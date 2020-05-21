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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:34
proftpd66 написав:
Это видео можно смотреть?
советую!
НЕ ОЧЕНЬ ВЕЛИКАЯ РОССИЯ - КАРИНА
скока ты его совать везде будешь?
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19yuriy91
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:35
19yuriy91
разве она не права?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:41
proftpd66 написав:19yuriy91
разве она не права?
она говорит по факту, щас такого пруд пруди,а некоторые говорили об этом сразу по приходу путена к власти
предупреждали, так скать
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