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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6167616861696170>
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:12

  andrijk777 написав:
В Францией или Польшей кто управляет, знаток?

Я думаю французи і поляки. А хто? Що там в методичці?[/quote]


Так ты думаешь или знаешь? Или ты только про Россию знаешь?
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:15

  shapo написав:
  andrijk777 написав:Я думаю французи і поляки. А хто? Що там в методичці?

Так ты думаешь или знаешь? Или ты только про Россию знаешь?

Виляє як вуж.... :D :D Тут без лупи видно, що своєї думки людина не має, вміє тільки питання задавати.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 22 тра, 2020 15:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:15

  wild.tomcat написав:
шось вас і вам подібних не чути зовсім було в період з 2010-2013 про зовнішнє управління країною. коли навіть голова сбу і міноборони фактично були громадянами іншої держави. вас тоді все влаштовувало? зараз то чого вас так плющить?

А чего только 2010?
Бери с 2005,с бджоляра и его жены Клер.
Тогда ещё так нагло не ставили своих людей на ключевые посты, но уже управляли
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:20

  andrijk777 написав:
  shapo написав:Так ты думаешь или знаешь? Или ты только про Россию знаешь?

Виляє як вуж.... :D :D Тут без лупи видно, що своєї думки людина не має, вміє тільки питання задавати.


Да я стебаюсь с тебя, убогий порохобот с заезженными методичками и тупыми вопросами про Россию и Крым чей.
В этом мире все влияют на всех, вот сейчас и Украина с шоколадным повлияет на выборы в США.
И Россия, и Польша, и Франция находятся под влиянием внешних сил, но так нагло расставляют людей на ключевые посты только в банановых республиках к которым давно, с Юща относится Украина
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:22

  shapo написав:
  andrijk777 написав:
  shapo написав:Так ты думаешь или знаешь? Или ты только про Россию знаешь?

Виляє як вуж.... :D :D Тут без лупи видно, що своєї думки людина не має, вміє тільки питання задавати.


Да я стебаюсь с тебя, убогий порохобот с заезженными методичками и тупыми вопросами про Россию и Крым чей.
В этом мире все влияют на всех, вот сейчас и Украина с шоколадным повлияет на выборы в США.
И Россия, и Польша, и Франция находятся под влиянием внешних сил, но так нагло расставляют людей на ключевые посты только в банановых республиках к которым давно, с Юща относится Украина

Тобто Росія під зовнішнім управлінням? Так?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:24

  shapo написав:
  wild.tomcat написав:
шось вас і вам подібних не чути зовсім було в період з 2010-2013 про зовнішнє управління країною. коли навіть голова сбу і міноборони фактично були громадянами іншої держави. вас тоді все влаштовувало? зараз то чого вас так плющить?

А чего только 2010?
Бери с 2005,с бджоляра и его жены Клер.
Тогда ещё так нагло не ставили своих людей на ключевые посты, но уже управляли


ясно, злився. питань більше не маю.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:25

Степан Хмара: розвінчання міфу

  unicdima написав:Слишком усердно кремлевско-порошенковская пропаганда лепила из него героя, как по мне то он феэсбешная консерва.

Якщо моя думка не є авторитетною, то пропоную обманутим пропагандою, дізнатися, що каже про Поршенка, поважна людина, що життям своїм довела любов до України. 8)

Это предвыборная речь и пиар. Он говорит про силовой сценарий возвращения Донбасса, но ничего в этом плане не делает. Здесь говорит одно, а за границу поедет и будет говорить совсем другое. Он нагло врет! Причем еще Порошенко не сошел с трибуны, как уже его порохоботи разбежались везде по телеканалам хвалить. Что хвалить? Это противно слушать!

Уже не первый год видим, что работа Порошенко на посту Президента – провалена. Зато – один популизм, ложь и обещания. И ничего о решении проблем, а только одна демагогия. Как его спичрайтеры сочинили речь, так он ее и читает. Актер. Мне обидно, когда он начинает говорить о какой-то рейтинг. И не имел бы он права вообще в нормальном обществе даже думать о баллотировании на второй срок.

