrijk777 написав:Щодо зовнішнього управління, я вже кремлеботів питав, відповіді не отримав:
Росія під зовнішнім управлінням чи ні?

2) Что тебя так Россия волнует? Ты в ней живёшь или переезжать собрался?

Відповіді не буде...
Немає таких "даних" в методичці? :D Добре що в методичці про зовнішнє управління Україною написано. :D :D


В Францией или Польшей кто управляет, знаток?
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:59

  19yuriy91 написав:
  vano80 написав:Вот на житомирщине расстрелял семерых. Которые, как говорят, приехали со стволами, разбираться за сдачу мента - взяточника.
Приехали бывшие атошники (наверно это надо писать с придыханием, чтобы не получить -не любишь украину).
И кого из них уважать? Людей, которые вчера страну защищали, а сегодня рэкетом занимаются? Я сегодня пока на велике ехал, чуть не сбили пару раз бараны, не знающие пдд. Мне их уважать? А ведь кто нить их них может сейчас сидит здесь и учит, как родину любить.



не надо выдумывать

"Задержан мой муж. Все это произошло на берегу пруда. Там, где выпивается водка, – всегда конфликт. Мой муж – человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов его приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию", – рассказала нам жена задержанного Ольга.

https://www.segodnya.ua/regions/others/ ... 46234.html

вотка - зло, а если ещё оружие под рукой


Да не вопрос. Померяемся ссылками?
https://korrespondent.net/ukraine/4231701-ubyistvo-na-zhytomyrschyne-sviazano-s-vymohatelstvom-smy
"Массовое убийство у озера в поселке Новоселица Житомирской области может быть связано с вымогательством взятки, пишет в пятницу, 22 мая, УНН со ссылкой на источники."
"По словам мужчины, его брат получил пулевое ранение руки, а у погибших позже нашли в авто целый арсенал оружия – автомат, карабин, пистолет. "Родственник не верит, что к его брату шли с мирными планами", - отмечается в сообщении"

Так что, про атошников теперь только с придыханием?
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:00

  unicdima написав:Слишком усердно кремлевско-порошенковская пропаганда лепила из него героя, как по мне то он феэсбешная консерва.

Давно про це талдичу. :) Вкотре повторю, як можна було так розвести, як лохів, патріотичне населення західних областей України? Невже достатньо освоїти націоналістичну риторику і вдягнути вишиванку? Порошенко - націоналіст. Ржунімагу. :mrgreen: На сході по свому зомбують, на заході по свому. А мозок напружити ніхто не хоче. Зомбоящик замість голови. Порошенко - це безцінний кадр для Кремля. Нагородити треба. :) Може втихаря вже й отримав печеньки і вигукнув: "Служу России!". На Львівщину приїхав, перевзувся: "Слава Україні!". Ротяки пооткривали і вуха розвісили. :) А фабрика кондитерська в РФ печеньки штампує. Час цей міф про патріота-націоналіста розвінчувати. Втрачені території - ось головний підсумок його врєдітєльства. Більше нічого не треба про нього знати. Всіх нас продав. Колоборант, агент пуйла, національний зрадник. Таким і залишиться в памяті. Такий само агент, як Якунович, брати-близнюки.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 22 тра, 2020 15:11, всього редагувалось 5 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:05

  shapo написав:
  andrijk777 написав:
  shapo написав:Уважать такое государство может или слепец, или кормящийся от него.
https://112.ua/politika/ermak-predlozhi ... 36725.html
тем более что ничего не меняется если это "чудо американской медицины" опять пропихивабт во власть.
Уважать нужно страну, порядочных людей живущих в ней, а не чиновников от власти, особенно таких

А ти сам по посиланню прочитав, чудо?
Її запросили тільки "для галочки". Ніхто ніякої влади їй не дає.
Сьогодні влада у нас це Зе і призначений ним Ермак. Не треба з хворої голови на здорову перекидати.

Конечно, я читаю свои ссылки и повторяю для тех кому с первого раза не дошло-
в стране ничего не изменилось, правит порошенко-дубль2 и страна под тем же внешним управлением навязывающим те же дискредитированные кадры


шось вас і вам подібних не чути зовсім було в період з 2010-2013 про зовнішнє управління країною. коли навіть голова сбу і міноборони фактично були громадянами іншої держави. вас тоді все влаштовувало? зараз то чого вас так плющить?
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:07

  shapo написав:
  andrijk777 написав:
  shapo написав:2) Что тебя так Россия волнует? Ты в ней живёшь или переезжать собрался?

Відповіді не буде...
Немає таких "даних" в методичці? :D Добре що в методичці про зовнішнє управління Україною написано. :D :D


В Францией или Польшей кто управляет, знаток?

Я думаю французи і поляки. А хто? Що там в методичці?
andrijk777
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