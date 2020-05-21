Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:25

unicdima написав: Слишком усердно кремлевско-порошенковская пропаганда лепила из него героя, как по мне то он феэсбешная консерва. Слишком усердно кремлевско-порошенковская пропаганда лепила из него героя, как по мне то он феэсбешная консерва.

Он говорит про силовой сценарий возвращения Донбасса, но ничего в этом плане не делает. Здесь говорит одно, а за границу поедет и будет говорить совсем другое. Он нагло врет!

один популизм, ложь и обещания. И ничего о решении проблем, а только одна демагогия

отстаивает интересы олигархов

показал полное пренебрежение ею, пренебрежение Конституции

говорит о «пятой колонне» , а я думаю: «Ну кому же это ты говоришь?» «Пятая колонна»? А ты чем занимаешься? Чем занимается Служба безопасности Украины?! Потому что ты обнимаешься с Медведчуком, который является связным между тобой и Путином. Да ты коллаборант первый!

это выступление рассчитано на то, что украинцы – абсолютные дураки, которые это все будут слушать и глотать

Якщо моя думка не є авторитетною, то пропоную обманутим пропагандою, дізнатися, що каже про Поршенка, поважна людина, що життям своїм довела любов до України.Это предвыборная речь и пиар.Причем еще Порошенко не сошел с трибуны, как уже его порохоботи разбежались везде по телеканалам хвалить. Что хвалить? Это противно слушать!Уже не первый год видим, что работа Порошенко на посту Президента – провалена. Зато –. Как его спичрайтеры сочинили речь, так он ее и читает. Актер. Мне обидно, когда он начинает говорить о какой-то рейтинг. И не имел бы он права вообще в нормальном обществе даже думать о баллотировании на второй срок.А у него же самая большая фракция в парламенте. Так, украинское правительство непрофессионально и просто. Но Гройсман – это же ставленник Порошенко. А фракция Президента в парламенте должно же возможность что-то менять, определять курс страны. То чем же она занималась? Она же не выполнила задач, а это значит, что партия выполняла лишь волю и заказ Порошенко. И ситуация во всех отношениях, прежде всего экономическом, а также социальном, дипломатическом, военном, безопасности, – везде плохая. А Президент же является Гарантом соблюдения Конституции страны! А они еще и увеличение своих полномочий, ею не предусмотренных. А его марионетки в парламенте абсолютно закрывают на это глаза. Хотя, как общество позволяет, так власть и ведет.Более того:А почему же твой генеральный прокурор давно не расправился со многими этими представителями «пятой колонны», которые сидят в Верховной Раде? Тем же Бойко, Вилкулом и другими. Почему они там сидят? И их вообще не должно быть в украинском парламенте! Поэтому