А у него же самая большая фракция в парламенте. Так, украинское правительство непрофессионально и просто отстаивает интересы олигархов. Но Гройсман – это же ставленник Порошенко. А фракция Президента в парламенте должно же возможность что-то менять, определять курс страны. То чем же она занималась? Она же не выполнила задач, а это значит, что партия выполняла лишь волю и заказ Порошенко. И ситуация во всех отношениях, прежде всего экономическом, а также социальном, дипломатическом, военном, безопасности, – везде плохая. А Президент же является Гарантом соблюдения Конституции страны! А он показал полное пренебрежение ею, пренебрежение Конституции и еще и увеличение своих полномочий, ею не предусмотренных. А его марионетки в парламенте абсолютно закрывают на это глаза. Хотя, как общество позволяет, так власть и ведет.

Более того: говорит о «пятой колонне» , а я думаю: «Ну кому же это ты говоришь?» «Пятая колонна»? А ты чем занимаешься? Чем занимается Служба безопасности Украины?! Потому что ты обнимаешься с Медведчуком, который является связным между тобой и Путином. Да ты коллаборант первый! А почему же твой генеральный прокурор давно не расправился со многими этими представителями «пятой колонны», которые сидят в Верховной Раде? Тем же Бойко, Вилкулом и другими. Почему они там сидят? И их вообще не должно быть в украинском парламенте! Поэтому это выступление рассчитано на то, что украинцы – абсолютные дураки, которые это все будут слушать и глотать.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:31

  vano80 написав:
  19yuriy91 написав:
  vano80 написав:Вот на житомирщине расстрелял семерых. Которые, как говорят, приехали со стволами, разбираться за сдачу мента - взяточника.
Приехали бывшие атошники (наверно это надо писать с придыханием, чтобы не получить -не любишь украину).
И кого из них уважать? Людей, которые вчера страну защищали, а сегодня рэкетом занимаются? Я сегодня пока на велике ехал, чуть не сбили пару раз бараны, не знающие пдд. Мне их уважать? А ведь кто нить их них может сейчас сидит здесь и учит, как родину любить.



не надо выдумывать

"Задержан мой муж. Все это произошло на берегу пруда. Там, где выпивается водка, – всегда конфликт. Мой муж – человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов его приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию", – рассказала нам жена задержанного Ольга.

https://www.segodnya.ua/regions/others/ ... 46234.html

вотка - зло, а если ещё оружие под рукой


Да не вопрос. Померяемся ссылками?
https://korrespondent.net/ukraine/4231701-ubyistvo-na-zhytomyrschyne-sviazano-s-vymohatelstvom-smy
"Массовое убийство у озера в поселке Новоселица Житомирской области может быть связано с вымогательством взятки, пишет в пятницу, 22 мая, УНН со ссылкой на источники."
"По словам мужчины, его брат получил пулевое ранение руки, а у погибших позже нашли в авто целый арсенал оружия – автомат, карабин, пистолет. "Родственник не верит, что к его брату шли с мирными планами", - отмечается в сообщении"

Так что, про атошников теперь только с придыханием?


как хочешь, можешь и с придыханием
мне побоку, для меня святых нет нигде
мне одинаково далеки версии делать из них как агнцев, так и демонов.
а также искать чёрную кошку там, где её нет

пс там жена, вроде, говорит, а у тебя
может быть связано с вымогательством взятки, пишет в пятницу, 22 мая, УНН со ссылкой на источники.
, шо за источники такие :mrgreen:
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в П'ят 22 тра, 2020 15:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:32

Это видео можно смотреть?

советую!

НЕ ОЧЕНЬ ВЕЛИКАЯ РОССИЯ - КАРИНА
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:33

  shapo написав:
  andrijk777 написав:
  shapo написав:Так ты думаешь или знаешь? Или ты только про Россию знаешь?

Виляє як вуж.... :D :D Тут без лупи видно, що своєї думки людина не має, вміє тільки питання задавати.


Да я стебаюсь с тебя, убогий порохобот с заезженными методичками и тупыми вопросами про Россию и Крым чей.
В этом мире все влияют на всех, вот сейчас и Украина с шоколадным повлияет на выборы в США.
И Россия, и Польша, и Франция находятся под влиянием внешних сил, но так нагло расставляют людей на ключевые посты только в банановых республиках к которым давно, с Юща относится Украина

Украина относится к банановым республикам только благодаря недоразвитым избирателям, которые 30 лет выбирают то комуняк, то дважды несудимых, то клоунов.
Schmit
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